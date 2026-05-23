Οι μάχες του Ολυμπιακού για δύο ευρωπαϊκά στο πόλο: Το πρόγραμμα ανδρών και γυναικών στο Final Four του Champions League
Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει δύο τίτλους Champions League στο πόλο γυναικών και ανδρών, καθώς και οι δύο ομάδες θα δώσουν το «παρών» στη μεγάλη γιορτή του σπορ και το Final Four της Μάλτας που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο.
Η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των ημιτελικών και των τελικών, με την ομάδα γυναικών να ρίχνεται πρώτη στη «μάχη», αφού θα αντιμετωπίσει στις 10/6 την ισπανική Ματάρο (22.00) στον ημιτελικό.
Το αναλυτικό πρόγραμμα:
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Τετάρτη 10/6 (Ημιτελικοί)
- 20:00 Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) – Σαντ Αντρέου (Ισπανία)
- 22:00 Ματαρό (Ισπανία) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Παρασκευή 12/6
- 20:00 Μικρός τελικός
- 22:00 ΤΕΛΙΚΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ
Πέμπτη 11/6 (Ημιτελικοί)
- 20:00 Μπαρτσελονέτα (Ισπανία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)
- 22:00 Προ Ρέκο (Ιταλία) – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
Σάββατο 13/6
- 20:00 Μικρός τελικός
- 22:00 ΤΕΛΙΚΟΣ
