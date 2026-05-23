Κοινωνικός τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα

Τα οριστικά αποτελέσματα για τους τυχερούς που θα λάβουν τα 300.000 voucher του Κοινωνικού Τουρισμού, αναρτήθηκαν από την ΔΥΠΑ.

Η πλατφόρμα με το που ανάρτησε τα οριστικά αποτελέσματα… μπλόκαρε από την μαζική είσοδο όσων έκαναν αίτηση για να κάνουν δωρεάν διακοπές.

Να σημειωθεί πως οι δικαιούχοι θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται ακόμη περισσότερες δωρεάν διανυκτερεύσεις, που φτάνουν έως και τις 10 ή 12.

Μεγάλη ζήτηση καταγράφεται ήδη για δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κως, η Σάμος, η Λέσβος και η Κέρκυρα, κυρίως για Ιούλιο και Αύγουστο.

Το πρόγραμμα καλύπτει μέρος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, καθώς η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% της αξίας των εισιτηρίων οικονομικής θέσης, ενώ για τα άτομα με αναπηρία η μετακίνηση γίνεται δωρεάν.

Κοινωνικός τουρισμός: Πώς ενεργοποιείται το voucher

Βασικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού», ένας μοναδικός ηλεκτρονικός αριθμός που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο μέλος. Η επιταγή καλύπτει τόσο τη διαμονή όσο και την ακτοπλοϊκή μετακίνηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει κράτηση σε συμβεβλημένο κατάλυμα.

Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή διαμονής απαιτείται η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με το κατάλυμα και η ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων στη ΔΥΠΑ. Στη σύμβαση πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά οι διανυκτερεύσεις, η ιδιωτική συμμετοχή, τα ωφελούμενα μέλη και ο τύπος δωματίου.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι όσοι επιλεγούν αλλά δεν αξιοποιήσουν την επιταγή διαμονής εντός της διάρκειας του προγράμματος, ενδέχεται να αποκλειστούν από τις δύο επόμενες περιόδους κοινωνικού τουρισμού, με εξαίρεση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους πολύτεκνους.

Οι οριστικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί στη σελίδα dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos.