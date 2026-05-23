Κρήτη: Τραγικός επίλογος για τον 50χρονο που αγνοούνταν – Εντοπίστηκε απαγχονισμένος
Ο 50χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της 14η Μαΐου στην Κρήτη χωρίς να έχει πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και χρήματα
Τραγική κατάληξη είχε η αναζήτηση του 50χρονου Μανώλη από τα Μάλια καθώς εντοπίστηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 50χρονος άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος.
Περισσότερα στοιχεία θα δώσει η νεκροψία νεκροτομή που θα διενεργηθεί.
Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος είχε εξαφανιστεί το πρωί της 14η Μαΐου χωρίς να έχει πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο και χρήματα.
Την δήλωση εξαφάνισης είχε κάνει στις αρχές ο συγκάτοικος του.
Μάλιστα για την εξαφάνιση του εκδόθηκε silver alert.
Οι αστυνομικοί το πρωί του Σαββάτου πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση για την αναζήτηση του με τις έρευνες δυστυχώς να έχουν τραγική κατάληξη καθώς βρήκαν το άψυχο σώμα του σε θαμνώδη περιοχή κοντά στην οικία του στην περιοχή των Μαλίων.
