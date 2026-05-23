Τροχαίο με βαν που μετέφερε μετανάστες στον Έβρο – Επτά άτομα στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στον Έβρο, όταν βαν που μετέφερε επτά μετανάστες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, κοντά στον οικισμό Μαυροκλήσι του Δήμου Σουφλίου.

Στο όχημα επέβαιναν έξι άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρονταν παράνομα στην περιοχή όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαν.

Το βαν βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική εισαγωγή τους στη χειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος είναι ακόμα υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.