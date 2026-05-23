newspaper
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
weather-icon 20o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τροχαίο με βαν που μετέφερε μετανάστες στον Έβρο – Επτά άτομα στο νοσοκομείο
Ελλάδα 23 Μαΐου 2026, 10:13

Τροχαίο με βαν που μετέφερε μετανάστες στον Έβρο – Επτά άτομα στο νοσοκομείο

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 22 Μαΐου στον Έβρο, όταν βαν που μετέφερε επτά μετανάστες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαντάκι, κοντά στον οικισμό Μαυροκλήσι του Δήμου Σουφλίου.

Στο όχημα επέβαιναν έξι άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρονταν παράνομα στην περιοχή όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του βαν.

Το βαν βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε εκτός οδοστρώματος, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σουφλίου, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και κρίθηκε απαραίτητη η προληπτική εισαγωγή τους στη χειρουργική κλινική.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν φέρει σοβαρά τραύματα.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος είναι ακόμα υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

Μέτρα στήριξης: Οι «εφεδρείες» των 200 εκατ. και το βέτο σε Market Pass και ΦΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Το υγιεινό σνακ που «μεταμορφώνει» μεταβολισμό και έντερο

Business
ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

ΔΕΗ: Τι φέρνει η εισαγωγή των νέων μετοχών στο «ταμπλό»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Ελλάδα 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες
Ελλάδα 23.05.26

Μικρολίμανο: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα που είχε στην κατοχή του όπλα και χειροβομβίδες

Αμέσως μετά το περιστατικό, η περιοχή αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) αφού στην τσάντα που είχε μαζί του ο άνδρας, βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες

Σύνταξη
Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Μπρος γκρεμός και πίσω ΧΥΤΑ -με θανατωμένα αιγοπρόβατα δίπλα σε περιοχή Natura
Λύση... ανάγκης 23.05.26

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Μπρος γκρεμός και πίσω ΧΥΤΑ -με θανατωμένα αιγοπρόβατα δίπλα σε περιοχή Natura

Λύση ανάγκης που προκαλεί πολλά ερωτήματα χαρακτηρίζουν πολλοί στη Λέσβο την απόφαση για ταφή των θανατωμένων ζώων, στο πλαίσιο της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού, στον ευρύτερο χώρο του ΧΥΤΑ Λέσβου. Μιλούν στο in ο διευθυντής στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο συντονιστής του ΦΟΔΣΑ Βορείου Αιγαίου, ο οποίος διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ Λέσβου, και ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση
Δυτική Αττική 22.05.26

Τηλεφωνικές απάτες με λεία 2 εκατ. για σπείρα «λογιστών και υπαλλήλων ΔΕΔΔΗΕ» – Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση

Οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση. Είχε διαρκή δράση και τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας
Ελλάδα 23.05.26

Δική Τεμπών: Αυξήθηκε ο αριθμός των θέσεων στην αίθουσα του Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας

Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα του «Γαιόπολις» του συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την ομαλή διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Σύνταξη
Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας
Ελλάδα 23.05.26

Δένδιας για τα 20 χρόνια από τον θάνατο του Σμηναγού Ηλιάκη: Χρέος μας η συνέχιση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Δένδιας αναφέρει ότι «πριν ακριβώς 20 χρόνια ο Σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης έχασε τη ζωή του υπερασπιζόμενος την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας»

Σύνταξη
Έμπολα: «Σαρώνει» η επιδημία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό – Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης
Εντείνεται η ανησυχία 23.05.26

«Σαρώνει» η επιδημία Έμπολα τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό - Εμβόλιο ετοιμάζουν επιστήμονες της Οξφόρδης

Η κατάσταση στην Ουγκάντα είναι «σταθερή» - Ο ρόλος του στελέχους Μπουντιμπούγκιο στην εξάπλωση της επιδημίας Έμπολα - Κρούσματα σε περιοχές που ελέγχουν αντάρτες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ελλάδα 23.05.26

Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ευρύς διάλογος από τον Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ειδικών από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο την κατάθεση πρότασης για ένα νέο Λύκειο

Σύνταξη
Εξαφάνιση Χριστίνας Εξαρχουλέα: Νέες μαρτυρίες-κλειδιά – Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος
Φως στο Τούνελ 23.05.26

Νέες μαρτυρίες-κλειδιά για την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα - Στο Μίσιγκαν κρύβεται ο καταζητούμενος σύζυγος

«Δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν είμαστε τέτοια αδέλφια» λέει η αδελφή του χαρακτηρίζοντάς τον τεμπέλη, εκμεταλλευτή και κακοποιητικό - Τι λέει ο σπιτονοικοκύρης του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)
Euroleague 23.05.26

Η «κατάρα» στο glass floor του «Τ-Center» – Πρώτα ο Λεσόρ, μετά ο Φαλ και τώρα ο Γκαρούμπα (vid)

Ο Ουσμάν Γκαρούμπα ήταν ο μεγάλος άτυχος στον ημιτελικό της Ρεάλ με τη Βαλένθια, καθώς τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος – Η «κατάρα» του glass floor του «Τ-Center»

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
Κόσμος 23.05.26

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί επέκρινε τις «επανειλημμένες αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις» των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία
Κόσμος 23.05.26

Η ακροδεξιά κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη – Τι θα σημαίνει αυτό για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η πιο επιτυχημένη μεταμόρφωση που είδε η ακροδεξιά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα ήταν το κόμμα «Αδελφοί της Ιταλίας» της Μελόνι, ένα κόμμα με φασιστική ιστορία και έντονη αντιμεταναστευτική ρητορική

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Σάββατο 23 Μαϊου 2026
Cookies