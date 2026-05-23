Τα σοβαρά προβλήματα της Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γκαρούμπα, η κατάσταση του Φελίζ και τα δεδομένα στο «5»
Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να… χάνει παίκτες λόγω τραυματισμού – Τα δεδομένα ενόψει του τελικού του Final Four με τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).
- Έρχονται «έξυπνες» κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη – Ψηφιακά πρόστιμα και αυστηροί έλεγχοι στους δρόμους
- Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη – Ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος
- Ρωσία: Πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενή πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ μετά από επίθεση ουκρανικών drones
- Ζαχαράκη για πανελλαδικές: «Το ισχύον μοντέλο έχει φτάσει στα όρια του – Να μην κρίνεται το μέλλον σε μία τρίωρη εξέταση»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«Ενός κακού μύρια έπονται», είναι ο τίτλος για την κατάσταση που επικρατεί στο στρατόπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης και συγκεκριμένα στην θέση «5» της Βασίλισσας.
Η ομάδα του Σκαριόλο ήρθε στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague χωρίς τους Ταβάρες και Λεν, οι οποίοι είναι αμφότεροι τραυματίες και με μοναδικό διαθέσιμο στο «5» (κατά συνθήκη) τον Γκαρούμπα.
Τα προβλήματα της Ρεάλ και οι επιλογές του Σκαριόλο
Ωστόσο, στον ημιτελικό με την Βαλένθια, ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ τραυματίστηκε, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα. Μάλιστα, την απουσία του από τον τελικό επιβεβαίωσε και ο Σκαριόλο, στις δηλώσεις του μετά τον ημιτελικό.
«Ειλικρινά δεν γνωρίζω πριν λάβουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα κάνουν οι γιατροί, όμως είναι προφανώς 100% εκτός για την Κυριακή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον θα πρέπει να λύσει τον «γρίφο» της ρακέτας.
Με τους Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα εκτός, οι Λάιλς Οκίκι και Ντεκ θα κληθούν να καλύψουν το κενό, με την Ρεάλ να είναι δεδομένο πως θα καταφύγει σε πολλά σχήματα με «ημίψηλους», την ώρα που η frontline του Ολυμπιακού αποτελείται από τους Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, συν τους Βεζένκοφ, Πίτερς στο «4».
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά στον κόουτς Σκαριόλο και τη Ρεάλ, πρόβλημα προέκυψε και με τον Φελίζ, με τον βραχύσωμο γκαρντ να αποχωρεί στο φινάλε του ημιτελικού, με πρόβλημα στο αριστερό πόδι και να είναι αμφίβολος για τον τελικό με τον Ολυμπιακό.
- Nτόρσεϊ για τον τελικό: «Είναι τρομερή ευκαιρία να έχουμε αυτή τη στιγμή στο… σπίτι μας»
- Μπαρτζώκας: «Βλέπω στην ομάδα την ίδια δίψα με το 2013»
- Γκουαρντιόλα: «Ένα πράγμα μετανιώνω από την πορεία μου στη Μάντσεστερ Σίτι» (vid)
- Δουβίκας για τον Φάμπρεγκας: «Με αυτόν προπονητή νιώθω πιο ολοκληρωμένος παίκτης»
- Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου του τελικού του Final Four της Euroleague
- Τελικά, τι είναι η Ευρωλίγκα; Στοιχεία που ίσως δεν ξέρεις, η εξέλιξη της λίγκας και ο Ολυμπιακός
- Οι απίθανες αποζημιώσεις του Μπενίτεθ
- Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα σενάρια για τους Μπόστον Σέλτικς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις