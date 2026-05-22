Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στον τελικό

Το ζευγάρι του τελικού της Ευρωλίγκας είναι Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης καθώς στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, η «βασίλισσα» νίκησε, μάλλον εύκολα, την Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός θα βρει λοιπόν απέναντι του την Ρεάλ, για πέμπτη φορά σε τελικό κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θέλει φυσικά να κατακτήσει το τρόπαιο, να πετύχει δηλαδή ότι δεν πέτυχε στο Κάουνας τον Μάιο του 2023.

Η αποστολή της ελληνικής ομάδας δεν θα είναι εύκολη αλλά οι πειραιώτες πρέπει να εμφανιστούν πανέτοιμοι για την επίτευξη του στόχου τους, την κατάκτηση δηλαδή του τίτλου.

Βασικό ζητούμενο για την ομάδα του Πειραιά είναι να εμφανιστεί απόλυτα συγκεντρωμένη όπως ήταν και στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρ και υπάρχει βεβαίως η «μαγική» λέξη για τους «ερυθρόλευκους».

Άμυνα και πάλι άμυνα. Ανάλογη με αυτήν που διέλυσε την Φενέρ και κράτησε την τουρκική ομάδα στους 61 πόντους στον πρώτο ημιτελικό του final 4.

Αυτή είναι η λέξη «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και δεν είναι τυχαίο πως όλοι οι πειραιώτες στάθηκαν στην άμυνα που έπαιξε η ομάδα του λιμανιού κόντρα στους Τούρκους.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει ξανά την άμυνα για σεμινάριο που έπαιξε στον ημιτελικό και να «εμφανίσει» ανάλογη δίψα και μαχητικότητα και απέναντι στους μαδριλένους.

Επαναλαμβάνουμε, τίποτε δεν έχει κριθεί και δεν υπάρχουν φαβορί. Αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία πρέπει να μπει ο Ολυμπιακός στον τελικό, αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση των «ερυθρόλευκων» στον αγώνα που θα κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε το σύνθημα μιλώντας στους παίκτες του, μετά τον ημιτελικό με την Φενέρ, χωρίς μάλιστα να γνωρίζει ποιος θα ήταν ο αντίπαλος της ομάδας του στον τελικό.

«Να έχουμε την μύτη μας κάτω» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού και είναι προφανές πως όταν αντίπαλος σ’ έναν τελικό είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπορεί ν’ αντιμετωπίσεις με υπεροψία την «βασίλισσα».

Ο Ολυμπιακός πρέπει να δείξει σεβασμό στον αντίπαλό του, να προετοιμαστεί ψυχολογικά για μεγάλη «μάχη» και να δώσει το 110% για να κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο στο T Center.

Σκληρή άμυνα, «καθαρό» μυαλό και απόλυτη συγκέντρωση είναι οι τρεις άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να κινηθεί ο Ολυμπιακός για να «στεφθεί» πρωταθλητής Ευρώπης, το βράδυ της Κυριακής, κόντρα στην ισπανική ομάδα.