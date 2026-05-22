Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ράφα Μπενίτεθ τον οποίο ευχαρίστησε για το ήθος και τον επαγγελματισμό του.
Ήταν θέμα χρόνου, έγινε πλέον κι επίσημο! Ο Ράφα Μπενίτεθ αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό ο οποίος ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών μετά από επτά μήνες συμπόρευσης.
Στο διάστημα που κάθισε στον πάγκο των «πράσινων» ο Ισπανός τεχνικός είχε συνολικά 41 ματς με 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 10 ήττες. Πλέον η ΠΑΕ φορτσάρει για τον αντικαταστάτη του Μπενίτεθ, με τον Γιάκομπ Νίστρουπ να είναι το φαβορί για να αναλάβει το τιμόνι.
Η ανακοίνωση του ΠΑΟ για τον Μπενίτεθ:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ράφα Μπενίτεθ.
Ευχαριστούμε τον Ισπανό προπονητή και το επιτελείο του για τον επαγγελματισμό και το ήθος που προσέφεραν στον σύλλογό μας κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής του».
