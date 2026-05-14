Τα Playoffs λένε τα πάντα για το πρότζεκτ του Μπενίτεθ

Ακούμε από τον Ράφα Μπενίτεθ να επαναλαμβάνει, πριν και μετά τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, για το πρότζεκτ που δουλεύει. Πρόκειται για μία από τις αγαπημένες του λέξεις. Ένας όρος που έχει μετατραπεί στην… Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για οποιαδήποτε αλλοπρόσαλλη απόφαση του. Κάθε τι, καλύπτεται από το πρότζεκτ και δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα, ούτε η απόδοση της ομάδας. Δεν μας νοιάζει το «σήμερα», βασισμένοι στην υπόσχεση ενός αόριστου «αύριο» που θα φέρει το πρότζεκτ.

Ωστόσο, αφού ο Μπενίτεθ δουλεύει σε ένα πρότζεκτ, δεν θα έπρεπε να βλέπουμε την πρόοδο του; Να έχουμε απτές αποδείξεις της εξέλιξης; Σε ένα έργο βλέπουμε πως προχωράει. Για παράδειγμα, το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Βοτανικό, για να μείνουμε σε κάτι σχετικό, οι εξέδρες σηκώνονται και καταλαβαίνουμε ότι θα ολοκληρωθεί.

Στον Παναθηναϊκό του Ράφα Μπενίτεθ, τι ακριβώς βλέπουμε; Πως αξιοποίησε ο Ισπανός προπονητής τα Playoffs, προκειμένου να εξελίξει το πρότζεκτ του; Εύλογες απορίες, που έχουν μόνο μία απάντηση, δυσάρεστη για τον Ισπανό προπονητή.

Μία απάντηση δυσάρεστη για τον ιδιοκτήτη και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν έναν μύθο του αθλήματος, αλλά μάλλον θα νιώθουν εξαπατημένοι… Χωρίς αυτό το συναίσθημα να τους απαλλάσει από τις ευθύνες τους.

Ο απολογισμός «καίει» τον Μπενίτεθ

Υποτίθεται πως ο Μπενίτεθ ανέλαβε με σκοπό να δημιουργήσει έναν κυριαρχικό Παναθηναϊκό, που θα επιβάλλει τον ρυθμό του και θα επιτίθεται. Η ομάδα που παίρνει μέρος στα Playoffs όχι μόνο δεν παίζει με τέτοιο στυλ, αλλά δεν αποπειράτεται καν. Δεν έχει κανένα επιθετικό πλάνο, δεν προσπαθεί να κρατήσει μπάλα, ούτε και να ελέγξει τον ρυθμό. Απλώς αμύνεται και στηρίζεται σε σκόρπιες εξάρσεις ταλέντου, με την ελπίδα να σκοράρει σε μία κόντρα.

Ο απολογισμός του Παναθηναϊκού είναι ο πιο χαρακτηριστικός. Τρεις ήττες και δύο ισοπαλίες, με μόλις ένα γκολ από τον Τεττέη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εναντίον του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ούτε μία καθαρή ευκαιρία, καμία τελική προς την εστία. Δηλαδή, το απόλυτο μηδέν για το Τριφύλλι.

Επίσης, καμία προσπάθεια αξιοποίησης του ρόστερ. Ούτε ένα πλάνο εκμετάλλευσης των προσόντων του Τεττέη, του Αντίνο, του Ταμπόρδα. Δύο σκόρπια δεκάλεπτα για τον Γιάγκουσιτς, που κόστισε 5.2 εκατομμύρια ευρώ. Υποτίμηση του Παντελίδη, ο οποίος έπαιξε καλά απέναντι στην ΑΕΚ και εξαφανίστηκε στο Φάληρο. Πολλά και διάφορα, που δεν έχει νόημα να τα παραθέσουμε.

Η αποτυχία του Ράφα Μπενίτεθ μεγαλώνει, επειδή σπατάλησε τα Playoffs, ενώ θα μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει για τη βελτίωση του πρότζεκτ του. Απεναντίας, ο 66χρονος προπονητής συμπεριφέρθηκε σαν να προσπαθεί απλώς να βγάλει την υποχρέωση. Και αυτό μας λέει τα πάντα… για το πρότζεκτ του Μπενίτεθ.