Πέμπτη 14 Μαϊου 2026
Μπενίτεθ: «Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τη ροή του αγώνα, αλλά διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 13 Μαΐου 2026, 22:13

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, αναφέροντας ότι οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν καλά το αποτέλεσμα.

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό και ηττήθηκε με 1-0 για την 5η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε μετά τον αγώνα αναφέροντας ότι οι Πειραιώτες μπόρεσαν να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, ενώ στάθηκε στο σκεπτικό πίσω από την επιλογή των Τεττέη και Σφιντέρσκι.

«Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ:

«Θα συμφωνήσω ότι αρκετά πράγματα δεν ήταν υπέρ μας σήμερα, ειδικά από την στιγμή που πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο και δεχόμαστε γκολ σε μια φάση που θα αναλυθεί πολύ νομίζω. Μπορεί να δοθεί κι από την μία πλευρά κι από την άλλη. Αντιδράσαμε καλά στο 2ο ημίχρονο, προσπαθήσαμε να αλλάξαμε τον ρου του αγώνα. Διαχειρίστηκε καλά το μομέντουμ ο Ολυμπιακός και δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο γκολ της ισοφάρισης».

Για την επιλογή να παίξει με 2 επιθετικούς και το τι είναι αυτό που δεν λειτούργησε: «Η ιδέα μας πίσω από την χρησιμοποίηση 2 επιθετικών είναι το ότι η αντίπαλη ομάδα παίζει συνήθως αρκετά ψηλά. Κάναμε μια πολύ καλή αντεπίθεση και ο Τεττέη θα μπορούσε να σπάσει την μπάλα στον Σφιντέρσκι. Λειτούργησε αυτό που θέλαμε να κάνουμε σε κάποια κομμάτια».

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Wall Street
Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

On Field 13.05.26

Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
On Field 13.05.26

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

Βάιος Μπαλάφας
Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Αθλητισμός & Σπορ 13.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 13.05.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 13.05.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: Ο Ροντινέι και το Champions League (vids)
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Music Stage 13.05.26

Η βραδιά του Ροντινέι
On Field 13.05.26

Πόλεμος στην εστίαση
Αλλαγή συνήθειας 13.05.26

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
On Field 13.05.26

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Αθλητισμός & Σπορ 13.05.26

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Διπλωματικό πόκερ 13.05.26

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
TV 13.05.26

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
Ελλάδα 13.05.26

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
TV 13.05.26

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Παράλληλες ζωές 13.05.26

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Διεθνής Οικονομία 13.05.26

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
TV 13.05.26

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Βρετανία 13.05.26

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Καραντίνα 13.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 13.05.26

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»
TV 13.05.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

