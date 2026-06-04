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Μάικλ Τζόρνταν: Ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο με το πολυτελές yacht αξίας 100 εκ ευρώ
Fizz 04 Ιουνίου 2026, 12:20

Μάικλ Τζόρνταν: Ηλιοβασίλεμα στη Μύκονο με το πολυτελές yacht αξίας 100 εκ ευρώ

Ο Μάικλ Τζόρνταν απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο νησί.

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Μάικλ Τζόρνταν: Στη Μύκονο με 25 φίλους του

Ο θρύλος του ΝΒΑ κάνει διακοπές με το superyacht «M’Brace» στην Μύκονο μαζί με 25μελή παρέα. O Air Michael απαθανατίστηκε από την κάμερα πάνω στην θαλαμηγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα.

Το πολυτελές superyacht

Το σκάφος, μήκους 75 μέτρων, κατασκευάστηκε το 2018 από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Amels και διαθέτει εσωτερικό από αλουμίνιο, οκτώ καμπίνες που φιλοξενούν έως 12 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από 24 άτομα.

Συνδυάζει πολυτέλεια με άνεση και στις παροχές του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ και πληθώρα θαλάσσιων παιχνιδιών.

Εντυπωσιακό είναι το καθιστικό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα, πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Καταχωρημένο στα Νησιά Κέιμαν, το «M’Brace» θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή superyachts που πλέουν στα νερά της Μεσογείου.

Η αξία του εκτιμάται σήμερα στα €100.000.000, ενώ το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα €90.000.000.

Το «M’Brace» διατίθεται για ενοικίαση στην τιμή του €1.000.000/εβδομάδα την high season ενώ το κόστος της ετήσιας συντήρησής του αγγίζει τα €10.000.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυτελής θαλαμηγός αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της στο Αιγαίο με προορισμούς άλλα νησιά των Κυκλάδων.

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