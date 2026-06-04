Η μεγάλη δημοσκόπηση της Metron Analysis. στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA Γεγονότα»

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Πώς διαμορφώνονται τα ποσοστά στην πρόθεση και στην εκτίμηση ψήφου μετά την είσοδο των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού στην πολιτική σκηνή;

Ποιες μετακινήσεις ψηφοφόρων καταγράφονται; Πώς ανασχεδιάζεται ο πολιτικός χάρτης και ποιες αναταράξεις προκαλούνται, κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς;

Ποιον θεωρεί η κοινή γνώμη καταλληλότερο για πρωθυπουργό και πώς επηρεάζεται η εικόνα των πολιτικών αρχηγών από τις νέες εξελίξεις;

Οι πολίτες προτιμούν αυτοδύναμες κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις συνεργασίας; Πιστεύουν ότι η κυβέρνηση πρέπει να ολοκληρώσει τη συνταγματικά προβλεπόμενη τετραετία ή επιθυμούν πρόωρη προσφυγή στις κάλπες;

Στο στούντιο, ο βασικός σχολιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ», Γιάννης Πρετεντέρης, και για την ανάλυση των στοιχείων της δημοσκόπησης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς.

#MegaGegonota