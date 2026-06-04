Όλα τα λεφτά για τη SpaceX ενόψει ιστορικού ντεμπούτου στη Wall Street

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στόχος της SpaceX είναι να συγκεντρώσει έως και 86 δισ. δολάρια και η αποτίμησή της να ανέλθει στα 1,78 τρισ. δολαρίων, καθώς ο όμιλος εταιρειών του Έλον Μασκ, που δραστηριοποιείται στους τομείς της διαστημικής και της τεχνητής νοημοσύνης, προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στον κόσμο.

Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει 555,6 εκατομμύρια μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων έκαστη, συγκεντρώνοντας 75 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τροποποιημένη αίτηση για δημόσια εγγραφή που κατατέθηκε την Τετάρτη. Η συγκέντρωση κεφαλαίων θα μπορούσε να ανέλθει στα 86 δισ. δολάρια εάν οι ασφαλιστές ασκήσουν το λεγόμενο δικαίωμα «greenshoe» για την πώληση επιπλέον μετοχών — αποδίδοντας στον όμιλο αγοραία αξία 1,78 τρισ. δολαρίων.

Η δημόσια εγγραφή θα εδραιώσει τον έλεγχο του Mασκ σε δύο από τις πιο πολύτιμες εταιρείες της Αμερικής, τη SpaceX και τον κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla, μια θέση χωρίς σύγχρονο προηγούμενο. Η ειδική κατηγορία μετοχών της SpaceX που κατέχει θα του δώσει τον έλεγχο του 82% των δικαιωμάτων ψήφου στον όμιλο πυραύλων.

Συγκέντρωση κεφαλαίων στον τεχνολογικό κλάδο

Η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο έρχεται εν μέσω μιας προσπάθειας των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας να συγκεντρώσουν περισσότερα κεφάλαια για να επενδύσουν στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Η Alphabet προχώρησε αυτή την εβδομάδα στην άντληση 85 δισ. δολαρίων μέσω μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανακοίνωσε ότι υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, αναμένεται επίσης να αποκαλύψει σύντομα τα σχέδιά της για δημόσια προσφορά.

Οι συναλλαγές αυτές θα δοκιμάσουν το ενδιαφέρον της Wall Street για τεράστιες συναλλαγές μετοχικού κεφαλαίου, σε μια εποχή που ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν για τις υψηλές αποτιμήσεις.

Η τιμή εισαγωγής στην χρηματιστηριακή αγορά θέτει την SpaceX, η οποία είναι ζημιογόνος, να διαπραγματεύεται σε 92 φορές τα ετήσια έσοδά της, μια πολύ υψηλότερη αποτίμηση από ό,τι οι ανταγωνίστριες εταιρείες της στον κλάδο της Big Tech.

Πού θα διοχετεύσει τα έσοδα της IPO η SpaceX

Η εταιρεία του Mασκ δήλωσε ότι θα διοχετεύσει τα έσοδα από την IPO πρώτα στην επέκταση της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της, ακολουθούμενη από την ανάπτυξη διαστημικών οχημάτων εκτόξευσης και την κατασκευή του δορυφορικού δικτύου διαδικτύου Starlink. Η εταιρεία έχει προσδιορίσει την τεχνητή νοημοσύνη ως τη μεγαλύτερη αγορά στην οποία μπορεί να απευθυνθεί, αλλά η προώθησή της στην τεχνολογία αυτή έχει απαιτήσει τεράστιες επενδύσεις.

Εντός έξι μηνών, η SpaceX υποχρεούται επίσης να χρησιμοποιήσει μέρος των εσόδων από την αρχική δημόσια προσφορά για την αποπληρωμή ενός ενδιάμεσου δανείου ύψους 20 δισ. δολαρίων, το οποίο χορηγήθηκε τον Μάρτιο από τις κύριες τράπεζες που αναλαμβάνουν την αρχική δημόσια προσφορά. Το δάνειο χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση χρέους που κληρονόμησε από τις επιχειρήσεις κοινωνικών μέσων και τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, X και xAI.

Η περιοδεία παρουσίασης της IPO της SpaceX ξεκινά την Πέμπτη, όταν αναλυτές της Wall Street από τις τράπεζες που αναλαμβάνουν την έκδοση θα παρουσιάσουν στους επενδυτές τις οικονομικές προβλέψεις. Η διοίκηση θα προωθήσει στους θεσμικούς επενδυτές ένα μακροπρόθεσμο όραμα που περιλαμβάνει τροχιακά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, εξόρυξη αστεροειδών και, τελικά, μεταφορά επιβατών στη Σελήνη και τον Άρη.

«Με το να απομακρυνθούμε από τον μοναδικό πλανήτη που έχουμε γνωρίσει ποτέ, διασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μας και ότι το φως της συνείδησης δεν θα περιορίζεται σε έναν μόνο πλανήτη», ανέφερε η SpaceX στο ενημερωτικό δελτίο.

Το έγγραφο καθιστά επίσης σαφές ότι οι επενδυτές θα έχουν ελάχιστη επιρροή στη διοίκηση της SpaceX. Ο Μασκ κατέχει ισχυρή θέση χάρη στην ιδιοκτησία του σχεδόν του συνόλου των μετοχών κατηγορίας Β με δικαίωμα υπερψηφοφορίας, οι οποίες είναι επίσης η μόνη κατηγορία μετοχών που έχει τη δυνατότητα να τον απομακρύνει από τη θέση του προέδρου ή του διευθύνοντος συμβούλου.

Το New York State Common Retirement Fund και ο διευθύνων σύμβουλος του California Public Employees’ Retirement System έστειλαν επιστολή στους διευθυντές της SpaceX τον περασμένο μήνα για να εκφράσουν τις «σοβαρές ανησυχίες» τους σχετικά με την «καινοτόμο και ακραία δομή διακυβέρνησης» της εταιρείας και την «απομόνωση του Mασκ από την λογοδοσία».

Και τα δύο ταμεία κατέχουν σημαντικές παθητικές τοποθετήσεις δεικτοποιημένες στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι θα αναγκαστούν να αγοράσουν μετοχές της SpaceX όταν αυτή ενταχθεί σε σημαντικούς δείκτες.

Πηγή: OT.gr