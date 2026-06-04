Ηράκλειο: Άντρας περιπλανιόταν γυμνός στο λιμάνι – Τον αναζητούσαν συγγενείς του

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Λιμενικοί στο Ηράκλειο Κρήτης προσέγγισαν έναν 32χρονο, ο οποίος περπατούσε το πρωί της Πέμπτης στο λιμενοβραχίονα γυμνός και χαμένος.

Πολίτες ενημέρωσαν τα στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου που έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει.

Μάλιστα, σύμφωνα με το patris.gr, την ώρα που το Λιμεναρχείο Ηρακλείου ενημερωνόταν για την παρουσία του άγνωστου γυμνού άνδρα, συγγενικά του πρόσωπα είχαν αναχωρήσει από το σπίτι τους με κατεύθυνση το αστυνομικό μέγαρο για να δηλώσουν την εξαφάνιση.

Οι λιμενικοί που τον προσέγγισαν προσπάθησαν να τον πείσουν να κατέβει από το σημείο όπου βρισκόταν, όμως, δεν συνεργαζόταν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ζήτησε να τηλεφωνήσει σε συγγενικό του πρόσωπο και τότε κατάφεραν τα στελέχη του Λ.Σ να τον πλησιάσουν και να τον απομακρύνουν με ασφάλεια από το σημείο όπου βρισκόταν.

Με ένα σεντόνι κάλυψαν το σώμα του και με ασθενοφόρο ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι και πριν λίγα χρόνια συγγενικά του πρόσωπα είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στις Αρχές.