Έξι φορές έχει νοσηλευτεί ο άνδρας που εισέβαλε γυμνός σε καμπίνα μαθητριών σε πλοίο για την Κρήτη
Μετά τη σύλληψή του από στελέχη του λιμενικού, διετάχθη η μεταφορά του για εκούσια νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ
Τουλάχιστον έξι φορές κατά το παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική ο 45χρονος από τη Βουλγαρία, ο οποίος εισέβαλε γυμνός πριν λίγες ημέρες σε καμπίνα τριών μαθητριών που ταξίδευαν στην Κρήτη στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.
Ο 45χρονος, διαμένει στο Ηράκλειο με τη μητέρα του και σύμφωνα με πληροφορίες διατάχθηκε μετά τη σύλληψή του από στελέχη του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, να μεταφερθεί για εκούσια νοσηλεία στη ψυχιατρική κλινική του ΠΑΓΝΗ.
Σύμφωνα με το patris.gr, ο 45χρονος αρχικά αιφνιδίασε και στη συνέχεια σόκαρε τις μαθήτριες, βλέποντάς τον να μπαίνει στην καμπίνα και να κλείνει την πόρτα.
Τις φωνές τους άκουσαν συμμαθητές τους, οι οποίοι κατάφεραν και τον απομάκρυναν, μέχρι να αναλάβει η ασφάλεια του πλοίου.
