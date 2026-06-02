Σε κλίμα οδύνης και βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του Μάριου Οικονόμου (pics)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Πλήθος κόσμου και σε πολύ «βαριά» ατμόσφαιρα τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) στον στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, η κηδεία του Μάριου Οικονόμου.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής είχε υποκύψει στα τραύματά του μια ημέρα πριν, μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε με τη μηχανή του, το Σάββατο 23 Μαΐου στα Ιωάννινα (συγκεκριμένα έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα») και μετά από αρκετές ημέρες νοσηλείας.

Στην τελετή η τοπική κοινωνία έδωσε μαζικό «παρών», ενώ αρκετοί ήταν και οι πρώην συμπαίκτες, αλλά και γενικότερα άνθρωποι του ποδοσφαίρου οι οποίοι παρέστησαν επίσης.

Δείτε παρακάτω εικόνες από την κηδεία του Μάριου Οικονόμου