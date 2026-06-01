UEFA για Οικονόμου: «Οι σκέψεις μας σε όσους είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν»
Η ανάρτηση της UEFA για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.
Ο τραγικός χαμός του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών δεν πέρασε απαρατήρητος από την UEFA. Με ανάρτησή της η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου αποτίει
H UEFA με ανάρτηση της στα social media απέτισε φόρο τιμής στον Μάριο Οικονόμου που έφυγε σήμερα (1/6) από την ζωή σε ηλικία 33 ετών, μετά το σοβαρό τρoχαίο που είχε.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η UEFA για τον Μάριο Οικονόμου
«Εκ μέρους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής κοινότητας, εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ελλάδας, Μάριου Οικονόμου, σε ηλικία 33 ετών. Ο Οικονόμου κατέγραψε έξι συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας και πραγματοποίησε μια αξιόλογη πορεία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων με τις φανέλες της Μπολόνια, της Κάλιαρι, της Μπάρι, της ΣΠΑΛ και της Σαμπντόρια.
Παράλληλα, αγωνίστηκε τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League. Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένειά του, τους φίλους του, τους συμπαίκτες του και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν. Αιωνία του η μνήμη».
On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.
Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd
— UEFA (@UEFA) June 1, 2026
