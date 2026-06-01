newspaper
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
weather-icon 29o
Stream

in
newspaper

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προϋπολογισμός ΕΕ: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
Κόσμος 01 Ιουνίου 2026, 20:27

Προϋπολογισμός ΕΕ: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Η μάχη των 16, οι «φειδωλοί» και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κρίνει την επόμενη δεκαετία

ΚείμενοΑλέξανδρος Κλώσσας
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η συζήτηση για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατραπεί σε μάχη χαρακωμάτων μεταξύ των χωρών που θα πρέπει να στηρίξουν οικονομικά τον προϋπολογισμό και των υπολοίπων που ζητούν να αυξηθούν οι πόροι για την κοινή Πολιτική Συνοχής.

Οι μόνιμες αντιπροσωπείες ανταλλάσσουν non papers, οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων μετρούν συμμαχίες και οι πρωτεύουσες προσπαθούν να καταλάβουν πόσο θα πληρώσουν, πόσα θα πάρουν και ποιος θα αποφασίζει τελικά για τη διάθεση των πόρων.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 εξελίσσεται στο πρώτο μεγάλο δημοσιονομικό μέτωπο της μετα-πανδημικής Ευρώπης.Το μεγαλύτερο ερώτημα είναι αν η Ε.Ε μπορεί να χρηματοδοτήσει ταυτόχρονα άμυνα, βιομηχανία, τεχνολογική αυτονομία, ενεργειακή μετάβαση, αγροτική παραγωγή, περιφερειακή σύγκλιση και στήριξη της Ουκρανίας, χωρίς να ανοίξει νέα εποχή κοινού χρέους ή χωρίς να ακουμπήσει πολιτικές που για δεκαετίες κράτησαν όρθια την υπόθεση της ευρωπαϊκής συνοχής.

Οι δύο γραμμές έχουν ήδη σχηματιστεί, με τη μία πλευρά, οι καθαροί δότες του Βορρά, με Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία, μπαίνουν στο νέο γύρο με σκληρή γραμμή. Δεν θέλουν αύξηση εθνικών συνεισφορών, δεν θέλουν νέο κοινό δανεισμό και ζητούν οι νέες προτεραιότητες, κυρίως άμυνα και βιομηχανία, να χρηματοδοτηθούν μέσα από ανακατανομή των υφιστάμενων πόρων.

Στην άλλη πλευρά, η άτυπη συμμαχία των 16 χωρών, όπου συμμετέχει και η Ελλάδα, επιχειρεί να σταματήσει αυτό που στις νότιες και ανατολικές πρωτεύουσες περιγράφεται ως «σιωπηρή μεταφορά πόρων» από τη συνοχή και την αγροτική πολιτική προς τις νέες γεωπολιτικές προτεραιότητες των Βρυξελλών.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βλέπουν και μια δεύτερη διάσταση

Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Η Αθήνα σηκώνει νωρίς το θέμα

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μπει από νωρίς στη διαπραγμάτευση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας την Τετάρτη στο Υπουργικό Συμβούλιο, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί περικοπή πόρων ούτε στην Κοινή Αγροτική Πολιτική ούτε στις πολιτικές συνοχής, ούτε ανακατανομή που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των κρατών-μελών. Η παρέμβαση αυτή δεν ήταν τυχαία.

Στην Αθήνα γνωρίζουν ότι η συζήτηση για το νέο ΠΔΠ θα συμπέσει με μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα ολοκληρώνεται, οι ανάγκες για δημόσιες επενδύσεις θα παραμένουν υψηλές και η περιφέρεια θα εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκούς πόρους για έργα υποδομών, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγροτική παραγωγή και τοπική ανάπτυξη.

Στο κυβερνητικό επιτελείο βλέπουν και μια δεύτερη διάσταση. Η ελληνική προεδρία της Ε.Ε., που ξεκινά τον Ιούλιο του 2027, μπορεί να βρει την Αθήνα στο κέντρο της τελικής φάσης των διαπραγματεύσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα πέρα από την στοίχιση της μαζί με τις υπόλοιπες 16 χώρες, θα έχει ρόλο και στη διαμόρφωση των αποφάσεων.

Οι πέντε χώρες του Βορρά δεν αρνούνται ότι η Ευρώπη έχει νέες ανάγκες, αλλά αμφισβητούν ότι η απάντηση πρέπει να είναι ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός. Στις τεχνικές συζητήσεις, οι εκπρόσωποί τους ζητούν «πειθαρχία», «αποδοτικότητα» και «νέα ιεράρχηση».

Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε πίεση για περικοπές ή συγχωνεύσεις προγραμμάτων που αφορούν τη συνοχή και την ΚΑΠ. Η λογική τους είναι ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να χρηματοδοτεί με τον ίδιο τρόπο παλιές και νέες προτεραιότητες.

Για τις υπόλοιπες χώρες ωστόσο, ο επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων που βάζουν στο τραπέζι οι πέντε χώρες, ισοδυναμούν με αλλαγή της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που δεν είναι απλά κονδύλια στη ζυγαριά των παροχών.

Είναι οι δύο πιο ορατές ευρωπαϊκές πολιτικές για εκατομμύρια πολίτες, με τις οποίες χρηματοδοτούν δρόμους, αγροτικές ενισχύσεις, περιφερειακά έργα, τοπικές υποδομές και επενδύσεις που δύσκολα θα μπορούσαν να γίνουν αποκλειστικά από εθνικούς προϋπολογισμούς.

Η Κομισιόν προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό δίαυλο και με τις δύο πλευρές

Το δύσκολο παζάρι

Η κοινή επιστολή των 16 χωρών ήταν το πρώτο οργανωμένο σήμα αντίδρασης., με το μήνυμα να είναι σαφές, όχι μόνο για να μη μειωθούν οι πόροι για συνοχή και αγροτικές ενισχύσεις, αλλά να αυξηθούν, εφόσον η Ε.Ε ζητά από τα κράτη-μέλη να στηρίξουν περισσότερες κοινές προτεραιότητες.

Στο ίδιο κείμενο ανοίγει και το θέμα των επιστροφών στις εθνικές συνεισφορές. Οι 16 θεωρούν ότι δεν υπάρχει πολιτική ή οικονομική λογική να συνεχιστούν ειδικές εκπτώσεις για ορισμένες χώρες μετά το 2027, ιδίως όταν οι ίδιες χώρες ζητούν περιορισμό του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η συζήτηση αυτή είναι από τις πιο ευαίσθητες.

Η Κομισιόν προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτό δίαυλο και με τις δύο πλευρές. Ένα από τα σενάρια που επεξεργάζεται είναι η αναζήτηση νέων ιδίων πόρων, δηλαδή εσόδων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πέρα από τις εθνικές συνεισφορές. Στο τραπέζι υπάρχουν ιδέες για έσοδα από ψηφιακές δραστηριότητες, εκπομπές άνθρακα, μεγάλες επιχειρήσεις ή άλλες πανευρωπαϊκές πηγές.

Πάνω από όλη τη διαπραγμάτευση βρίσκεται η αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα ομόλογα του NextGenerationEU πρέπει να αποπληρωθούν σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη θέλει ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσει άμυνα, Ουκρανία, βιομηχανία, πράσινη μετάβαση και συνοχή. Οι χώρες του Βορρά ζητούν να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και αποκλείουν νέο κοινό δανεισμό για ένα γενικό αναπτυξιακό σχέδιο. Οι 16 ζητούν σταδιακό σύστημα αποπληρωμής και κρατούν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέου κοινού δανεισμού, εφόσον συνδεθεί με κοινές ευρωπαϊκές επενδύσεις.

Εδώ βρίσκεται ίσως το πραγματικό ρήγμα μεταξύ των κρατών. Για κάποιες πρωτεύουσες, το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια εξαίρεση λόγω πανδημίας, ενώ για άλλες, ήταν η απόδειξη ότι η Ευρώπη μπορεί να χρηματοδοτεί συλλογικά κρίσιμες επενδύσεις όταν οι ανάγκες ξεπερνούν τις δυνατότητες των εθνικών προϋπολογισμών.

Ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό παζάρι θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, όταν κάθε κυβέρνηση θα αρχίσει να βάζει αριθμούς δίπλα στις πολιτικές της θέσεις

Τι ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Στο παζλ προστίθεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο ζητά μεγαλύτερο προϋπολογισμό, κοντά στα 2 τρισ. ευρώ, και επιμένει ότι οι αποπληρωμές του Ταμείου Ανάκαμψης δεν πρέπει να τρώνε χώρο από τις κανονικές πολιτικές της Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές δεν μπορούν να ξαναγράψουν την τελική συμφωνία, μπορούν όμως να την απορρίψουν και αυτό τους δίνει ισχύ σε μια διαπραγμάτευση όπου όλοι γνωρίζουν ότι ο χρόνος θα πιέζει όσο πλησιάζει το 2027.

Ευρωπαϊκές πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό παζάρι θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι, όταν κάθε κυβέρνηση θα αρχίσει να βάζει αριθμούς δίπλα στις πολιτικές της θέσεις. Τότε θα φανεί ποιοι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα, ποιοι θα ζητήσουν περικοπές και ποιοι θα χρησιμοποιήσουν την απειλή του βέτο ως διαπραγματευτικό όπλο.

Για την Ελλάδα, η μάχη αυτή έχει άμεσο οικονομικό και πολιτικό βάρος γιατί αν οι πόροι της περιοριστούν, η χώρα θα χάσει μέρος του βασικού μηχανισμού χρηματοδότησης περιφερειακών έργων και επενδύσεων. Αν η ΚΑΠ πιεστεί, η αγροτική οικονομία θα βρεθεί μπροστά σε νέα αβεβαιότητα, σε μια περίοδο που ήδη δοκιμάζεται από κόστος παραγωγής, κλιματική πίεση και δημογραφική συρρίκνωση της υπαίθρου.

Η Ελληνική πλευρά προσπαθεί να υπερασπιστεί τους παραδοσιακούς πόρους και ταυτόχρονα να μη φανεί ότι αντιστέκεται στις νέες ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Άμυνα, ανταγωνιστικότητα και στρατηγική αυτονομία ενδιαφέρουν και την Ελλάδα, όμως το ερώτημα είναι αν θα χρηματοδοτηθούν με νέο ευρωπαϊκό χρήμα ή με εσωτερική ανακατανομή εις βάρος της συνοχής.

Πηγή: ot.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Αρτηριακή πίεση: Πώς την επηρεάζουν τα όσπρια και η σόγια;

Markets
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση στις αγορές λόγω της γεωπολιτικής έντασης και των ανησυχιών για το Ιράν

inWellness
inTown
Stream newspaper
ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ του ΟΗΕ - Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Σύνταξη
Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύνταξη
Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

«Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο ιρανικός στρατός

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο - Δείτε βίντεο

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Σύνταξη
Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

«Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Σύνταξη
Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται
Financial Times 01.06.26

Η Νορβηγία έχει πει δύο φορές «όχι» στην ΕΕ – Τώρα, που ο Τραμπ αναδιαμορφώνει τον κόσμο, το ξανασκέφτεται

Η Νορβηγία επανεξετάζει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι Βρυξέλλες πιστεύουν ότι το σοκ που έχει προκαλέσει στις διεθνείς, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις η πολιτική Τραμπ, έκανε το Όσλο να επανεκτιμήσει τα οφέλη της.

Σύνταξη
Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πακιστάν: Η Κάγια Κάλας προωθεί ρόλο της ΕΕ στη διαπραγμάτευση για το Ιράν – Επικαλείται τη συμφωνία του 2015

Η Κάγια Κάλας υποστηρίζει ότι η ΕΕ είχε καθοριστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση της αρχικής συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα, λέει, μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και την επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ – Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε
Κόσμος 01.06.26

Η ιστορία του εμβληματικού κάστρου Μποφόρ στον Λίβανο - Γιατί το Ισραήλ το κατέλαβε

Το Μποφόρ, γνωστό στα αραβικά ως Καλαάτ αλ-Σακίφ, είναι ένα κάστρο 900 ετών - Το Ισραήλ απέκτησε «τακτικό πλεονέκτημα έναντι της Χεζμπολάχ» - Η κατάσταση στον νότιο Λίβανο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ιράν: Διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ – Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ
Ραγδαίες εξελίξεις 01.06.26

Το Ιράν διακόπτει τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Απειλεί να κλείσει και το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ

Τι μεταδίδει το Tasnim που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης - Το Ιράν καταγγέλλει τις επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα και την παραβίαση της εκεχειρίας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Σύνταξη
Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Μάριος Οικονόμου: Εντολή από τις Αρχές για νεκροψία – νεκροτομή στη σορό του

Οι αρχές των Ιωαννίνων έχουν ζητήσει διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του Μάριου Οικονόμου, μετά το τροχαίο που του κόστισε τη ζωή.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Δημοσκόπηση: Ανατροπή και αλλαγή συσχετισμών – Υποχωρεί η ΝΔ, σταθερά στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ

Ανακατατάξεις προκαλούν στο πολιτικό σκηνικό τα νέα κόμματα με τη ΝΔ να χάνει δυναμική, την ΕΛΑΣ να εμφανίζεται σταθερά στη δεύτερη θέση και την Ελπίδα της Καρυστιανού να παίρνει προβάδισμα από το ΠΑΣΟΚ, Ο Τσίπρας επίσημος αντίπαλος Μητσοτάκη, Από που αντλούν ψηφοφόρους Τσίπρας και Καυστιανού.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ – Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές
Το μήνυμα Κακουρή 01.06.26

Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου προέδρου της ΓΣ του ΟΗΕ - Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές

Οι δύο υποψηφιότητες για τον νέο πρόεδρο της ΓΣ του ΟΗΕ που έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών είναι του υπουργού Εξωτερικών του Μπανγκλαντές, Χαλίλουρ Ραχμάν και του Κύπριου πρέσβη, Ανδρέα Κακουρή

Σύνταξη
Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς
Για Coud και AI 01.06.26

Η ΕΕ αποκλείει τις μεγάλες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες από στρατηγικούς διαγωνισμούς

Η απαγόρευση για τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες εντάσσεται στον κανονισμό για την Ανάπτυξη Cloud και Τεχνητής Νοημοσύνης. Αιτία, η ανησυχία για τη χρήση προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»
Μπάσκετ 01.06.26

Οι Σέρβοι για Σπανούλη κι Eρυθρό Αστέρα: «Σοβαρή στασιμότητα, πρώτο φαβορί ο Ναβάρο»

Ο Σέρβοι σε δημοσιεύματά τους κάνουν λόγο για στασιμότητα στο θέμα του Ερυθρού Αστέρα με τον Βασίλη Σπανούλη, χαρακτηρίζοντας φαβορί πλέον τον Ισπανό Ναβάρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Relationsex 01.06.26

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής

Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
«Δεν το έκανα» 01.06.26

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι - Όταν όμως την είδε, ζήτησε διπλή βότκα

Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News
Νέες δηλώσεις 01.06.26

Τραμπ: «Λίγη σιωπή θα έκανε καλό» – Το Ισραήλ ανέβαλε την επίθεση στη Βηρυτό, λέει το Kan News

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί για αναστολή των συνομιλιών με την Τεχεράνη - Η σιωπή δεν σημαίνει «ότι θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες», είπε χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Γαλλία: Το Παρίσι απαγόρευσε στις ισραηλινές βιομηχανίες την παρουσίαση «επιθετικών όπλων» σε έκθεση άμυνας

Οργή στο Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί τη Γαλλία ότι βρίσκεται στη «λάθος πλευρά της Ιστορίας» και ότι θέλει να αποκλείσει οπλικά συστήματα που έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους έναντι τρομοκρατικών οργανώσεων.

Σύνταξη
Ιράν: «Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο στρατός
Κρίσιμες ώρες 01.06.26

«Εκκενώστε το βόρειο Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν τα νότια προάστια στη Βηρυτό», λέει ο ιρανικός στρατός

Εκπρόσωπος της Χατάμ αλ-Ανμπίγια προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πλήξει το Ισραήλ αν οι IDF χτυπήσουν στην πρωτεύουσα του Λιβάνου - Νοσοκομείο στην Τύρο έπληξαν οι ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του
Ελλάδα 01.06.26

Χολαργός: Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου μαθητή σε σχολείο – Αμέλεια και καθυστερήσεις καταγγέλλουν οι γονείς του

Ο μαθητής, που πάσχει από παιδικό διαβήτη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είχε κάταγμα στο κεφάλι και εσωτερική αιμορραγία.

Σύνταξη
Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής
Ελλάδα 01.06.26

Επεισόδια στην Αλβανία: «Με χτύπησε στην καρωτίδα, έχασα τις αισθήσεις μου» λέει ο Έλληνας ομογενής

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβερνέτς της Αλβανίας, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο τα οποία καταγράφουν σκηνές βίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, μεταξύ άλλων, Έλληνα ομογενούς.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του
Επικαιρότητα 01.06.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μάριο Οικονόμου: Τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του

Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του, αναφέρει μεταξύ άλλων στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ
Πόλεμος στο Ιράν 01.06.26

Πόλεμος στο Ιράν: Η Κύπρος ανησυχεί για τη χρήση των βρετανικών βάσεων, αν κάνει κυβέρνηση ο Φάρατζ

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει σε Λονδίνο και Λευκωσία το ενδεχόμενο αλλαγής κυβέρνησης στη Βρετανία. Η Κύπρος φοβάται ότι πιθανή κυβέρνηση Φάρατζ θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων για επιθετικούς σκοπούς.

Σύνταξη
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μέση Ανατολή: Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο – Δείτε βίντεο
Με σημαία Παναμά 01.06.26

Φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση στον Κόλπο - Δείτε βίντεο

Η επίθεση στο πλοίο, για την οποία δεν έχει αναλάβει κανείς μέχρι τώρα την ευθύνη, έρχεται την ώρα που το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα

Σύνταξη
Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Ο Ράμα απαντά προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα για τα γεγονότα στην Αλβανία – «Τι περισσότερο θα έκανες ως πρωθυπουργός;»

Ο Εντι Ράμα στέλνει αιχμηρή προσωπική απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τα γεγονότα στην Αλβανία, τακτική που δεν ακολούθησε σε ότι αφορά την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. Την ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ο Αλβανός πρωθυπουργός αρκέστηκε να σχολιάσει με προκλητικές δηλώσεις σε γενική τοποθέτηση για το θέμα.

Σύνταξη
Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης
Ελλάδα 01.06.26

Καλαμάτα: Τη σκότωσε και έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της – Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για την άγρια δολοφονία της 39χρονης

Η παθολογική ζήλεια όπλισε το χέρι του 41χρονου - Τραγικές φιγούρες της νέας γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα τα μικρά παιδιά της οικογένειας, δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών που ήταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του άγριου φονικού

Σύνταξη
Ιράν: «Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση
Παγκόσμια ανησυχία 01.06.26

«Υψηλή» η πιθανότητα λήξης της κατάπαυσης του πυρός, μεταδίδει η κρατική τηλεόραση του Ιράν

Το Ιράν διέκοψε τις έμμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ σε Λίβανο και Γάζα για να επανεκκινήσει ο διάλογος

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Δευτέρα 01 Ιουνίου 2026
Cookies