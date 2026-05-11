Σημαντική είδηση:
11.05.2026 | 14:05
Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα πρέπει να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις, λένε οι περιφέρειες
Αυτοδιοίκηση 11 Μαΐου 2026, 14:21

Ισχυρότερος ρόλος για τις περιφέρειες και τις πόλεις που θεωρούνται καίριας σημασίας για την τόνωση της καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζήτησαν στις 7 Μαΐου ισχυρό και σταθερό προϋπολογισμό και κεντρικό ρόλο για τις περιφέρειες και τις πόλεις, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχία του επόμενου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» (2028-2034).

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, η πρόσκληση υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), κατά τη διάρκεια της οποίας η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ παρουσίασε λεπτομερείς απαντήσεις σε μια σειρά προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ (2028-2034).

Στη γνωμοδότηση που εκπόνησε η Anne Besnier (FR/PES), αντιπρόεδρος της περιφέρειας Centre-Val de Loire, σχετικά με το μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας της ΕΕ (R&I), οι περιφέρειες και οι δήμοι τόνισαν ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός για το 10ο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (ΠΠ10) αντιπροσωπεύει το ελάχιστο που απαιτείται για την εκπλήρωση των φιλοδοξιών της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και τη συνοχή και ζήτησαν να προστατευθεί από την ανακατανομή σε περιόδους κρίσης. Υπογράμμισαν ότι η έρευνα και η καινοτομία πρέπει, πάνω απ’ όλα, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, στηρίζοντας παράλληλα τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δίκαιες μεταβάσεις.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες, όπως προσθέτει η ανακοίνωση, «τόνισαν ότι τα περιφερειακά και τοπικά οικοσυστήματα καινοτομίας βρίσκονται στο επίκεντρο της καινοτομίας στην ΕΕ. Τόνισαν ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικοδόμηση της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας της ΕΕ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, την παραγωγή και την ανταλλαγή γνώσεων. Ως εκ τούτου, η γνωμοδότηση ζητεί τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών (ΤΠΑ) στη διακυβέρνηση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του προγράμματος ως μέσου για την απελευθέρωση του δυναμικού καινοτομίας της Ευρώπης.

Ενίσχυση της συμμετοχής των περιφερειών και των πόλεων

Η γνωμοδότηση τάσσεται υπέρ της καλύτερης ενσωμάτωσης των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας και ζητεί την ενίσχυση της συμμετοχής των περιφερειών και των πόλεων σε βασικά μέσα, όπως τα περιφερειακά κέντρα καινοτομίας και οι αποστολές της ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν αποδειχθεί απαραίτητες για την προώθηση της συνεργασίας σε όλα τα οικοσυστήματα καινοτομίας — φέρνοντας σε επαφή πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές και την κοινωνία — και για την τόνωση της τοποκεντρικής καινοτομίας. Επίσης, άσκησε πιέσεις για στενότερους δεσμούς μεταξύ του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» και των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης (S3/S4), ώστε να διευρυνθεί ο αντίκτυπός τους.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με την εθνική προσέγγιση του υποπρογράμματος «Διεύρυνση της συμμετοχής και διάδοση της αριστείας», το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των περιφερειών να συμμετέχουν σε διακρατικές διαδικασίες έρευνας και καινοτομίας. Προειδοποίησαν ότι μια εθνική προσέγγιση ενέχει τον κίνδυνο αύξησης του χάσματος καινοτομίας μεταξύ περισσότερο και λιγότερο προηγμένων περιφερειών. Τόνισαν ότι οι προσπάθειες για τη διεύρυνση της συμμετοχής και τη διάδοση της αριστείας πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν σε περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο των οικοσυστημάτων καινοτομίας. Πρότειναν τη χρήση εργαλείων όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων περιφερειακής καινοτομίας για την καλύτερη στόχευση της στήριξης σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και ικανότητες των περιφερειών και των πόλεων.

Τα μέλη της ΕτΠ τάχθηκαν υπέρ των συνεργειών μεταξύ του ΠΠ10, των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας. Αυτό θα επιτρέψει στα έργα να επεκταθούν αποτελεσματικότερα και να αποφέρουν ισχυρότερα αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες. Τόνισαν επίσης ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες θα πρέπει να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση αυτών των εταιρικών σχέσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις τονώνουν την ανταγωνιστικότητα, προωθώντας παράλληλα την εδαφική και κοινωνική συνοχή, ωφελώντας όλες τις περιφέρειες και αποφεύγοντας τη συγκέντρωση σε περιοχές που έχουν ήδη υψηλές επιδόσεις.

Τέλος, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες υποστήριξαν σθεναρά τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος ερευνητή για την ενίσχυση της κινητικότητας, της αναγνώρισης μεταξύ ομοτίμων και της κοινωνικής προστασίας των ερευνητών σε ολόκληρη την ΕΕ. Τόνισαν ότι αυτό θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της Ευρώπης για παγκόσμια ταλέντα και θα συμβάλει στην πρόληψη της υπερβολικής συγκέντρωσης αριστείας σε περιορισμένο αριθμό περιφερειών».

πηγή:https://www.cor.europa.eu/el/eidiseis/o-proypologismos-gia-epomeno-programma-tis-ee-gia-tin-ereyna-kai-tin-kainotomia-prepei-na-einai

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Ιράν: Οι ΗΠΑ έχουν παράλογες απαιτήσεις, αν χρειαστεί να πολεμήσουμε θα το κάνουμε – Νέες επιδρομές των IDF στον Λίβανο

Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Έξοδος διαφυγής 11.05.26

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Δημογραφικό 08.05.26

Η στρατηγική για το λεγόμενο “Right to Stay” επιδιώκει να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούν να παραμείνουν και να οικοδομήσουν το μέλλον τους στον τόπο τους.

Υπέροχες 11.05.26

Είναι πολλά τα λεφτά Μέριλ: Αυτές είναι οι αμοιβές των πρωταγωνιστριών της ταινίας Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ και η Έμιλι Μπλαντ επέστρεψαν μετά από 20 χρόνια στους ρόλους τους για το sequel του Ο Διάβολος Φοράει Prada - και δεν το έκαναν για την... ψυχή της μητέρας τους

Φροίξος Φυντανίδης
Αυτοδιοίκηση 11.05.26

Γ. Χατζημάρκος από τη Σύνοδο Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών: «Πολιτική Συνοχής χωρίς τοπικές κοινωνίες, είναι πολιτική χωρίς μέλλον. Περισσότερη Ευρώπη χρειαζόμαστε, όχι λιγότερη».

Σειφ Σπεις 11.05.26

«Με ενδιαφέρει ότι ο κόσμος βουλιάζει στη διαφθορά και ανέχεται τα πάντα» τονίζει ο Λάκης Λαζόπουλος, ασκώντας σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να γλιτώνει από τα πυρά του η «φοβισμένη» Αριστερά. Αποκαλύπτει στοιχεία για την παρακολούθησή του από ΕΥΠ και Predator και ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Μιλά για κυβέρνηση υποδίκων, με ακροδεξιά νοοτροπία. Για αυτό, «ο Άδωνις έχει γίνει ο αντ'αυτού του Μητσοτάκη». Με λόγο καυστικό και χιούμορ ο Λαζόπουλος σχολιάζει και τις επιθέσεις που έχει δεχθεί, «όποιος επιχειρεί να μου κλείσει το στόμα, είναι αυτός που δεν μπορώ να αντέξω με τίποτα»

Ελλάδα 11.05.26

Ως φυσικός δράστης της ανθρωποκτονίας φέρεται ο 44χρονος, εις βάρος του οποίου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ενώ ο 43χρονος διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Μαχητής 11.05.26

Από τις αλάνες της Μασσαλίας μέχρι τη λατρεία των οπαδών στο Old Trafford, η ζωή του Ερίκ Καντονά υπήρξε πάντα ένα δράμα υψηλών εντάσεων γεμάτο μαθήματα ζωής

Πολιτική 11.05.26

Στη συνέντευξη που έδωσε ο Γρηγόρης Δημητριάδης αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος έκρινε μάλιστα ότι ορισμένα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εμμονή για το θέμα

Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Η ανακοίνωση 11.05.26

Ο Ερφάν Σακουρζαντέχ «απαγχονίστηκε για συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και τη Μοσάντ», έγραψε το Mizan, κατονομάζοντας τον άνδρα που εκτελέστηκε στο Ιράν

Έξοδος διαφυγής 11.05.26

«Θετική εξέλιξη για την Πολιτική Προστασία και την τοπική κοινωνία» δήλωσε για την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής Μονοδένδρι, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Φωκίων Ζαΐμης.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

