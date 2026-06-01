Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή
Πολιτική 01 Ιουνίου 2026, 15:15

Πάνας για σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα: Δεν απασχολούν το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

Την άποψή του για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας, κληθείς να σχολιάσει τη σχετική τοποθέτηση του Χάρη Δούκα.

Όπως είπε στην ΕΡΤ: «Η  δική μου θέση είναι ότι είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή σε μία διαδικασία πολύ συγκεκριμένη τις πρώτες εκλογές. Έχουμε ένα στόχο εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε πολιτικά και οργανωτικά. Θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες. Είμαστε στελέχη είμαστε  βουλευτές έχουμε την πολιτική ευθύνη των πραγμάτων γι’ αυτό το οποίο συμβαίνει στον χώρο μας. Κι έτσι πρέπει να κινηθούμε. Αυτό (το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα) είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί κανέναν, αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ».

Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι επιμένουν, με τον κ. Πάνα να παραπέμπει σε «τοποθέτηση από την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος του Τσίπρα ότι δε μας θεωρεί όμορη πολιτική δύναμη. Για να μπορέσω να τοποθετηθώ επί του συγκεκριμένου για ένα κόμμα το οποίο φτιάχτηκε πριν από τέσσερις ημέρες θα πρέπει να δω το πολιτικό και το προγραμματικό του πλαίσιο. Σαν πρώτη εικόνα αν καταλάβουμε από τις αρχές της αριστεράς και της κεντροαριστεράς από τις ιδρυτικές διακηρύξεις φαίνεται ότι είναι κοντά στις δικές μας πολιτικές κατευθύνσεις. Αλλά όλη αυτή η κουβέντα η οποία γίνεται είναι σε κατευθύνσεις θεωρητικού επιπέδου και όχι πρακτικού επιπέδου.

Το ΠΑΣΟΚ έχει το πρόγραμμα του. Είναι ένα νέο πολιτικό περιβάλλον τα νέα κόμματα αυτά θέλουν τον χρόνο τους, για να δούμε και το προγραμματικό τους πλαίσιο και να δούμε τι πραγματικά εκπροσωπούν. Χρειάζεται ψυχραιμία σοβαρότητα και το ΠΑΣΟΚ έχει αυτά τα κριτήρια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση».

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

Μπορεί η ψυχική υγεία να βελτιωθεί σε 30 μέρες; Ναι, με αυτό το πλάνο!

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Να ζητηθούν εξηγήσεις από την αλβανική κυβέρνηση για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς
Ζητά εξηγήσεις 31.05.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ζητήσει εξηγήσει από την αλβανική, για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς, τα οποία είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ομογενής.

ΠΑΣΟΚ: Η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας περνάει από τον σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων
Για τα επεισόδια 31.05.26

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι τα επεισόδια και ο τραυματισμός του Έλληνα ομογενή αυξάνουν την ανάγκη της χώρας μας για διαρκή και επισταμένη παρακολούθηση των εξελίξεων και να γνωστοποιεί τα ζητήματα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ.

Τσουκαλάς: Έχουμε μια κυβέρνηση που κυβερνά αγκαλιά με τα συμφέροντα προς όφελος της ολιγαρχίας
Πολιτική 31.05.26

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε για εξυπηρέτηση συμφερόντων και κοινωνικές ανισότητες», άσκησε ο Κ. Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί πραγματική πολιτική αλλαγή - Τι είπε για τα νέα κόμματα και την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: Δεν ενδιαφέρεται για κοινωνική συνοχή – Όποτε δυσκολεύεται σύρεται στις θεσεις του ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ 31.05.26

«Ο κ. Μητσοτάκης ταυτίστηκε ως πρωθυπουργός με το παράδοξο που διέψευσε την κλασική οικονομική σκέψη. Την ανάπτυξη για τους αριθμούς χωρίς ευημερία για την κοινωνία», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κ. Τσουκαλάς

Ανδρουλάκης: Βολές στην κυβέρνηση για την ανακύκλωση – «Έγινε μπίζνα για λίγους»
Νέο βίντεο 31.05.26

«Η ανακύκλωση δεν είναι μπίζνα. Είναι μια επιλογή για το περιβάλλον», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέροντας ότι «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το νέο σύστημα επιστροφής συσκευασιών συγκεντρώνονται ξανά σε ένα μονοπωλιακό σχήμα»

«Να βγει λάδι» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με την έκθεση Τυχεροπούλου επιχειρεί η κυβέρνηση – Ρίχνει τους τόνους το ΠΑΣΟΚ
Επικαιρότητα 30.05.26

Το πόρισμα Τυχεροπούλου για τη ζημιά από την παρέμβαση κυβερνητικών βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται ότι προκαλεί νέους τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό, με το ΠΑΣΟΚ να σπεύδει να δηλώσει ότι δεν γνώριζε τα νέα ποσά.

Ανδρουλάκης: Η Ευρυτανία αξίζει περισσότερα. Αξίζει ανθρώπους, ανάπτυξη, μέλλον – Νέο βίντεο στο TikTok
Επικαιρότητα 30.05.26

«Το δημογραφικό είναι νάρκη στα θεμέλια της οικονομίας και της κοινωνίας. Η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στοίχημα για το ΠΑΣΟΚ», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Η πολιτική αλλαγή απαιτεί συνέπεια και αξιοπιστία. Όχι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η πραγματική πολιτική αντιπαράθεση δεν αφορά πρόσωπα αλλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και τις προγραμματικές απαντήσεις που δίνονται σε αυτά», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

ΠΑΣΟΚ: Όπου φυσάει ο άνεμος, η κυβέρνηση στους υδρογονάνθρακες
Επικαιρότητα 29.05.26

«Η είσοδος της Chevron βαφτίζεται 'ψήφος εμπιστοσύνης', και μάλιστα ευθέως 'στην κυβέρνηση Μητσοτάκη'. Αλήθεια, η πλήρης αποχώρηση των ήδη εγκατεστημένων τότε κολοσσών Total και Repsol το 2021-2022 τι ακριβώς ήταν; Κραυγαλέα ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη;», λέει το ΠΑΣΟΚ

Τσίπρας για Πανελλαδικές: Τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των εξετάσεων
Επικαιρότητα 29.05.26

Ο Αλέξης Τσίπρας ευχήθηκε στους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλή επιτυχία με «κλισέ» που όπως είπε ισχύουν σε αυτή την περίπτωση

Κουφονικολάκου για ΕΛΑΣ: Διαφανή τα οικονομικά και προσβάσιμα σε όλους – Ο κ. Γεωργιάδης να μας φέρει το φάκελο για τα χρέη των 530 εκατ. ευρώ της ΝΔ
Επικαιρότητα 28.05.26

«Την εντιμότητα του Τσίπρα δεν την αμφισβητεί ούτε ο πιο δύσπιστος» τόνισε η Θεώνη Κουφονικολάκου, δίνοντας ξεκάθαρες απαντήσεις για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ και τη χρηματοδότηση της εκδήλωσης, μετά τις αιχμές Γεωργιάδη. Αντιπερισπασμός τη στιγμή που η κυβέρνηση κατηγορείται για γενικευμένη διαφθορά, πρόσθεσε.

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Έκπληκτος δηλώνει ο Ράμα για την αντίδραση του ΥΠΕΞ: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία
Διπλωματία 01.06.26

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Μακρόν: Χαιρετίζει τις διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ και δηλώνει ετοιμότητα για τα Στενά του Ορμούζ
Μετά τη συμφωνία 01.06.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Οι 301+1 υπογραφές που κατατέθηκαν μαζί με την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ στον Αρειο Πάγο
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Αραγτσί: Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα
Για τον Λίβανο 01.06.26

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Κουφονικολάκου: Ψευδές το ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές – Η οικονομική ατζέντα της ΕΛΑΣ
Πολιτική Γραμματεία 01.06.26

«Η πρόταση Γιούνκερ για φορολόγηση των εφοπλιστών το 2015 συνοδευόταν με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου

Ιράν: «Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της» – Ο Γκαλιμπάφ κατηγορεί την Ουάσινγκτον για μη τήρηση της εκεχειρίας
Η ανάρτηση 01.06.26

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Το σώμα μιλάει 01.06.26

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

O Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν τους τελικούς του πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό
Μπάσκετ 01.06.26

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

