Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία
Ποδόσφαιρο 01 Ιουνίου 2026, 15:55

Ο Μπενίτεθ δηλώνει «παρών» για την Ιταλία

Ο Ράφα Μπενίτεθ αυτοπροτάθηκε στην εθνική Ιταλίας, την ώρα που η ομοσπονδία αναζητά τον άνθρωπο που θα οδηγήσει την επιστροφή της χώρας στην κορυφή μετά από μία ακόμη οδυνηρή αποτυχία

Γιώργος Μαζιάς
Η εθνική Ιταλίας βρίσκεται μπροστά σε μία από τις πιο κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της. Η νέα αποτυχία πρόκρισης σε Παγκόσμιο Κύπελλο προκάλεσε ισχυρούς κραδασμούς στο ιταλικό ποδόσφαιρο, οδηγώντας σε βαθιές διοικητικές και αγωνιστικές ανακατατάξεις. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας και αναζήτησης νέας κατεύθυνσης, ένα όνομα που κανείς δεν περίμενε να βρεθεί στο προσκήνιο εμφανίζεται πλέον ως υποψήφιος για τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα. Ο Ράφα Μπενίτεθ όχι μόνο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αναλάβει την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά δήλωσε δημόσια πως θα αποδεχόταν τη θέση «με μεγάλη χαρά», στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Η αποτυχία της Ιταλίας να δώσει το παρών στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις. Ο Τζενάρο Γκατούζο αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία, ενώ η παραίτηση του προέδρου της ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, άνοιξε έναν νέο κύκλο πολιτικών και διοικητικών διεργασιών. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις εκλογές της 22ας Ιουνίου, όπου θα αναδειχθεί ο νέος επικεφαλής της FIGC, με τους Τζιοβάνι Μαλάγκο και Τζιανκάρλο Αμπέτε να θεωρούνται οι βασικοί διεκδικητές της προεδρίας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να προκύψει η νέα διοίκηση, η επιλογή του επόμενου ομοσπονδιακού τεχνικού παραμένει σε εκκρεμότητα. Για τις άμεσες αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Σίλβιο Μπαλντίνι, έχει αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ανδρικής ομάδας, ωστόσο είναι κοινό μυστικό ότι οι συζητήσεις για τον μόνιμο διάδοχο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τα ονόματα που κυκλοφορούν εδώ και εβδομάδες μόνο αμελητέα δεν είναι. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο άνθρωπος που οδήγησε την Ιταλία στην κατάκτηση του Euro 2020, παραμένει μια ισχυρή υποψηφιότητα, παρά το γεγονός ότι εργάζεται σήμερα στο Κατάρ. Παράλληλα, ο Αντόνιο Κόντε εξακολουθεί να θεωρείται από πολλούς η ιδανική λύση λόγω της προσωπικότητας, της πειθαρχίας και της βαθιάς γνώσης του ιταλικού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, η είσοδος του Ράφα Μπενίτεθ στην εξίσωση αλλάζει τις ισορροπίες και προσθέτει μια διεθνή διάσταση στη διαδικασία επιλογής.

Ο έμπειρος Ισπανός τεχνικός διαθέτει σημαντική προϋπηρεσία στην Ιταλία και γνωρίζει άριστα τη νοοτροπία, το περιβάλλον και τις απαιτήσεις της χώρας. Η θητεία του στη Νάπολι συνοδεύτηκε από την κατάκτηση τίτλων και θετικές εντυπώσεις, ενώ πέρασε και από την Ίντερ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη μεταβατική περίοδο για τον σύλλογο.

Παράλληλα, «η τεράστια διεθνής του εμπειρία σε ομάδες όπως η Λίβερπουλ, η Βαλένθια, η Τσέλσι, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Νιούκαστλ του προσδίδει ένα κύρος που λίγοι διαθέτουν», ανέφερε το goal.

Ο Μπενίτεθ δεν επιχείρησε να κρύψει το ενδιαφέρον του. Μιλώντας στο περιθώριο του τελικού του Champions League, εμφανίστηκε ιδιαίτερα θετικός στην προοπτική να εργαστεί σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ο ίδιος χαρακτήρισε την προετοιμασία για ένα Παγκόσμιο Κύπελλο ή ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ως μια συναρπαστική πρόκληση για κάθε προπονητή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επόμενη φάση της καριέρας του θα μπορούσε να τον βρει σε έναν εθνικό πάγκο. Όταν μάλιστα ρωτήθηκε ευθέως για το ενδεχόμενο να αναλάβει την Ιταλία, η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και χωρίς περιστροφές, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι είναι διαθέσιμος για τη θέση.

Η υποψηφιότητα του Ισπανού παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από αγωνιστικής πλευράς. Η Ιταλία δεν αναζητά απλώς έναν προπονητή αλλά έναν αρχιτέκτονα αναδόμησης. Η νέα εποχή απαιτεί ανανέωση του ρόστερ, ενσωμάτωση νεαρών ποδοσφαιριστών, αποκατάσταση της χαμένης αυτοπεποίθησης και δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας που θα επιστρέψει στις κορυφαίες διοργανώσεις. Ο Μπενίτεθ έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στην οργάνωση, την τακτική συνέπεια και την ανάπτυξη δομημένων αγωνιστικών πλάνων, στοιχεία που θεωρούνται απαραίτητα για μια εθνική ομάδα που προσπαθεί να ξαναβρεί την ταυτότητά της.

Παρά τα πλεονεκτήματα, η περίπτωσή του δεν είναι απλή. Η Ιταλία παραδοσιακά δείχνει προτίμηση σε Ιταλούς τεχνικούς για τη θέση του ομοσπονδιακού προπονητή, ενώ η πίεση της κοινής γνώμης για μια επιλογή με ισχυρούς δεσμούς με το εγχώριο ποδόσφαιρο παραμένει έντονη. Επιπλέον, η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον νέο πρόεδρο της ομοσπονδίας και το ποδοσφαιρικό πλάνο που θα θελήσει να εφαρμόσει.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για τον πάγκο της Σκουάντρα Ατζούρα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Μαντσίνι, ο Κόντε και πλέον ο Μπενίτεθ αποτελούν τα πιο ηχηρά ονόματα που συνδέονται με το πρότζεκτ της επόμενης ημέρας. Η Ιταλία αναζητά έναν ηγέτη που θα επαναφέρει την αξιοπιστία, την ανταγωνιστικότητα και τη χαμένη αίγλη ενός από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά έθνη του κόσμου. Και ο Ράφα Μπενίτεθ φρόντισε να καταστήσει σαφές ότι, αν το τηλέφωνο χτυπήσει από τη Ρώμη, θα είναι έτοιμος να απαντήσει θετικά. Σιγά μην πει όχι…

«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται

FT: Γιατί το πληθωριστικό σοκ θα είναι μικρότερο σε σύγκριση με το 2022

Θλίψη: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου!
Ποδόσφαιρο 01.06.26

Ο Μάριος Οικονόμου δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και πέθανε μετά το σοβαρό τροχαίο με τη μηχανή, σκορπώντας θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συγκέντρωσε παίκτες και τεχνικό τιμ στον Παναθηναϊκό, πριν την προπόνηση στο «Τ-Center» και απαίτησε το πρωτάθλημα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η διοίκηση των Φρίντκιν καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην αγωνιστική ενίσχυση και τη δημοσιονομική πειθαρχία, καθώς οι οικονομικοί δείκτες θα καθορίσουν το ευρωπαϊκό μέλλον του συλλόγου

Η αλλαγή του φορμάτ από το 2024 δεν έχει επιβραβεύσει τους πρωτοπόρους της κανονικής περιόδου, καθώς μόνο η Τσέλσι κατάφερε να συνδυάσει την πρώτη θέση με την κατάκτηση του τίτλου

Ο Σαμ Μπλάσκοφσκι γράφει ιστορία στα 100 μέτρα με 9.89 — το νέο δεδομένο στο παγκόσμιο σπριντ

Σε δηλώσεις του για το περιστατικό στη Ζβερνέτς, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα απάντησε στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται για κρατική βία αλλά για ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευτεί συμφωνία στο Ιράν και δήλωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας για να συμβάλει στην ασφάλεια της επόμενης μέρας

Χιλιάδες πρόσωπα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση, έχουν ήδη υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ, αριθμός που αυξάνεται ραγδαία στον δικτυακό τόπο myelas.gr. Οι 300 + 1 υπογραφές που επιλέχθηκαν, μεταξύ των οποίων γνωστές προσωπικότητες, να κατατεθούν μαζί με την Ιδρυτική Διακήρυξη στον Αρειο Πάγο, απόδειξη της πολυσυλλεκτικότητας και της πλατιάς απεύθυνσης της ΕΛΑΣ

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί έκανε το παραπάνω σχόλιο αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι διέταξε επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, προπύργιου της Χεζμπολάχ

Ο Α. Πάνας, κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Χάρη Δούκα σχετικά με πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ-κόμματος Τσίπρα - Είπε ότι αυτό δεν απασχολεί προς το παρόν το ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ενέργειες»

«Η πρόταση Γιούνκερ για φορολόγηση των εφοπλιστών το 2015 συνοδευόταν με επιβάρυνση δισεκατομμυρίων για τη μεσαία τάξη», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν, ρίχνει ευθύνες στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι οδηγούν τη διαδικασία των συνομιλιών σε αδιέξοδο

Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

