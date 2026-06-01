Μύκονος: Κοσμοσυρροή στα Ματογιάννια το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού

H Μύκονος έχει την τιμητική της και αυτό το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Συνωστισμός και κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου στα γραφικά σοκάκια της Χώρας.

Τα Ματογιάννια γέμισαν από επισκέπτες, στην συντριπτική τους πλειονότητα Έλληνες, που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης.

Μύκονος: Το καλοκαίρι άνοιξε με κοσμοσυρροή

Νέα μαγαζιά άνοιξαν, τα παλιά έβαλαν τα καλά τους για να υποδεχθούν το καλοκαίρι, οπότε τι καλύτερο από μια επίσκεψη στο νησί των ανέμων.

Σύμμαχοι των επισκεπτών του νησιού στάθηκαν ο καλός καιρός και οι προσιτές τιμές στα καταλύματα, αφού αυτή την εποχή ένα δίκλινο δωμάτιο σε 4στερο ξενοδοχείο κοστίζει €100, την βραδιά ενώ στην Χώρα βρίσκεις Airbnb με €60 ανά διανυκτέρευση.

Η εικόνα παραπέμπει ήδη σε υψηλή θερινή σεζόν, με τη Μύκονο να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη φήμη της ως ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του ελληνικού καλοκαιριού.

Παρέλαση επωνύμων στο κυκλαδίτικο νησί

Ανάμεσα στον κόσμο που βρέθηκε αυτές τις ημέρες στο κυκλαδίτικο νησί ήταν και πολλοί celebrities, μεταξύ τους και η Ιωάννα Τούνη, η οποία διασκέδασε μαζί με τον σύντροφο της.

Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε σε γνωστό μπαρ της χώρας και διασκέδασε μαζί με την παρέα της, αφού χόρεψε στους ρυθμούς της μουσικής, αξιοποιώντας πλήρως την ευκαιρία που της δίνεται για χαλάρωση.