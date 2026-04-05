Πoλλοί θεωρούν, και όχι αδίκως, ότι η Μύκονος είναι ένα νησί που απασχολεί κυρίως για το γκλάμουρ στοιχείο της: τα πολυτελή εστιατόρια, τα παραθαλάσσια μαγαζιά που φιλοξενούν διάσημους dj και τα νυχτερινά της μαγαζιά, τα οποία επισκέπτονται κάθε χρόνο χολιγουντιανοί αστέρες και επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η Μύκονος έχει και πλούσια παράδοση. Απόδειξη; Ανήμερα την Κυριακή των Βαΐων, στο παλιό λιμάνι του νησιού, πραγματοποιήθηκε χορευτικό δρώμενο για την ανάδειξη του μυκονιάτικου χασάπικου, το οποίο παρουσιάζει αρκετές διαφορές με το κλασικό χασάπικο, καθώς ενσωματώνει πιο σύνθετες φιγούρες και απαιτεί αυξημένη τεχνική και συγχρονισμό.

Όπως αναφέρει το Mykonos Live TV, 150 χορευτές κάθε ηλικίας πιασμένοι ωμό με ώμο σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα και χόρεψαν, αναδεικνύοντας τον πολιτιστικό πλούτο της Μυκόνου.

Αυτό το έθιμο δεν είναι νέο, καθώς εδώ και 15 χρόνια, οι ντόπιοι διοργανώνουν την εν λόγω εκδήλωση για να καλωσορίσουν με τον καλύτερο και πιο αισιόδοξο τρόπο την έναρξη της τουριστικής σεζόν για την Μύκονο.

Μνήμη

Πίσω από την εκδήλωση, βρίσκεται μεταξύ άλλων και ο κ. Γιάννης Βλασόπουλος, επαγγελματίας χορευτής ο ίδιος έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην ανάδειξη των παραδοσιακών χορών της χώρας και ειδικά του μυκονιάτικου χασάπικου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ο χορευτής διδάσκει αφιλοκερδώς το μυκονιάτικο χασάπικο, καταφέρνοντας έτσι να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά μέσω της τέχνης του.

Κινητήριος δύναμη για τον κ. Βλασόπουλο αποτέλεσε η ανάγκη του να διατηρήσει τη μνήμη ζωντανή, καθώς φόβος να μην αλλοτριωθεί η παράδοση της Μυκόνου, λόγω του τουρισμού της, είναι υπαρκτός.

