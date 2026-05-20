Ο Ralph Lauren και το Americana λουκ: 60 χρόνια μόδας – Από το σκοτεινό Μπρονξ στην κορυφή του κόσμου

Η συγγραφέας του βιβλίου «Ralph Lauren Catwalk», Μπρίτζετ Φόλεϊ, μιλάει στο Grazia Singapore για τις συλλογές που σημάδεψαν την πορεία του «Ralph Lauren Catwalk», καθώς και για τις προσωπικές της συναντήσεις με τον άνθρωπο πίσω από το brand.

Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή

Κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο έφηβος Ραλφ Λίφσιτς, γιος μεταναστών, άρχισε να γίνεται γνωστός στους νέους της γειτονιάς του στο Μπρονξ.

Αν και δεν είχε στη διάθεσή του παρά τα μεταχειρισμένα ρούχα του αδελφού του, τα χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει το δικό του στυλ, συνδυάζοντάς τα έτσι ώστε να μιμούνται την αλαζονική στάση των αγαπημένων του σταρ του κινηματογράφου.

Πάνω από 70 χρόνια αργότερα, ο Ralph Lauren συνεχίζει να βασιλεύει ως ο σχεδιαστής με τη μεγαλύτερη θητεία στο τιμόνι της δικής του μάρκας -ενός τεράστιου αυτοκρατορικού lifestyle που είναι σχεδόν συνώνυμο της αμερικανικής μόδας.

«Από τα σκουπίδια στα πλούτη»

Είναι μια αξιοθαύμαστη ιστορία, που αποτελεί παράδειγμα του είδους της επιτυχίας «από τα σκουπίδια στα πλούτη» που ταιριάζει περισσότερο σε ένα μυθιστόρημα παρά στην πραγματική ζωή.

Είναι λοιπόν λογικό ότι οι συνεισφορές του Lauren στη μόδα, που καλύπτουν 60 χρόνια και περισσότερες από εκατό συλλογές πασαρέλας, καταγράφονται για πρώτη φορά σε χαρτί και μελάνι στο Ralph Lauren Catwalk.

Συγγραφέας του βιβλίου είναι η γνωστή δημοσιογράφος μόδας Μπρίτζετ Φόλεϊ, και αποτελεί τον ενδέκατο τόμο της φημισμένης σειράς Catwalk, καθώς και τον πρώτο που τιμά ένα αμερικανικό οίκο μόδας.

«Από τη μία πλευρά, ο Ralph μας παρουσιάζει έναν φιλόδοξο ονειρικό κόσμο. Αλλά αυτός ο κόσμος βασίζεται στα δικά του όνειρα -όνειρα που είχε από παιδί στο Μπρονξ και τα οποία πάντα πίστευε ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει»

Αβίαστη διαχρονικότητα

Πρόκειται για ένα ογκώδες τόμο, που ξεπερνά τις 600 σελίδες -αλλά το βάρος του χρησιμεύει μόνο για να τονίσει το τεράστιο εύρος της καριέρας του Ralph Lauren και την ογκώδη επίδραση των σχεδίων του.

Το «διαχρονικό» είναι ένα επίθετο που χρησιμοποιείται συχνά στον κόσμο της μόδας, αλλά ποιος άλλος ενσαρκώνει αυτή τη φιλοσοφία τόσο πλήρως και αβίαστα όσο ο Ralph Lauren;

«Η εξέταση των 1.200 φωτογραφιών αυτού του βιβλίου δείχνει ότι πολλά από τα πρώιμα ρούχα του Lauren θα ταίριαζαν απόλυτα και στις μέρες μας», γράφει η Φόλεϊ στην εισαγωγή.

«Εκεί έγκειται ένα μέτρο της μεγαλοφυΐας του Ralph Lauren, που πηγάζει από ένα κρυστάλλινο όραμα και την αυτοπεποίθηση να το υλοποιεί ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από τις παροδικές τάσεις».

Πίσω στα 80s

Η Φόλεϊ ανατρέχει στην απαρχή του χαρακτηριστικού διαχρονικού στυλ του Lauren στην επίδειξη της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 1980, σε μια εποχή που η γυναικεία μόδα καθοριζόταν από την αναζήτηση του καινούριου.

«Άρχισε να μελετά τι έκανε ένα παλιό ρούχο να φαίνεται “σωστό” και, χρόνια αργότερα, εφάρμοσε αυτή την έρευνα στην επιχείρησή του», γράφει στο βιβλίο. «Οι έννοιες του “διαχρονικού” και του “κλασικού” έγιναν θεμελιώδεις για το έργο του».

Όνειρα

«Μέρος της διαρκούς γοητείας και επιτυχίας του οίκου Ralph Lauren είναι ότι προέρχεται από ένα βαθιά προσωπικό, αυθεντικό μέρος» λέει η Φόλεϊ στο Grazia Singapore.

«Από τη μία πλευρά, ο Ralph μας παρουσιάζει έναν φιλόδοξο ονειρικό κόσμο. Αλλά αυτός ο κόσμος βασίζεται στα δικά του όνειρα -όνειρα που είχε από παιδί στο Μπρονξ και τα οποία πάντα πίστευε ότι μπορούσε να πραγματοποιήσει».

Το βιβλίο ανατρέχει σε μια ιστορική καριέρα, που χαρακτηρίζεται τόσο από μια αξιοσημείωτα σταθερή αισθητική όσο και από μια έντονη ικανότητα να ανατρέπει τις προσδοκίες.

Σοφιστικέ αισθησιακότητα

Η Φόλεϊ ομολογεί ότι, παρόλο που παρακολουθούσε στενά την καριέρα του Ralph Lauren για δεκαετίες, εξακολουθούσε να ανακαλύπτει εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της έρευνάς της. «Είναι κάτι που ντρέπομαι λίγο να παραδεχτώ, γιατί μάλλον δεν θα έπρεπε να αποτελεί τόσο μεγάλη αποκάλυψη: η αισθησιακότητα των ρούχων του Ralph» τονίζει.

«Δεν είχα σκεφτεί ότι ο Ralph ήταν πάντα σέξι -αλλά είναι!» Ακόμα και αυτό, όμως, φιλτράρεται μέσα από τον μοναδικό φακό του Ralph Lauren, όπως φαίνεται στα πλεκτά με καμπύλες και στα φορέματα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του 1930.

«Είναι κάτι που δεν ταιριάζει με τις προσδοκίες μας. Η δική του είναι μια εκλεπτυσμένη, σοφιστικέ προσέγγιση της αισθησιακότητας» διευκρινίζει.

Ο καλύτερος εαυτός μας

Η Φόλεϊ αποδίδει τη μακροβιότητα του Lauren σε αυτό που αποκαλεί τη φιλοσοφία του «διαφορετικού ρυθμού», η οποία έχει οδηγήσει σε μια ισχυρή προσήλωση στους προσωπικούς κώδικες στυλ.

«Κοιτάζοντας πίσω με μακροπρόθεσμη προοπτική, είναι τόσο εκπληκτικό όσο και χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο Ralph παρέμεινε τόσο πιστός στο ήθος του, που χαρακτηρίζεται από φιλοδοξία και αισιοδοξία» λέει.

Όμως, η φιλοδοξία για την οποία μιλάμε εδώ, διευκρινίζει, δεν είναι η επιφανειακή επιθυμία να αναβαθμίσουμε την γκαρνταρόμπα μας με πιο ακριβά ρούχα. «Είναι η φιλοδοξία να ζούμε σύμφωνα με τους καλύτερους εαυτούς μας. Αυτός είναι ο κόσμος που τελικά μας παρουσιάζει ο Ralph Lauren: ένας κόσμος όπου η ζωή βιώνεται καλά από μέσα προς τα έξω».

Μηδέν κακία

Στη συνέχεια, η Φόλεϊ μιλάει για τις προσωπικές της συναντήσεις με τον άνθρωπο πίσω από το brand και τις συλλογές που σημάδεψαν την πορεία του Ralph Lauren Catwalk.

«Την πρώτη φορά που συνάντησα τον Ralph ήταν κατά τη διάρκεια μιας προεπισκόπησης της προ-συλλογής με τους συντάκτες μου, τον αρχισυντάκτη και τον συντάκτη μόδας του WWD.

»Συχνά, όταν ένας νεαρός υπάλληλος βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση, το μεγάλο όνομα κατευθύνει τη συζήτηση προς τους ανώτερους. Θυμάμαι ότι, με το βλέμμα του και τα λόγια του, ο Ralph με ενέταξε σε μεγάλο βαθμό στη συζήτηση. Με ενέταξε σε βαθμό που ξεχώριζε.

»Από τότε, είχα την τύχη να πάρω πολλές φορές εκτενείς συνεντεύξεις από τον Ralph, σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.

»Θυμάμαι μια τέτοια συνέντευξη από τα πρώτα χρόνια. Προέκυψε ένα θέμα σχετικά με έναν σχεδιαστή που είχε εμπλακεί σε ένα μικρό σκάνδαλο, για το οποίο είχαν σχολιάσει και άλλοι στον κλάδο.

»Ρώτησα τον Ralph τι γνώμη είχε γι’ αυτό. Είπε: “Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μου αρέσει όταν οι άνθρωποι λένε κακά πράγματα για μένα. Γιατί να πω κάτι κακό για κάποιον άλλο;”.

Και δεν νομίζω ότι έχω ακούσει ποτέ τον Ralph να λέει μια αρνητική λέξη για κάποιον άλλο, επίσημα ή ανεπίσημα, ή ακόμα και να συμμετέχει σε ελαφρύ κουτσομπολιό για τη μόδα. Απλά δεν είναι του τύπου του. Στην κλίμακα της κακίας της μόδας, βαθμολογείται με μηδέν».

*Με στοιχεία από grazia.sg | Αρχική Φωτό: Ο σχεδιαστής μόδας Ralph Lauren (δεξιά) ο οποίος τιμήθηκε με τον τίτλο του Ιππότη της Λεγεώνας της Τιμής, μία από τις πιο διακεκριμένες διακρίσεις της Γαλλίας, στέκεται δίπλα στη διευθύντρια της γαλλικής Vogue, Καρίν Ρόιτφελντ (2η από δεξιά), καθώς παρακολουθεί τον Γερμανό σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ να χορεύει με τη σύζυγό του Ρίκι Λόρεν, κατά τη διάρκεια τελετής στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, Γαλλία, στις 15 Απριλίου 2010. EPA/FRANCOIS MORI