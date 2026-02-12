Το προσωπικό στυλ έχει να κάνει με το ταξίδι – Ο Αμερικανός ποιητής της μόδας Ralph Lauren δείχνει τον δρόμο

Τα ρούχα του Ralph Lauren εκφράζουν παραδοσιακά μια Αμερική αθλητικού πνεύματος και σφριγηλότητας, όπου όλοι έχουν σφιχτή χειραψία και τέλεια δόντια. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, χρειάζονται λίγη ποίηση αυτή τη στιγμή, λίγη φαντασία, και ο Lauren εξακολουθεί να είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Στην πραγματικότητα, στα 86 του, είναι ο πιο δημοφιλής σχεδιαστής στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης.

Ο βασιλιάς της αμερικανικής μόδας στη δεκαετία του 1990, ηγήθηκε μιας σταθερής εμπορικής επιχείρησης στις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν. Η παρακμή φαινόταν αναπόφευκτη – μεταξύ 2016 και 2018 οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 18% – αλλά με προσωπική περιουσία που εκτιμάται από το Bloomberg σε 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Ralph Lauren φαινόταν να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να απολαύσει μια εξαιρετικά άνετη συνταξιοδότηση.

Η Γενιά Ζ ανέτρεψε την πορεία. Τώρα που εισέρχεται στην ενηλικίωση, απομακρύνεται από την εξαιρετικά casual, street-coded αθλητική ένδυση με oversized φούτερ και ογκώδη αθλητικά παπούτσια και ανακαλύπτει εκ νέου τους πιο κομψούς, πιο εκλεπτυσμένους κώδικες της preppy μόδας που ο Lauren έφερε στο mainstream.

H συναισθηματική νοημοσύνη του ιδρυτή

Τα πλεκτά αντικαθιστούν τα φανταχτερά φούτερ, τα σιδερωμένα πουκάμισα με γιακά αντικαθιστούν τις λαμπερές αθλητικές στολές και τα loafers επιστρέφουν στους δρόμους. Η αναγέννηση του Ralph Lauren έχει καθοδηγηθεί από τον CEO Patrice Louvet, ο οποίος έχει αξιοποιήσει τη συναισθηματική νοημοσύνη του ιδρυτή σε μια στρατηγική μάρκετινγκ που έχει δώσει ζωή στο brand στις πλατφόρμες των κοινωνικών μέσων.

Οι Gen Z που περνά τον χρόνο της σε TikTok και Instagram αντί να περιφέρεται στα εμπορικά κέντρα έχει ανακαλύψει τη μάρκα από μόνη τους. Η συνεπής αισθητική διατηρεί τις πωλήσεις σταθερές – περίπου το 70% των προϊόντων παραμένει παρόμοιο από έτος σε έτος, ελαχιστοποιώντας τα δαπανηρά λάθη – ενώ οι προσιτές τιμές προσελκύουν τους νέους καταναλωτές.

Στα 86 του, ο Ralph Lauren εργάζεται με ρυθμούς που θα εξαντλούσαν σχεδιαστές στο ένα τρίτο των χρόνων του. Μόνο τον τελευταίο μήνα, επανέφερε τον οίκο του με έδρα τη Νέα Υόρκη στο πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας Ανδρών του Μιλάνου, διοργανώνοντας την πρώτη του επίδειξη μόδας εκεί μετά από δύο δεκαετίες. Εξόπλισε την ομάδα των ΗΠΑ για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026 που βρίσκονται σε εξέλιξη και, στις 10 Φεβρουαρίου, την παραμονή της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, παρουσίασε τη συλλογή γυναικείας έτοιμης ένδυσης για το φθινόπωρο του 2026.

Ένα οξυδερκές μάτι για το σύγχρονο στυλ συνδέει τους πλούσιους πελάτες που αγοράζουν αυτά τα ρούχα με τις μάζες που αγοράζουν καπέλα του μπέιζμπολ και αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της επιχείρησης

Σύγχονες πανοπλίες

Από τη στιγμή που η Gigi Hadid πάτησε το πόδι της στην πασαρέλα καλυμμένη με περσικό χαλί, φορώντας ένα κορσέ από τουίντ Donegal και μια ασορτί pencil φούστα, δεμένη με μια ζώνη από αλυσίδες, η συλλογή ξεκίνησε έναν «διάλογο μεταξύ απαλότητας και δύναμης». Ένα ζακάρ μπλέιζερ με floral μοτίβο συνδυάστηκε με ένα χειροποίητο δερμάτινο παντελόνι σε φαρδιά γραμμή.

Ένα επαγγελματικό σύνολο με μακρύ παλτό και παντελόνι αντισταθμίστηκε από ένα πολυτελές σάλι με λεοπάρ μοτίβο, ενώ ένα άνετο πλεκτό πουλόβερ διακοσμήθηκε με μεταλλικά κεντήματα και χάντρες. Το τελευταίο ήταν ένα από τα πολλά στοιχεία που εμφανίστηκαν στη συλλογή και θύμιζαν πανοπλία – από μια διαφανή κουκούλα που λάμπει σαν αλυσιδωτή προστασία και βραδινά φορέματα με ιπποτική λάμψη, μέχρι ένα ασημένιο σακάκι με έντονους ώμους που θύμιζε μεσαιωνικό ρομαντισμό με μια πινελιά από το στυλ του Μανχάταν.

Πλούσιοι πελάτες και μάζες

Μια παλέτα γήινων χρωμάτων — βαθιά καφέ χρώματα χώματος, γκρι χρώματα βράχων, πράσινα χρώματα δασών — κράτησε τη συλλογή προσγειωμένη στην πραγματικότητα, μετριάζοντας το θεατρικό στοιχείο με κάτι αναμφισβήτητα οικείο.

Ένα οξυδερκές μάτι για το σύγχρονο στυλ συνδέει τους πλούσιους πελάτες που αγοράζουν αυτά τα ρούχα με τις μάζες που αγοράζουν καπέλα του μπέιζμπολ και αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της επιχείρησης.

Στην πρώτη σειρά η Lana Del Rey έδειξε τις καινούργιες καουμπόικες μπότες Ralph Lauren, ενώ υπήρξε μια στιγμή που θύμιζε την ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», όταν η Anne Hathaway, που σύντομα θα επαναλάβει τον ρόλο της ως υφιστάμενη μιας θρυλικής εκδότριας περιοδικού, πόζαρε με την Anna Wintour της Vogue.

*Αρχική Φωτό: REUTERS/Angelina Katsanis