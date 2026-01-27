«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Για τους δισεκατομμυριούχους που ενδιαφέρονται για τις λίστες με τους πιο καλοντυμένους και τους υποψηφίους για Όσκαρ που έχουν ως στόχο να κυριαρχήσουν στο κόκκινο χαλί, η υψηλή ραπτική του Παρισιού – όπου ένα φόρεμα μπορεί να χρειαστεί μήνες για να φτιαχτεί με το χέρι και να κοστίσει όσο ένα μικρό διαμέρισμα στην πόλη – είναι μια ευκαιρία για ψώνια. Για τον υπόλοιπο κλάδο της μόδας, είναι μια μάχη για το ποιος θα καυχηθεί μεταξύ των πιο αλαζονικών εμπορικών σημάτων στον κόσμο. Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, αυτή η μάχη είναι πιο έντονη από ποτέ.

Μια ώρα καθυστέρηση

Η υψηλή ραπτική είναι ένας αγώνας της βιομηχανίας της μόδας που δεν υπάρχει όμοιός του. Στις 10 το πρωί της Δευτέρας, η υποψήφια για Όσκαρ, Τεγιάνα Τέιλορ, φόρεσε μια διαμαντένια τιάρα και κάθισε στην πρώτη σειρά της επίδειξης του οίκου Schiaparelli, ο οποίος προετοιμάζεται για μια πολυτελή έκθεση που θα εγκαινιαστεί στο Μουσείο V&A αυτή την άνοιξη.

Λίγες ώρες αργότερα, στον κήπο του Μουσείου Rodin, όπου μια καθρεφτένια πασαρέλα Dior αντανακλούσε ένα αιωρούμενο θόλο από πλούσιο βρύα στολισμένο με μεταξωτά λουλούδια, ο Pharrell Williams και ο ηθοποιός Τζος Ο’ Κόνορ έφτασαν στην ώρα τους, αλλά η επίδειξη καθυστέρησε μια ώρα για την άφιξη της Rihanna με ένα μαύρο σατέν παλτό.

Χιονόμπαλες με κυκλάμινα

Ο Τζόναθαν Άντερσον, ο 41χρονος σχεδιαστής από τη Βόρεια Ιρλανδία που ανέλαβε τη θέση του δημιουργικού διευθυντή πέρυσι, δίνει μια νέα τροπή στο ιστορικό οίκο Dior. Για την πρώτη του επίδειξη υψηλής ραπτικής, η σιλουέτα σε σχήμα κλεψύδρας του New Look του Christian Dior από το 1947 μετατράπηκε σε ένα κοκτέιλ φόρεμα από μεταξωτή ζορζέτα με πτυχώσεις που τυλίγονταν γύρω από το σώμα σαν πηλός που ρίχνεται στον τροχό του αγγειοπλάστη.

«Το σχήμα, εμπνευσμένο από το έργο της βρετανίδας κεραμίστριας Dame Magdalene Odundo, που γεννήθηκε στην Κένυα, έφερε μια επείγουσα, κινητική ενέργεια στις κλασικές καμπύλες του Dior» σχολιάζει η Jess Cartner-Morley στον Guardian και συνεχίζει:

«Ταυτόχρονα, τα γοητευτικά floral μοτίβα που λάτρευε ο Monsieur Dior, ένας αφοσιωμένος κηπουρός, μετατράπηκαν σε χιονόμπαλες με κυκλάμινα, εμπνευσμένες από ένα μπουκέτο που ο John Galliano, ένας από τους προκατόχους του Άντερσον στη θέση του Dior, πήγε ως δώρο όταν επισκέφθηκε το ατελιέ πέρυσι».

Αντί να πουλάει νοσταλγία

Ο μύθος του Dior βασίζεται σε φουσκωτά φορέματα και σε ένα best seller λουλουδάτο άρωμα. Ο Άντερσον όμως στοιχηματίζει στην αναζωογόνηση του οίκου, επικεντρώνοντας την προσοχή του στην δραματική ιστορία του, αντί να πουλάει νοσταλγία για τη θηλυκότητα της μέσης του αιώνα, με σκοπό το γρήγορο κέρδος.

Σε μια προεπισκόπηση πριν την επίδειξη, είπε ότι «ο τύπος» – εννοώντας τον ιδρυτή του οίκου, Christian Dior – «άλλαξε τη μόδα σε δέκα χρόνια. Χίτσκοκ, κινηματογράφος, τα πάντα. Οι επιδείξεις που έκανε, τις βλέπουμε τώρα ως κλασικές, αλλά τότε οι άνθρωποι ήταν αρκετά μπερδεμένοι από αυτές. Και μετά πέθανε ξαφνικά».

(Ο Dior πέθανε το 1957, μόλις 10 χρόνια μετά τη συλλογή που τον έκανε διάσημο).

Μοκασίνια με χρυσά καμέο με το λογότυπο Dior, συλλεκτικές τσάντες clutch και εσάρπες για το βράδυ που φοριούνται αδιάφορα στον ώμο ή στο χέρι, ώστε να φαίνεται η ετικέτα Christian Dior, όλα υποδηλώνουν έντονο εμπορικό ένστικτο

Αντίσταση στην απλή ομορφιά

Ο Άντερσον πρόσθεσε: «Είναι πολύ τρομακτικό να κάνεις αυτή τη δουλειά, γιατί ανταγωνίζεσαι ανθρώπους που βρίσκονται στα βιβλία της ιστορίας. Ο δικός μου Dior δεν θα είναι ποτέ μια φόρμουλα, γιατί το μυαλό μου δεν λειτουργεί έτσι. Βαριέμαι πολύ γρήγορα.

»Όλοι θέλουν κάθε σχεδιαστής να δουλέψει το brand, αμέσως, αύριο. Αλλά ο Dior είναι τεράστιος. Αν το τερματίσω τώρα και είναι όλα τέλεια, δεν θα έρχεστε πια στις επιδείξεις, γιατί δεν θα υπάρχει τίποτα να δείτε. Έχει να κάνει με τη δημιουργική διαδικασία».

Η αντίσταση του Άντερσον στην απλή ομορφιά είναι διχαστική, αλλά η ερμηνεία του για την ιστορία του Dior είναι ότι η αξία του σοκ μπορεί να πουλήσει. «Πιστεύω ότι οι ιδέες μπορούν να φέρουν χρήματα», είπε.

«Ο Dior ήταν ένας ιδιοφυής επιχειρηματίας. Έδωσε άδεια χρήσης των σχεδίων του για να κερδίσει πολλά χρήματα».

Έντονο εμπορικό ένστικτο

Η νέα του εμφάνιση για τον Dior έχει ένα εναλλακτικό πνεύμα, αλλά βασίζεται σε αξεσουάρ που υποδηλώνουν μια κριτική ματιά στο τελικό αποτέλεσμα. Μοκασίνια με χρυσά καμέο με το λογότυπο Dior, συλλεκτικές τσάντες clutch και εσάρπες για το βράδυ που φοριούνται αδιάφορα στον ώμο ή στο χέρι, ώστε να φαίνεται η ετικέτα Christian Dior, όλα υποδηλώνουν έντονο εμπορικό ένστικτο.

Η συλλογή θα εκτεθεί στο κοινό στο Μουσείο Rodin, όπου πραγματοποιήθηκε η επίδειξη, για μια εβδομάδα από τις 28 Ιανουαρίου, όπου θα παρουσιαστούν επίσης αρχεία από τις πρώτες επιδείξεις του Christian Dior και κεραμικά της Odundo που ενέπνευσαν τον Άντερσον.

