Ποιος αντέχει την κανονικότητα; Σίγουρα όχι η τελευταία, ανδρική συλλογή του Dior

Είναι ένας από τους μεγαλύτερους στοχαστές της μόδας, οπότε το Musée Rodin στο Παρίσι ήταν το ιδανικό μέρος για να παρουσιάσει ο Τζόναθαν Άντερσον τη δεύτερη ανδρική συλλογή του για τον οίκο Dior. Καλεσμένοι όπως οι ηθοποιοί Ρόμπερτ Πάτινσον και Μία Γκοθ, καθώς και ο οδηγός της Formula One, Λιούις Χάμιλτον περπάτησαν μπροστά από το έργο «Ο Σκεπτόμενος» του Ωγκύστ Ροντέν καθώς κατευθύνονταν προς τις θέσεις τους το απόγευμα της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου 2026.

«Άλλη μια μελέτη χαρακτήρων»

Μιλώντας στα παρασκήνια πριν από την επίδειξη, ο Άντερσον, ντυμένος με το χαρακτηριστικό του ξεθωριασμένο τζιν Levi’s και ένα ναυτικό μπλε κασμιρένιο πουλόβερ, περιέγραψε τη συλλογή ως «άλλη μια μελέτη χαρακτήρων», εξηγώντας ότι αυτή τη φορά αποφάσισε να εξερευνήσει «την ιδέα μιας νέας αριστοκρατίας», την ώρα που αναρωτιέται «τι σημαίνει σήμερα» και «πώς μπορεί να μοιάζει».

Ο 41χρονος σχεδιαστής είπε ότι όσον αφορά την κοινωνική ιεραρχία, ήθελε να «αγνοήσει την πτυχή του χρήματος» και να επικεντρωθεί στην «εκκεντρικότητά τους».

Τα κίτρινα μαλλιά της Pam Hogg

Μια τριπλέτα μοντέλων άνοιξε την επίδειξη, ντυμένοι με καμιζόλες με πούλιες, στενά τζιν και μπότες από δέρμα φιδιού, αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα της επίδειξης.

Όλα τα μοντέλα φορούσαν προφανώς συνθετικές περούκες, είτε ατημέλητες και ξεθωριασμένες είτε σε έντονο κίτρινο χρώμα –ένας φόρος τιμής στην Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Παμ Χογκ (Pam Hogg), η οποία έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

H επανάσταση του Paul Poiret

Ήταν κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής βόλτας, στην Avenue Montaigne, όταν ο Τζόναθαν Άντερσον άρχισε για πρώτη φορά να συλλογίζεται την ιδέα του «ντύσιμο έναντι στολισμού», αφού εντόπισε ένα μωσαϊκό αφιερωμένο στον πρωτοπόρο couturier του 20ου αιώνα, Πολ Πουαρέ (Paul Poiret) κοντά στο κατάστημα Dior.

Ο Γάλλος σχεδιαστής, που πέθανε το 1944, ήταν γνωστός για την κατάργηση των παραδοσιακών τεχνικών υψηλής ραπτικής, συμπεριλαμβανομένου του κορσέ, και την τάση του προς τη θεατρικότητα της εποχής της belle époque.

Ο Άντερσον είπε ότι του άρεσε η ιδέα να παίξει με την αίσθηση «ανέμελης άνεσης» του Πουαρέ, κάτι που ο Christian Dior απέρριψε με τη διάσημη συλλογή New Look, η οποία προκάλεσε παγκόσμια αναταραχή λόγω της σιλουέτας σε σχήμα κλεψύδρας, το 1947.

«Punk-iness meets Poiret»

Ο Άντερσον είπε ότι δεν ήθελε «κανονικότητα», αλλά ήθελε να προωθήσει την ιδέα των «χαρακτήρων του Dior», περιγράφοντας το αποτέλεσμα ως «punk-iness meets Poiret» (το πανκ συναντάει τον Πουαρέ).

Τα κοστούμια που ο Άντερσον περιέγραψε ως «παίζοντας ελαφρώς με τις αναλογίες» αντλούσαν έμπνευση είτε από προπολεμικές αναφορές είτε από κοψίματα της δεκαετίας του ’60. Ο σχεδιαστής είπε ότι επέλεξε αυτές τις εποχές επειδή ήταν «στιγμές λίγο πριν ο κόσμος αλλάξει», σκεπτόμενος ότι «τα ρούχα μπορούν μερικές φορές να σου πουν κάτι πριν από την έκρηξη».

Βρετανική κωμωδία

Γνωστός για τις εκλεκτικές αναφορές του, το mood board του περιλάμβανε επίσης τον μουσικό MK Gee από το Νιου Τζέρσεϊ, η επιρροή του οποίου ήταν εμφανής στα φαρδιά μπουφάν parka, μερικά από τα οποία είχαν μανίκια φρου-φρου σε στυλ Πουαρέ που κρέμονταν πάνω από τα κομψά ρούχα, καθώς και την βρετανική κωμωδία Withnail and I, όπου η αισθητική του Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ επηρέασε τα ξεθωριασμένα και φθαρμένα υφάσματα.

«Κάτι το λάθος»

Ο Άντερσον, ο οποίος τον Ιούνιο του 2025 έγινε ο πρώτος σόλο δημιουργικός διευθυντής ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων μετά τον ίδιο τον Dior, είπε ότι η σχεδιαστική του προσέγγιση αφορούσε το «συνδυασμό διαφορετικών στοιχείων».

Δείχνοντας ένα μπλε polo shirt, από αυτά που συνήθως φοριούνται στα γήπεδα γκολφ, το οποίο είχε διακοσμήσει με λαμπερές επωμίδες και είχε συνδυάσει με παντελόνι με floral print, ο Άντερσον είπε ότι του αρέσει όταν ένα look έχει «κάτι το λάθος».

Κόντρα στους φόρους του Τραμπ

Για μια μάρκα που στο παρελθόν έπαιζε με ασφάλεια, είναι μια φιλόδοξη νέα προσέγγιση, ειδικά σε μια ευάλωτη αγορά πολυτελών προϊόντων. Οι νέες απειλές για δασμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς επιδιώκει την απόκτηση της Γροιλανδίας, προκάλεσαν πτώση 4% στις μετοχές της μητρικής εταιρείας της Dior, LVMH.

Ωστόσο, ο Dior πιστεύει ότι η μοναδική του οπτική και η έμφαση στην ποιότητα είναι αυτά που τον ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό και δικαιολογούν τις υψηλότερες τιμές της.

«Έτσι ψωνίζουμε σήμερα»

Ο Άντερσον είχε μόλις ένα μήνα για να προετοιμαστεί για το ντεμπούτο του στην ανδρική μόδα τον περασμένο Ιούνιο και τρεις εβδομάδες για να σχεδιάσει τη γυναικεία συλλογή, οπότε τώρα απολαμβάνει να πειραματίζεται με την ανάπτυξη νέων υφασμάτων, ειδικά για το ντεμπούτο του στην υψηλή ραπτική την επόμενη εβδομάδα.

Τα προϊόντα από τις πρώτες του συλλογές μόλις άρχισαν να φτάνουν στα καταστήματα, οπότε θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες ακόμα για να υπολογιστεί η εμπορική τους επίδραση, αλλά ο Άντερσον ανέφερε ότι οι γυναίκες πελάτισσες αγοράζουν ήδη τα ανδρικά μπουφάν «επειδή είναι λιγότερα ταιριαστά με την κλασική θηλυκότητα».

Τώρα προσπαθεί να «γεφυρώσει τα δύο ατελιέ», εξηγώντας ότι «έτσι ψωνίζουμε σήμερα».

«Αυτός ο τύπος απομονωμένης σκέψης δεν υπάρχει πια», πρόσθεσε. Το συνέκρινε με ένα μενού επιδορπίων όπου «αφήνεις τον καταναλωτή να πάρει την απόφαση για τον εαυτό του. Μπορούν να τα συνδυάσουν και να βρουν το δικό τους προσωπικό στυλ. Δεν είμαι ο Christian Dior και δεν είμαι η μάρκα Dior, αλλά είμαι εδώ για να προσθέσω ένα κεφάλαιο σε αυτήν».

Βασιζόμενος στην πλέον χαρακτηριστική του αισθητική, ο Williams περιέγραψε τη συλλογή ως «ρετρό-φουτουριστική», με έμφαση στην τέχνης της ραπτικής

Τόπο στην τέχνη της ραπτικής

Την περασμένη Δευτέρα το βράδυ, ο Pharrell Williams (Φάρελ Γουίλιαμς), δημιουργικός διευθυντής της Louis Vuitton, της μεγαλύτερης μάρκας της LVMH, επίσης έπαιξε με την ιδέα του μέλλοντος της πολυτέλειας.

Βασιζόμενος στην πλέον χαρακτηριστική του αισθητική, ο Williams περιέγραψε τη συλλογή ως «ρετρό-φουτουριστική», με έμφαση στην τέχνης της ραπτικής. Τα σακάκια με διπλή σειρά κουμπιών σε μοτίβο houndstooth και ψαροκόκαλο γυάλιζαν κάτω από τα φώτα, τα πουκάμισα ήταν σκόπιμα τσαλακωμένα, σχεδιασμένα να αγκαλιάζουν το σώμα, ενώ τα τζάκετ διέθεταν τεχνολογία ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Καλεσμένοι όπως ο σταρ της σειράς Adolescence, Στίβεν Γκράχαμ και ο μουσικός Skepta κάθισαν στην πρώτη σειρά αντικρίζοντας την πασαρέλα, η οποία είχε μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο προκατασκευασμένο σπίτι, επίσης σχεδιασμένο από τον Williams.

Courtesy of Dior