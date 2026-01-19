Η συλλογή Prada Men’s Fall/Winter 2026 ήταν μια ερωτική επιστολή προς τη στιλπνή υπεροψία του οίκου
Τα αριστοτεχνικά (σε στρώσεις φορεμένα) πανωφόρια και τα χαλαρά πλεκτά κυριάρχησαν στην πασαρέλα του τελευταίου σόου ανδρικών ενδυμάτων της Prada.
Για τη συλλογή ανδρικών ενδυμάτων Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, ο θρυλικός ιταλικός οίκος Prada επικεντρώθηκε σε κομψές, αισθησιακές και εκλεπτυσμένες σιλουέτες.
Από φίνα, όμορφα ντραπέ πλεκτά έως εντυπωσιακά, στενά πατρόν στα παλτά, η τελευταία ανδρική συλλογή της Prada έδειξε έντονο ενδιαφέρον για τη διασταύρωση των iconic κωδίκων του παρελθόντος και του παρόντος του οίκου. Κλασική ραπτική, ζωντανές αποχρώσεις και η χαρακτηριστική αλαζονεία της Prada συνυφασμένα σε κάθε look.
Εντυπωσιακά ήταν επίσης τα ανδρικά αξεσουάρ -γυαλιά και σκουλαρίκια- παίζοντας με ρευστότητα του styling
Είναι θέμα λαιμόκοψης
Τα layer looks είναι βασικό στοιχείο κάθε συλλογής για τον κρύο καιρό, αλλά αυτή τη σεζόν η Prada τα έφερε σε ένα άλλο επίπεδο. Μακριές μανσέτες πουκαμίσου ξεπρόβαλαν από κάτω από πλεκτά ρούχα, ενώ καμπαρντίνες εμφανίστηκαν κάτω από φωτεινές χρωματιστές μπέρτες, δημιουργώντας μια σειρά από look που ξεχειλίζουν από ενδυματολογικό δυναμισμό.
Όπως και η σειρά των πανωφοριών, τα βασικά ρούχα ήταν στυλιζαρισμένα με παρόμοιο τρόπο. Πλεκτά με χαμηλή λαιμόκοψη, χαλαρό στυλ έως και τοπ με τετράγωνο στέρνο, τα εξαιρετικά δροσερά, ανδρικά ντεκολτέ δημιούργησαν συζήτηση.
Στις περιζήτητες θέσεις της πρώτης σειράς κάθονταν αστέρες όπως οι Louis Partridge, Nicholas Hoult, Win Metawin, Jack Harlow, Damson Idris, Troye Sivan, Mahmood, Karina και Anikola Davies Jr, μεταξύ άλλων.
Δείτε παρακάτω όλα τα looks από την επίδειξη μόδας Prada Men’s Fall/Winter 2026:
*Αρχική Φωτό: REUTERS/Alessandro Garofalo
