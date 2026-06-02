Η «γραμμή της κόλασης» επιστρέφει: Το viral λεωφορείο 666 ξανά στους δρόμους της Πολωνίας

Για χρόνια αποτελούσε μια από τις πιο διάσημες γραμμές της Πολωνίας, στα όρια του τουριστικού αξιοθέατου. Το λεωφορείο 666 της ιδιωτικής εταιρείας PKS Gdynia με προορισμό το παραθαλάσσιο Χελ είχε καταφέρει να γίνει viral, χάρη στο επιτυχημένο… λογοπαίγνιο.

Το Χελ ακούγεται σαν την αγγλική λέξη «hell» που σημαίνει «κόλαση», ενώ το 666 είναι γνωστός ως ο αριθμός του Θηρίου. Άρα δεν ήθελε και πολύ η συγκεκριμένη γραμμή να κατακλύσει τα social media και να γίνει θέμα στα μεγαλύτερα μίντια του πλανήτη.

Τουλάχιστον έως το 2023, όταν μετά από διαμαρτυρία πολλών θρησκευτικών οργανώσεων, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να μετατρέψουν τη γραμμή που συνέδεε το Ντέμπσκι με το Χελ σε 669.

«Το διοικητικό συμβούλιο υπέκυψε στο βάρος των επιστολών και των αιτημάτων που μας στάλθηκαν, με αίτημα αλλαγής του αριθμού γραμμής» είχε πει εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία είχε κατηγορηθεί από κάποιες οργανώσεις ως «σατανιστική».

Και μπορεί οι τουρίστες να συνέχιζαν να πηγαίνουν στη γνωστή πολωνική παραθαλάσσια περιοχή, αλλά κανείς δεν φωτογράφιζε τα λεωφορεία πλέον.

Ωστόσο, η «γραμμή προς την κόλαση» επιστρέφει από αυτό το καλοκαίρι. Η FlixBus έκανε γνωστό ότι το 666 βγαίνει ξανά στους δρόμους, για να συνδέσει την Κρακοβία με το Χελ.

“Coach operator FlixBus has announced the return of the 666 bus service to the Polish seaside resort of Hel. It resurrects the controversial so-called “Highway to Hel” bus journey formerly run by local company PKS Gdynia.” 😂https://t.co/ya1pH3T4dt — Kit Yates (@Kit_Yates_Maths) June 1, 2026

Ο εκπρόσωπος της FlixBus, Αλεξάντερ Κάλενικ, δήλωσε στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων TVN24: «Ο αριθμός 666 επιλέχθηκε σκόπιμα ως επικοινωνιακό μάρκετινγκ, ώστε να αυξήση την προβολή της τουριστικής περιοχής του Χελ».

Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της FlixBus Μίχαου Λέμαν τόνισε: «Είναι καλύτερο όταν ο αριθμός μιας γραμμής εξηγεί μόνος του τον προορισμό της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Όλοι καταλαβαίνουν».

FlixBus odpala linię 666. Inspiracja jasna.

Gdy PKS Gdynia wycofał się z numeru 666 na Hel po protestach i zmienił go na 669, FlixBus robi dokładnie odwrotnie.

Kraków – Warszawa – Modlin – Pomorze – Hel.

* Κεντρική φωτογραφία: PKS Gdynia