Η «γραμμή της κόλασης» επιστρέφει: Το viral λεωφορείο 666 ξανά στους δρόμους της Πολωνίας
Highway to Hell 02 Ιουνίου 2026, 12:21

Η «γραμμή της κόλασης» επιστρέφει: Το viral λεωφορείο 666 ξανά στους δρόμους της Πολωνίας

Τρία χρόνια μετά την απόσυρσή του από τους δρόμους της Πολωνίας, η διάσημη γραμμή 666 επιστρέφει με προορισμό το Χελ

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

Για χρόνια αποτελούσε μια από τις πιο διάσημες γραμμές της Πολωνίας, στα όρια του τουριστικού αξιοθέατου. Το λεωφορείο 666 της ιδιωτικής εταιρείας PKS Gdynia με προορισμό το παραθαλάσσιο Χελ είχε καταφέρει να γίνει viral, χάρη στο επιτυχημένο… λογοπαίγνιο.

Το Χελ ακούγεται σαν την αγγλική λέξη «hell» που σημαίνει «κόλαση», ενώ το 666 είναι γνωστός ως ο αριθμός του Θηρίου. Άρα δεν ήθελε και πολύ η συγκεκριμένη γραμμή να κατακλύσει τα social media και να γίνει θέμα στα μεγαλύτερα μίντια του πλανήτη.

Τουλάχιστον έως το 2023, όταν μετά από διαμαρτυρία πολλών θρησκευτικών οργανώσεων, οι υπεύθυνοι αναγκάστηκαν να μετατρέψουν τη γραμμή που συνέδεε το Ντέμπσκι με το Χελ σε 669.

«Το διοικητικό συμβούλιο υπέκυψε στο βάρος των επιστολών και των αιτημάτων που μας στάλθηκαν, με αίτημα αλλαγής του αριθμού γραμμής» είχε πει εκπρόσωπος της εταιρείας, η οποία είχε κατηγορηθεί από κάποιες οργανώσεις ως «σατανιστική».

Και μπορεί οι τουρίστες να συνέχιζαν να πηγαίνουν στη γνωστή πολωνική παραθαλάσσια περιοχή, αλλά κανείς δεν φωτογράφιζε τα λεωφορεία πλέον.

Ωστόσο, η «γραμμή προς την κόλαση» επιστρέφει από αυτό το καλοκαίρι. Η FlixBus έκανε γνωστό ότι το 666 βγαίνει ξανά στους δρόμους, για να συνδέσει την Κρακοβία με το Χελ.

Ο εκπρόσωπος της FlixBus, Αλεξάντερ Κάλενικ, δήλωσε στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων TVN24: «Ο αριθμός 666 επιλέχθηκε σκόπιμα ως επικοινωνιακό μάρκετινγκ, ώστε να αυξήση την προβολή της τουριστικής περιοχής του Χελ».

Ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της FlixBus Μίχαου Λέμαν τόνισε:  «Είναι καλύτερο όταν ο αριθμός μιας γραμμής εξηγεί μόνος του τον προορισμό της. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις. Όλοι καταλαβαίνουν».

* Κεντρική φωτογραφία: PKS Gdynia

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο

Το νέο τρίπτυχο της μακροζωίας: Θέατρο, μουσική και τέχνη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 33,2% στα καθαρά κέρδη το πρώτο τρίμηνο

Ο «Blue Hero» της Chanel: Ο Τζέικομπ Ελόρντι σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια
Άρωμα 02.06.26

Ο Τζέικομπ Ελόρντι είναι ο νέος «Blue Hero» στη διαφήμιση του αρώματος Bleu de Chanel L'Exclusif σε σκηνοθεσία του Αλφόνσο Κουαρόν, η οποία διαδραματίζεται σε ένα νυχτερινό Χονγκ Κονγκ που σφύζει από ενέργεια.

Οι πρώην κολλητές της Τέιλορ Σουίφτ που έφαγαν «πόρτα» από τον γάμο της
Ο γάμος της pop star Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι μπαίνει στην τελική του ευθεία, ωστόσο κάποια μεγάλα ονόματα δεν θα βρίσκονται στις 7 Ιουλίου στην τελετή της χρονιάς

Οι νέοι κουράστηκαν από το dating και μένουν single – Το solo maxxing γίνεται επιλογή ζωής
Στην πραγματικότητα, το dating έχει γίνει τόσο ακριβό, ώστε ένα αυξανόμενο ποσοστό της Gen Z και των millennials επιλέγει κάτι που θεωρείται η πιο οικονομική (και πιο ήρεμη) λύση: να μην έχει καθόλου σύντροφο.

Ο Άντριου Μακάρθι δεν φίλησε ποτέ την Λάιζα Μινέλι
Mια συναρπαστική ιστορία για την ακολασία στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’80 που περιλαμβάνει τους Άντριου Μακάρθι και Λάιζα Μινέλι ήρθε στο φως. Όμως, φαίνεται ότι περιέχει κάποια κάλπικα σημεία.

Χάιντι Κλουμ: «Δεν είμαι έγκυος, απλώς έχω παχύνει λίγο. Είναι η εμμηνόπαυση»
Στα 52 της, η Χάιντι Κλουμ απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο σημαντικό είναι να μιλά ανοιχτά για τις εμπειρίες της. Τι λένε οι ειδικοί για την αύξηση βάρους κατά την εμμηνόπαυση.

«Μια γυναίκα που είναι εύκολο να αγαπήσεις» – Ο Κιάνου Ριβς μιλά για τον έρωτά του με την Αλεξάνδρα Γκραντ
Ο Κιάνου Ριβς λέει ότι την Αλεξάνδρα Γκραντ είναι εύκολο να την αγαπήσει κανείς, ενώ η ίδια παραδέχεται ότι η τέχνη της «έχει γίνει πιο χαρούμενη» από τότε που βγαίνει μαζί του.

Νέα Αριστερά: Η αποχώρηση στελεχών και βουλευτών συνδέεται με την ίδρυση της ΕΛΑΣ – Συνεχίζουμε
Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, χαρακτηρίζει αναμενόμενη την αποχώρηση στελεχών και βουλευτών - «Θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης», προσθέτει

Τέλος και επίσημα η Νέα Αριστερά από τη Βουλή: Διαλύεται η ΚΟ – Παραιτήθηκε από βουλευτής η Αχτσιόγλου – Δραγασάκης στη θέση της
Με επιστολές που έστειλαν στο πρόεδρο της Βουλής οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, αλλά και Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτιου ανακοινώνουν την ανεξαρτητοποίηση τους και μοιραία οδηγούν τη ΝΕΑΡ σε κοινοβουλευτική διάλυση. Η Αχτσιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτής και τη θέση της παίρνει ο Γιάννης Δραγασάκης ή ο κ. Βίτσας αν αρνηθεί την έδρα

Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
Καταιγιστικός και με επιχειρήματα ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Κώστας Καραπαπάς στην συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου στην ΕΠΟ, όπου καταψήφισε την επέκταση της συνεργασίας με τον Λανουά

Σακελλαρίδης: Λανθασμένη κίνηση η αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά
Στη συνέντευξη που παραχώρησε λίγο πριν την αποχώρηση των 7 βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, ο κ. Σακελλαρίδης, ανέφερε πως η διάλυση της ΚΟ του κόμματος, «αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία»

ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
Η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ για την παραμονή του Λανουά και των συνεργατών του αναμένεται να εγκριθεί από την ΕΕ της ΕΠΟ που θα συνεδριάσει ώρα 13:00.

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Λυσίας: Ο μεγάλος μάστορας του λόγου (Μέρος ΣΤ’)
Το λόγο του Λυσία «Κατά Αγοράτου» εκφωνεί στην Ηλιαία ο κουνιάδος και εξάδελφος του εκτελεσθέντος ταξιάρχου Διονυσόδωρου, ο οποίος ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον Αγόρατο

Σακελλαρίδης: Παρακολουθούμε σε live μετάδοση τον εκβιασμό του πρωθυπουργού από τον Ντίλιαν
Ο κ. Σακελλαρίδης, σχολιάζοντας τη δήλωση Ντίλιαν, επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση τρέμει μπροστά στο ενδεχόμενο να λάμψει η αλήθεια και να φανούν οι πραγματικοί εντολείς και πελάτες της Intellexa»

«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Η Εθνική Βραζιλίας ετοιμάζεται για το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής και ο Κάρλο Αντσελότι φιλοξενήθηκε σε δημοφιλή εκπομπή, η οποία του έκανε μια μεγάλη έκπληξη…

Να απορριφθεί η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου στη δίκη για τα Τέμπη πρότεινε η εισαγγελέας
Με τις προτάσεις της εισαγγελέως επί των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας συνεχίζεται η έβδομη δικάσιμος της δίκης των Τεμπών - Ποιοι κατηγορούμενοι δίνουν το παρών

Αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά 7 βουλευτές και 143 μέλη του κόμματος με επιστολή που απευθύνεται στον Τσίπρα
«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του» αναφέρουν στη δήλωσή τους η οποία επί τους ουσίας απευθύνεται και στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Όσοι υπογράφουν το κείμενο τονίζουν με νόημα ότι «ακούμε την κοινωνική απαίτηση το σημερινό καθεστώς να μην έχει τρίτη θητεία»

Τι απέγινε το DNA του Έπσταϊν; Τα νέα στοιχεία από τα αρχεία δείχνουν να είχε συντηρήσει σπέρμα του
Νέα έγγραφα από τα αρχεία Έπσταϊν αποκαλύπτουν ότι ο χρηματιστής είχε αποθηκεύσει σπέρμα σε τράπεζα κρυοσυντήρησης και είχε ορίσει τι θα συμβεί στο γενετικό του υλικό σε περίπτωση θανάτου του

Τσουκαλάς: Ο Ντίλιαν δείχνει Μαξίμου και ΕΥΠ – Ο Μητσοτάκης επιβαρύνει τη θέση του όσο συνεχίζει τη συγκάλυψη
Σκληρή κριτική στο Μαξίμου και προσωπικά τον πρωθυπουργό ασκεί ο Κ. Τσουκαλάς με αφορμή τη δήλωση Ντίλιαν στην ΕΦΣΥΝ για τις υποκλοπές - «Πρόκειται για μια εικόνα, που εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση», αναφέρει

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

