Σημαντική είδηση:
02.06.2026 | 12:51
Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
O Κουρτουά επενδύει στην Γκενκ του Καρέτσα
Ποδόσφαιρο 02 Ιουνίου 2026, 11:20

Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης αποκτά μετοχικό ποσοστό στην Γκενκ μέσω της NXTPLAY, ενισχύοντας τη στρατηγική του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση του με τον σύλλογο όπου ξεκίνησαν όλα

Γιώργος Μαζιάς
Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις των τελευταίων ημερών στο βελγικό ποδόσφαιρο αφορά τον Τιμπό Κουρτουά, ο οποίος αποφάσισε να επιστρέψει στις ρίζες του όχι ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως επενδυτής. Ο διεθνής Βέλγος τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε επίσημα μειοψηφικός μέτοχος της Γκενκ, της ομάδας που τον ανέδειξε και αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο βήμα της καριέρας του προς την ευρωπαϊκή κορυφή.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση του συλλόγου και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη σχέση του 34χρονου άσου με τον βελγικό σύλλογο. Η επένδυση πραγματοποιείται μέσω της NXTPLAY, της πλατφόρμας επενδύσεων στους τομείς του αθλητισμού, των μέσων ενημέρωσης και της τεχνολογίας, την οποία συνίδρυσε ο ίδιος ο Κουρτουά με επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Η απόφαση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση συναισθηματικής σύνδεσης με το παρελθόν. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πλάνο που ακολουθεί ο τερματοφύλακας της Ρεάλ τα τελευταία χρόνια. Ήδη έχει αποκτήσει παρουσία στο γαλλικό ποδόσφαιρο μέσω συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Λε Μαν, ενώ πλέον επεκτείνει το αποτύπωμά του και στο βελγικό πρωτάθλημα.

Η Γκενκ θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα αναπτυξιακά μοντέλα στην Ευρώπη. Ο σύλλογος έχει αναδείξει κορυφαίους ποδοσφαιριστές όπως οι Κέβιν Ντε Μπρόινε, Λεάντρο Τροσάρ, Καλιντού Κουλιμπαλί και φυσικά ο ίδιος ο Κουρτουά. Η φιλοσοφία της ομάδας βασίζεται στην ανάπτυξη νεαρών ταλέντων (όπως ο Καρέτσας), στη σύγχρονη ποδοσφαιρική εκπαίδευση και στη δημιουργία σημαντικών υπεραξιών μέσω μεταγραφών, στοιχεία που καθιστούν τον οργανισμό ιδιαίτερα ελκυστικό για επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για τον Κουρτουά, η συμμετοχή στο ιδιοκτησιακό σχήμα της Γκενκ έχει και έντονο προσωπικό χαρακτήρα. Εκεί έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα, εξελίχθηκε στις ακαδημίες του συλλόγου και πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεμπούτο πριν ακολουθήσουν οι μεταγραφές στην Τσέλσι, η καθιέρωση στην Ατλέτικο Μαδρίτης και η μετέπειτα μετακίνησή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου κατέκτησε κορυφαίους τίτλους σε Ισπανία και Ευρώπη.

Η είσοδός του στο μετοχικό κεφάλαιο της Γκενκ εκτιμάται ότι θα προσφέρει στον σύλλογο όχι μόνο οικονομική ενίσχυση αλλά και σημαντική τεχνογνωσία. Ο Βέλγος γκολκίπερ διαθέτει πλέον πολύτιμη εμπειρία από τη λειτουργία κορυφαίων ευρωπαϊκών οργανισμών και μπορεί να συμβάλει στη διεθνή ανάπτυξη του brand του συλλόγου, στην προσέλκυση νέων συνεργασιών και στη δημιουργία στρατηγικών δικτύων σε αγορές εκτός Βελγίου.

Παράλληλα, η κίνηση αυτή επιβεβαιώνει μια τάση που παρατηρείται όλο και πιο συχνά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Εν ενεργεία ή πρόσφατα αποσυρθέντες ποδοσφαιριστές επιλέγουν να επενδύσουν σε συλλόγους, μετατρέποντας τη γνώση και το κύρος που απέκτησαν μέσα στα γήπεδα σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Ο Κουρτουά φαίνεται να ακολουθεί αυτό το μοντέλο μεθοδικά, χτίζοντας από νωρίς την παρουσία του στον χώρο της αθλητικής επιχειρηματικότητας.

Η Γκενκ από την πλευρά της αποκτά έναν μέτοχο με ισχυρό συμβολισμό και παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Η σύνδεση ενός από τους κορυφαίους τερματοφύλακες της σύγχρονης εποχής με το ιδιοκτησιακό της σχήμα ενισχύει το κύρος του συλλόγου και επιβεβαιώνει τη φήμη του ως ενός οργανισμού που διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τις προσωπικότητες που ανέδειξε.

Το νέο αυτό κεφάλαιο στη σχέση Κουρτουά και Γκενκ αναμένεται να παρακολουθηθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα επόμενα χρόνια. Αν και ο Βέλγος συνεχίζει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης, οι κινήσεις του εκτός γηπέδων δείχνουν ότι προετοιμάζει ήδη το επόμενο στάδιο της καριέρας του, επενδύοντας σε οργανισμούς που γνωρίζει καλά και στους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει ουσιαστική αξία.

Η επιστροφή του στην Γκενκ, έστω και από διαφορετικό ρόλο, αποτελεί μια κίνηση με έντονο συμβολισμό αλλά και σημαντικές προοπτικές για το μέλλον του βελγικού συλλόγου.

Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Χείμαρρος ο Καραπαπάς για την πραξικοπηματική παραμονή Λανουά: «Έχει αποτύχει πλήρως, θα σας καταγγείλουμε στην UEFA»
ΕΠΟ: Λανουά για 2 ακόμη χρόνια, Super Cup στις 12/8 και αλλαγές στο Κύπελλο
«Παππού, πάρε το κύπελλο»: Τα εγγόνια του Αντσελότι τον… λύγισαν λίγο πριν το Μουντιάλ (vid)
Παίκτης της ΑΕΚ οδηγήθηκε στο αυτόφωρο
Οι χρήστες στρέφονται στην ΑΙ για θέματα πίστης – Και η τεχνητή νοημοσύνη τους δίνει «κοσμικές» απαντήσεις
ΠΑΣΟΚ για πληθωρισμό: Όσο ο Μητσοτάκη «λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια», τόσο περισσότερο πληρώνει ο λαός
Τσουκαλάς: Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να αναμένει τη διαμόρφωση θέσεων – Απέναντι στη ΝΔ υπάρχει το ΠΑΣΟΚ με κυβερνητικό πρόγραμμα
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Εκδήλωση τιμής από την Περιφέρεια Θεσσαλίας για τους αδικοχαμένους γιατρούς του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλο
Σερβικά ΜΜΕ: «Ο Ομπράντοβιτς έχει πρόταση 10 εκατ. ευρώ για δύο χρόνια από τον Παναθηναϊκό»
Σχολεία χωρίς οθόνες; Ένα παγκόσμιο ρεύμα στην εκπαίδευση την εποχή της AI
Νάσος Αθανασίου: Η ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά έναν εκλεκτό συνάδελφο – «Άνθρωπος ευαίσθητος, βαθιά καλλιεργημένος και προσηνής»
Η Charli xcx μας συστήνει τη θρυλική παρέα της (και το νέο της άλμπουμ)
Οζγκιούρ Οζέλ: Η κρίση δημοκρατίας στην Τουρκία λαμβάνει διαστάσεις κρίσης περιφερειακής ασφάλειας
Πίνακας διαιτητών Super League: Σοκ για Σιδηρόπουλο που έμεινε εκτός, μόνο VAR ο Παπαδόπουλος, τέσσερις νέοι
Στέγαση: Αύξηση κατά 85% στις τιμές κατοικιών την τελευταία δεκαετία – Τι δείχνει νέα έκθεση
