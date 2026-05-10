Τραυματίστηκε o Καρέτσας και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Άτυχος στάθηκε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στο παιχνίδι της Γκενκ με τη Βέστερλο για τα playoffs του Κόνφερενς Λιγκ στο πρωτάθλημα Βελγίου, καθώς ο νεαρός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε με τη συμπλήρωση 30 λεπτών και αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.

Ο διεθνής άσος έκανε προσποίηση για να αποφύγει έναν αντίπαλό του, αλλά ο παίκτης της Βέστερλο προσπαθώντας να τον μαρκάρει τον χτύπησε πίσω από το γόνατο, το οποίο τραντάχτηκε, όπως φαίνεται από το βίντεο, με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα λίγο αργότερα να πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και να ζητάει αλλαγή.

Δείτε το βίντεο:

🥺 | Tranen bij Kos Karetsas, die geblesseerd naar de kant moet. Veel beterschap, Kos! 🙏❤️‍🩹 #GNKWES pic.twitter.com/kgG7BOTHX0 — DAZN België (@DAZN_BENL) May 10, 2026

Συμπαίκτες και αντίπαλοι προσπάθησαν να τον εμψυχώσουν, αλλά ο νεαρός άσος της Γκενκ έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο με δάκρυα στα μάτια.

Τις επόμενες ώρες ο Καρέτσας θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού του, με τους Βέλγους πάντως να αναφέρουν ότι το πιθανότερο είναι να μην ξαναπαίξει φέτος.

Για την ιστορία, η Γκενκ επικράτησε με 3-0 και βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας των play-offs του βέλγικου πρωταθλήματος για το Κόνφερενς Λιγκ, έχοντας 33 πόντους όσους και η Σταντάρ Λιέγης.

Ο Καρέτσας φέτος έχει 49 συμμετοχές, με 3 γκολ και 18 ασίστ στο ενεργητικό του. Ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της Γκενκ, με πολλές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Απομένει να φανεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του, με τους Βέλγους να μην δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του νεαρού μεσοεπιθετικού.