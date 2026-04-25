«Ο Καρέτσας στο στόχαστρο της Τσέλσι και άλλων ομάδων της Premier League»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποιεί καταπληκτική σεζόν στο Βέλγιο με την φανέλα της Γκενκ και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον πολλών ομάδων (και) από την Premier League.

Το 18χρονο «διαμάντι» της Γκενκ και της Εθνικής μας ομάδας, έχει πραγματοποιήσει μια εξαιρετική σεζόν στη Belgian Pro League, καταγράφοντας 11 ασίστ και καθιερώνοντας τον εαυτό του ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του ελληνικού αλλά και του βελγικού ποδοσφαίρου.

Εμφανίσεις που έχουν αναγκάσει την Τσέλσι -μεταξύ άλλων- να τον παρακολουθεί εδώ και καιρό πολύ στενά στενά, ως έναν από τους βασικούς της στόχους για το μέλλον.

Το νέο αγγλικό ρεπορτάζ για το ενδιαφέρον της Τσέλσι για τον Καρέτσα

🚨| Chelsea Face Premier League Battle for Greek Wonderkid Karetsas 🔵 Chelsea are stepping up their pursuit of Genk’s rising star Konstantinos Karetsas, but the race is heating up fast as Leeds United and other Premier League clubs join the chase. The 18-year-old playmaker has… pic.twitter.com/KsyM4rrYwX — SINGLE (@Young_Fish01) April 24, 2026

Οι Λονδρέζοι άλλωστε, έχουν «παράδοση» στο να αποκτούν νεαρά ταλέντα από το πρωτάθλημα του Βελγίου με περιπτώσεις όπως ο Κέβιν Ντε Μπρόινε και ο Τιμπό Κουρτουά να ξεχωρίζουν στην σχετική λίστα.

Παράλληλα, το δημοσίευμα αποκαλύπτει πως η Τσέλσι είχε επαναφέρει το ενδιαφέρον της για τον διεθνή παίκτη τον περασμένο Δεκέμβριο, και η παρακολούθηση της εξέλιξής του συνεχίζεται ενεργά. Όμως, πλέον δεν είναι… μόνη. Η Γκενκ βλέπει το ενδιαφέρον γύρω από τον μεσοεπιθετικό να αυξάνεται σημαντικά, καθώς αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι τον παρακολουθούν στενά εδώ και καιρό.

Chelsea remain firmly in the hunt for highly-rated Genk starlet Konstantinos Karetsas, but @TEAMtalk understands the race for his signature is intensifying with a growing number of Premier League clubs, including Leeds United, now involved.https://t.co/j7bNWAUeIm — Graeme Bailey (@GraemeBailey) April 24, 2026

Μεταξύ αυτών και νέο αγγλικό ενδιαφέρον: η Λιντς Γιουνάιτεντ, η Μπράιτον, η Μπρέντφορντ καθώς και σύλλογοι που ανήκουν στο δίκτυο της City Football Group έχουν πραγματοποιήσει λεπτομερή scouting για τον νεαρό μέσο τους τελευταίους μήνες. Οι σκάουτερς έχουν εντυπωσιαστεί από τη δημιουργικότητα, το όραμα και την ωριμότητα που δείχνει παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του «TEAMTalk», ο Καρέτσας θα έχει ένα πολύ «καυτό» καλοκαίρι μεταγραφικά, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς δημιουργικούς μέσους στην Ευρώπη.