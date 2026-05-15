«Συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Γιούρτσεβεν»
Στη Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει την καριέρα του ο μέχρι πρότινος σέντερ του Παναθηναϊκού, Ομέρ Γιούρτσεβεν, σύμφωνα με ισπανικό ρεπορτάζ.
Σε μία κομβική κίνηση για το τέλος της σεζόν προχώρησε η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς σύμφωνα με την AS, ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν.
Ο 27χρονος Τούρκος σέντερ αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να τον υπολογίζει για τα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.
Δεδομένου ότι ο Γιούρτσεβεν δεν μπορεί να δηλωθεί στην Euroleague, θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις της Ρεάλ.
Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ρεάλ Μαδρίτης έχει χάσει τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν από τη γραμμή των σέντερ, με αποτέλεσμα ο Ουσμάν Γκαρούμπα να αποτελεί τη μοναδική σταθερή επιλογή στη θέση 5.
Θυμίζουμε ότι σε 50 παιχνίδια της EuroLeague με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR πέρυσι και φέτος, ο Γιούρτσεβεν μέτρησε 9.5 πόντους και 4.8 ριμπάουντ ανά 17.3 λεπτά συμμετοχής. Φέτος ο Τούρκος σέντερ είχε 6.3 πόντους, 3.5 ριμπάουντ ανά 12.3 λεπτά συμμετοχής.
Παράλληλα, με τη φανέλα των Γουόριορς σε εννέα αναμετρήσεις σημείωσε 3.8 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ.
