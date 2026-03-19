«Πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης» – Ο Στιβ Κερ αποθέωσε τον Γιούρτσεβεν

Ο Στιβ Κερ έπλεξε το εγκώμιο του Ομέρ Γιούρτσεβεν και ανέφερε ότι πρόκειται για έναν πολύ καλό και ταλαντούχο παίκτη.

Ο προπονητής των Γουόριορς μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τούρκο φόργουορντ, ο οποίος έχει ήδη αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια με τους «πολεμιστές».

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιούρτσεβεν υπέγραψε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Γουόριορς και μέχρι στιγμής μετράει 2.0 πόντους και 2.0 ριμπάουντ σε 6.7 λεπτά μέσο όρο ανά αγώνα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κερ για τον Γιούρτσεβεν

«Θαυμάζω το παιχνίδι του Ομέρ Γιουρτσέβεν. Είναι ένας πολύ καλός και ταλαντούχος παίκτης. Είναι σωματικά δυνατός, δυναμικός και εξαιρετικός πασέρ.

Έχει σημειώσει επιτυχία στο NBA στο παρελθόν. Είμαστε μαζί μόνο λίγες μέρες, αλλά μου αρέσει να τον παρακολουθώ».