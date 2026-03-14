Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιούρτσεβεν: Πέτυχε double double με 36 πόντους στη G-League
Απίθανα πράγματα από τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, ο οποίος πέτυχε double double στην G League με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη των Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς για τη G-League του NBA, με 128-101, καθώς πέτυχε double double με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ.
Ο Τούρκος φόργουορντ είχε πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα με 15/20, ενώ είχε και 4/4 βολές, φτάνοντας έτσι σε ακόμη ένα double-double με τη θυγατρική των Ρόκετς.
Δείτε την εμφάνιση του Γιούρτσεβεν:
6’11» center Omer Yurtseven is DOMINATING! In just his third game this season with the G League, he recorded a double-double 36 PTS, 12 REB and shot 71% from the field leading the @RGVVipers to victory over the stars! 👏🔥 pic.twitter.com/NzQatdEdJh
— NBA G League (@nbagleague) March 14, 2026
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιούρτσεβεν αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό και έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στους Βάιπερς στην G League και μέχρι στιγμής μετράει 23 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.
- Μυθικός Μαριάνοβιτς: Έπαιξε ντραμς και τριγωνάκι στην μπάντα του Αριζόνα (vid)
- Ο Αντονέλι πήρε την pole position κι έγραψε ιστορία στη Σανγκάη
- Λέικερς: Το δίλημμα του ΛεΜπρόν στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν
- Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τα γενέθλια του Μεντιλίμπαρ (pic)
- Μονέκε για Βεζένκοφ: «Ο Σάσα είναι καλύτερος από εμένα»
- Η πιο αμφίρροπη Euroleague όλων των εποχών: Οι μάχες για τετράδα και εξάδα και το πρόγραμμα των ομάδων
- Η αποκάλυψη του Μούσα: «Αυτή η μεταγραφή μου ήταν μια πολύ κακή απόφαση»
