Η εξαιρετική εμφάνιση του Γιούρτσεβεν: Πέτυχε double double με 36 πόντους στη G-League

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών στη νίκη των Γκράντε Βάλεϊ Βάιπερς επί των Σολτ Λέικ Σίτι Σταρς για τη G-League του NBA, με 128-101, καθώς πέτυχε double double με 36 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Ο Τούρκος φόργουορντ είχε πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα με 15/20, ενώ είχε και 4/4 βολές, φτάνοντας έτσι σε ακόμη ένα double-double με τη θυγατρική των Ρόκετς.

Δείτε την εμφάνιση του Γιούρτσεβεν:

6’11» center Omer Yurtseven is DOMINATING! In just his third game this season with the G League, he recorded a double-double 36 PTS, 12 REB and shot 71% from the field leading the @RGVVipers to victory over the stars! 👏🔥 pic.twitter.com/NzQatdEdJh — NBA G League (@nbagleague) March 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιούρτσεβεν αποχώρησε πρόσφατα από τον Παναθηναϊκό και έκανε το επόμενο βήμα στην καριέρα του, παίρνοντας μεταγραφή στους Βάιπερς στην G League και μέχρι στιγμής μετράει 23 πόντους, 13.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ κατά μέσο όρο.