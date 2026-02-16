Ο Γιούρτσεβεν στο στόχαστρο της Γαλατασαράι (pic)

Το μέλλον του Ομέρ Γιούρτσεβεν παραμένει αβέβαιο στον Παναθηναϊκό, με τον Εργκίν Αταμάν να δείχνει πως δεν εμπιστεύεται τον συμπατριώτη του στο ροτέισον, μένοντας αρκετές φορές χωρίς λεπτά συμμετοχής.

Συνεπώς ο Τούρκος σέντερ μοιάζει να είναι με το ένα πόδι εκτός ομάδας, και όπως είναι λογικό κάποιοι σύλλογοι, ειδικά από τη χώρα του, αναμένεται να δείξουν ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ματέο Αντρεάνι, η Γαλατασαράι έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Γιούρτσεβεν, παρακολουθώντας στενά την περίπτωσή του και το αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Τα σενάρια για Γιούρτσεβεν και Γαλατασαράι

Galatasaray Istanbul has expressed strong interest in Ömer Yurtseven. The Turkish club is following carefully the Center currently playing for Panathinaikos Athens. pic.twitter.com/24YbLVukLp — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) February 16, 2026

Τη φετινή σεζόν στη Euroleague, ο 28χρονος ψηλός έχει αγωνιστεί σε 19 αναμετρήσεις μετρώντας 6.3 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά αγώνα, μένοντας στο παρκέ για κάτι παραπάνω από 12 λεπτά.