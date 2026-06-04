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Πώς η Κίνα… συγκρατεί την άνοδο του πετρελαίου
Διεθνής Οικονομία 04 Ιουνίου 2026, 23:50

Πώς η Κίνα… συγκρατεί την άνοδο του πετρελαίου

Το πετρέλαιο βρίσκεται κάτω από τα 95 δολ. παρά την απώλεια του 20% της παγκόσμιας προσφοράς για περισσότερο από τρεις μήνες

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Καθοριστική για τη συγκράτηση του ρυθμού ανόδου των τιμών στο πετρέλαιο και για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει μια ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση αποδεικνύεται η πτώση της ζήτησης από την Κίνα.

Ενδεικτικό είναι ότι το πετρέλαιο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση κάτω από τα 95 δολάρια το βαρέλι, παρά την απώλεια του 20% της παγκόσμιας προσφοράς για περισσότερο από τρεις μήνες και τις προβλέψεις ότι η αγορά θα έφτανε σύντομα σε οριακό σημείο καθώς τα αποθέματα εξαντλούνται..

Ο Τομ Μπέικερ, ανώτατο στέλεχος της εταιρείας εμπορίας πετρελαίου Vitol, δήλωσε στους FT ότι η δραματική επιβράδυνση των αγορών αργού πετρελαίου από την Κίνα τις τελευταίες εβδομάδες -με τη ζήτηση να μειώνεται κατά 4 έως 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα- συνέβαλε στην απορρόφηση των κραδασμών από την απώλεια 12 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από την προσφορά του Κόλπου.

«Οι χαμηλές εισαγωγές της Κίνας θωράκισαν την υπόλοιπη αγορά πετρελαίου», σχολίασε και ο Μαρτέιν Ρατς, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων της Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Οι εισαγωγές της Κίνας

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, η ποσότητα πετρελαίου που έφτασε στην Κίνα μέσω πλοίων τις τελευταίες 30 ημέρες μειώθηκε στα 7,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, από περίπου 13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την ίδια περίοδο πέρυσι.

Τα δεδομένα της S&P Global Energy δείχνουν ότι οι συνολικές εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας τον Απρίλιο μειώθηκαν κατά περισσότερο από 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με τον μέσο όρο τους για το 2025, φτάνοντας τα 9,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Ο ερευνητικός όμιλος εκτιμά μια περαιτέρω μείωση σε περίπου 8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για τον Μάιο, με τις εισαγωγές να καταγράφουν πτώση κατά 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Η Kpler, από την άλλη, αναφέρει ότι οι θαλάσσιες εισαγωγές άγγιξαν τα 6,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάιο, από 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο και 10,1 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο.

Γιατί η Κίνα εισάγει λιγότερο πετρέλαιο

Οι λόγοι για την ξαφνική πτώση των κινεζικών αγορών δεν είναι σαφείς, καθώς το Πεκίνο κρατάει κλειστά τα χαρτιά του σε ό, το αφορά την εμπορική του στρατητική για το πετρέλαιο. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι το Πεκίνο αποφάσισε να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα αποθέματα πετρελαίου που είχε συσσωρεύσει τον περασμένο χρόνο, όσο δηλαδή οι τιμές ήταν χαμηλές. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δεδομένων σχετικά με τα κινεζικά αποθέματα.

Ο Χου Μιν Μιν, επικεφαλής αναλυτής για τα καύσιμα και τη διύλιση αργού πετρελαίου στην Κίνα της S&P Global Energy, δήλωσε ότι η μείωση των εισαγωγών πετρελαίου της Κίνας έχει αναδειχθεί σε «κρίσιμη μεταβλητή που αναδιαμορφώνει τη δυναμική της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου».

Η S&P προβλέπει ότι η Κίνα θα κάνει χρήση των εμπορικών της αποθεμάτων με ρυθμό περίπου 700.000 έως 800.000 βαρελιών την ημέρα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.

Η απόφαση της Κίνας να σταματήσει προσωρινά τις δικές της εξαγωγές καυσίμων αεροσκαφών και ντίζελ έχει επίσης μετριάσει τις μεισαγωγές. Τα στοιχεία της S&P έδειξαν ότι οι κινεζικές εξαγωγές διυλισμένου πετρελαίου τον Απρίλιο βρέθηκαν σε χαμηλό σχεδόν δεκαετίας, στα 300.000 βαρέλια την ημέρα, μειωμένες κατά περίπου 65% σε ετήσια βάση.

Η απάντηση είναι «ασφάλεια»

«Ολόκληρη η ενεργειακή στάση της Κίνας ως απάντηση στον πόλεμο του Ιράν συνοψίζεται σε μία λέξη: ασφάλεια», δήλωσε η Γε Λιν, αναλύτρια της αγοράς πετρελαίου της Ασίας στη Rystad Energy.

Η άποψη αυτή ερμηνεύει εν μέρει και το «παράδοξο» εκ πρώτης όψεως ότι ενώ το Πεκίνο έχει απορρίψει μέχρι στιγμής τα αιτήματα των κρατικών διυλιστηρίων να τους επιτραπεί να εξάγουν τέτοια καύσιμα και να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές, η κυβέρνηση έχει αντ’ αυτού παραδώσει ορισμένα φορτία ως ανθρωπιστική βοήθεια, σε μια προφανή μορφή διπλωματίας μέσω του πετρελαίου.

Οι αναλυτές σημείωσαν επίσης μια μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της πτώσης των εισαγωγών αργού και της εγχώριας ζήτησης. Η ζήτηση πετρελαίου στην Κίνα αναμένεται να μειωθεί μόνο κατά περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα σε ετήσια βάση κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Η μέτρια αυτή μείωση της ζήτησης μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στην ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, η οποία επιβαρύνεται από τα προβλήματα στην αγορά ακινήτων και την επίμονα χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Η αναλύτρια της Rystad επεσήμανε επίσης μια δομική στροφή από το πετρέλαιο στον ηλεκτρισμό.

Οι επενδύσεις σε ηλεκτρικά οχήματα, στον ηλεκτροκίνητο σιδηρόδρομο και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παρείχαν ένα «στρατηγικό ανάχωμα» (strategic buffer) που βοήθησε την Κίνα να διαχειριστεί την κρίση λιγότερο επώδυνα από ό,τι θα υποδήλωνε η εξάρτησή της από τις εισαγωγές πετρελαίου, ανέφερε η ίδια.

Ωστόσο, ο Μπέικερ της Vitol προειδοποίησε ότι οι χαμηλές εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα δεν θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Πηγή: ΟΤ

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Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Παρασκευή 05 Ιουνίου 2026
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