Συνάντηση της Περιφέρειας Αττικής και μελών της Ιεράς Συνόδου

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Γεύμα εργασίας προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος παρέθεσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σε κλίμα εγκαρδιότητας, αμοιβαίου σεβασμού και ουσιαστικού διαλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Εκκλησίας, καθώς και η κοινή βούληση για περαιτέρω ενίσχυση πρωτοβουλιών με κοινωνικό αποτύπωμα προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο πολύπλευρο κοινωνικό, φιλανθρωπικό και ποιμαντικό έργο που επιτελεί καθημερινά η Εκκλησία της Ελλάδος, μέσα από τις Ιερές Μητροπόλεις, τις ενορίες, τις κοινωνικές δομές και τα προγράμματα στήριξης ευάλωτων συμπολιτών μας. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής επανέλαβε τη σταθερή βούληση της Περιφέρειας να συνδράμει έμπρακτα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το έργο της Εκκλησίας στους 66 Δήμους της Αττικής και στις κατά τόπους Μητροπόλεις.

H Εκκλησία ως πυλώνας κοινωνικής συνοχής

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής αναγνωρίζει τον διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας ως πυλώνα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και προσφοράς, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένων κοινωνικών προκλήσεων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία Εκκλησίας και Αυτοδιοίκησης αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνικής φροντίδας και της στήριξης των πολιτών που έχουν ανάγκη.

Στο γεύμα εργασίας παρέκάθησαν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ, Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, Μεγάρων και Σαλαμίνος κ. Κωνσταντίνος, Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, Νικαίας κ. Αλέξιος, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Περιστερίου κ. Γρηγόριος, Κηφισίας, Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος, Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, Πατρών κ. Χρυσόστομος, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Πλάτων, Πολυανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος, Καστοριάς κ. Καλλίνικος, Παραμυθίας, Φιλιατών και Γηρομερίου κ. Σεραπίων και Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Ειρηναίος. Παρέστησαν επίσης ο Αρχιγραμματεύς της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου κ. Ιωάννης, κληρικοί και στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Από πλευράς Περιφέρειας Αττικής παρέστησαν ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Γιάννης Σελίμης, η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής του Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και η Επικεφαλής του Ιδιαίτερου Γραφείου Περιφερειάρχη Έφη Κρίκου.