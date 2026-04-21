21.04.2026 | 14:48
Φωτιά σε δασική έκταση στο Λέπρεο Ηλείας – Επιχειρεί ένα αεροσκάφος
Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής
Αυτοδιοίκηση 21 Απριλίου 2026, 13:37

Πυλώνας της ευρωπαϊκής ασφάλειας να γίνει η πολιτική προστασία, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αττικής

Νίκος Χαρδαλιάς από τις Βρυξέλλες: «Η πολιτική προστασία θα πρέπει να αποτελέσει πυλώνα της ευρωπαϊκής ασφάλειας, με έναν ισχυρό και αποτελεσματικό μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων».

Με την συμμετοχή του Περιφερειάρχη Αττικής και Α’ Αντιπροέδρου της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (EPP CoR), Νίκου Χαρδαλιά, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η 8η Συνεδρίαση της Επιτροπής Φυσικών Πόρων (NAT).

Η Επιτροπή NAT αποτελεί κομβικό όργανο για τον συντονισμό του νομοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, καλύπτοντας ένα ευρύ και πολυδιάστατο φάσμα πολιτικών που εκτείνονται από την πολιτική προστασία, τη δημόσια υγεία, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη έως την προστασία των καταναλωτών, τη δασοκομία, τον τουρισμό, καθώς και τη θαλάσσια πολιτική και τη «γαλάζια» οικονομία.

Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, κατά τη διάρκεια των εργασιών τέθηκαν επί τάπητος κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύουν τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να διαχειριστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, με αιχμή την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και τη διαχείριση σύνθετων κρίσεων.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής εστίασε στην ανάγκη ουσιαστικής ενίσχυσης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διαρκώς διευρυνόμενο φάσμα κινδύνων, από φυσικές καταστροφές έως υγειονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις. Όπως είπε σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας: «Η εμπειρία της Αττικής από διαδοχικές κρίσεις καταδεικνύει ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα και ο μητροπολιτικού χαρακτήρα άμεσος επιχειρησιακός συντονισμός, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών, των υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος».

Ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς επισήμανε παράλληλα ότι απαιτείται άμεσα η μετάβαση από τις αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης κινδύνων, με επαρκή χρηματοδότηση, ενίσχυση των εργαλείων πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης, καθώς και στενότερο συντονισμό μεταξύ ευρωπαϊκού, εθνικού και περιφερειακού επιπέδου.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε ταυτόχρονα η συζήτηση για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που αφορά την προγραμματική περίοδο 2028 – 2034. Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνει η ανακοίνωση της περιφέρειας, ο κ. Χαρδαλιάς συναίνεσε στην ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας πιο σύγχρονης, ευέλικτης και ανθεκτικής ΚΑΠ, η οποία θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των περιφερειών και των παραγωγών. Ενώ, αναφορικά με τα ζητήματα που αφορούν την θαλάσσια πολιτική, τονίστηκε πως η βιωσιμότητα των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών εξαρτάται άμεσα από τη στήριξη της αλιείας και ότι απαιτείται μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση που θα διασφαλίζει τόσο την προστασία των θαλάσσιων πόρων όσο και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των τοπικών κοινοτήτων.

Πολυεπίπεδες προκλήσεις

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς:

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη είναι πολυεπίπεδες και αλληλένδετες. Από την προστασία των πολιτών έναντι των φυσικών καταστροφών και την αντιμετώπιση των υγειονομικών κρίσεων έως τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και την ασφάλεια των τροφίμων, απαιτείται μια συνεκτική, φιλόδοξη αλλά και απολύτως επιχειρησιακή ευρωπαϊκή στρατηγική.

Η εμπειρία μας στην Αττική τα τελευταία χρόνια αποδεικνύει ξεκάθαρα πως η κλιματική κρίση αποτελεί πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα που δοκιμάζει τις αντοχές των υποδομών, των μηχανισμών και των κοινωνιών μας. Πυρκαγιές, πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα καταδεικνύουν ότι η ετοιμότητα και η ταχύτητα αντίδρασης δεν αποτελούν απλώς ζητούμενα πολιτικής, αλλά βασικές προϋποθέσεις για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο έγκαιρος σχεδιασμός, η ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας και κυρίως ο συντονισμός μέσω ενός μητροπολιτικού μοντέλου διαχείρισης προκειμένου να εκλείψουν τα φαινόμενα αλληλοκάλυψης ευθυνών και αρμοδιοτήτων, μπορούν να περιορίσουν δραστικά τις επιπτώσεις των κρίσεων. Ωστόσο, καμία Περιφέρεια δεν μπορεί να ανταποκριθεί μόνη της σε προκλήσεις τέτοιας κλίμακας. Η Ευρώπη οφείλει την ίδια ώρα να επενδύσει αποφασιστικά σε έναν ισχυρό, ευέλικτο και πλήρως επιχειρησιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, με επαρκείς πόρους, σύγχρονα μέσα και κοινά πρωτόκολλα δράσης.

Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη περνά μέσα από την άμεση και κοινή παροχή διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης των ακραίων φαινομένων, όποτε αυτά ενσκήπτουν, καθώς επίσης και από τη δυνατότητα ταχείας επέμβασης κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη. Η μετάβαση από την αποσπασματική διαχείριση κρίσεων σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης, πρόγνωσης και διαχείρισης καταστροφών πρέπει να αποτελεί κορυφαία πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτού του διαλόγου, καταθέτοντας προτάσεις και μεταφέροντας την πολύτιμη εμπειρία της από τη διαχείριση πραγματικών κρίσεων. Συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την προοπτική των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη».

ΕΚΤ: Τα σενάρια για τα επιτόκια και η κρίσιμη συνεδρίαση της 30ής Απριλίου

Τροφές που υποτιμάμε αλλά είναι διατροφικοί θησαυροί

Ασαφές αν τελικά γίνουν συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους
Αυτοδιοίκηση 21.04.26

Συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Δήμων για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους

Η στεγαστική αποκατάσταση αλλά και η εξασφάλιση χώρων εργασίας στο επίκεντρο της προσοχής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και Δήμων.

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου
Ταξίδι γνώσης 21.04.26

Δήμος Πειραιά: Με επιτυχία τα εγκαίνια της αναδρομικής έκθεσης «1964–2026» του Νίκου Τζιζμετζόγλου

Από τις γειτονιές της Παλαιάς Κοκκινιάς έως την καταξίωση στους διεθνείς καλλιτεχνικούς κύκλους του ’60 και του ’70, ο αγαπημένος "Τζίζ" των Πειραιωτών παραμένει μια εμβληματική μορφή της τέχνης με πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά.

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου
Αστική παρέμβαση 17.04.26

Σε εξέλιξη η ανάπλαση της χερσαίας λιμενικής ζώνης Χερσονήσου

«Η ανάπλαση της λιμενικής ζώνης Λιμένα Χερσονήσου, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο, κρίσιμο, αλλά και σημαντικό έργο για την ευρύτερη περιοχή» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου.

Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Βολές Οικονόμου κατά Σκέρτσου: Δεν έχει επαρκή επαφή με την πραγματικότητα

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου άφησε αιχμές για τον Άκη Σκέρτσο και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις είναι από συστάσεως του ελληνικού κράτους ο βασικός πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης
Πολιτική 21.04.26

Γενικολογίες από Μαρινάκη για νέα μέτρα στήριξης

Την ώρα που η ακρίβεια έχει γονατίσει τα νοικοκυριά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο και προανήγγειλε μέτρα στήριξης από τον πρωθυπουργό

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Φάμελλος για 21η Απριλίου: Η Δημοκρατία δεν χαρίζεται – Η ενίσχυσή της είναι διαχρονική ευθύνη όλων μας

«Σήμερα οι σοβαρές απειλές κατά της Δημοκρατίας και της ισονομίας των πολιτών είναι η παραβίαση του Συντάγματος, η βάναυση καταπάτηση του Κράτους Δικαίου, η αμφισβήτηση της Δικαιοσύνης», τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση απέτυχε – Πέντε μέτρα για να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της Λέσβου

«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή
Διπλωματία 21.04.26

Με τον Στεφάνου του ΑΚΕΛ συναντήθηκε ο Μητσοτάκης – Συζήτησαν για Κυπριακό και Μέση Ανατολή

Με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ συναντήθηκε, χθες, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς […]

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή
Επικαιρότητα 21.04.26

Ανδρουλάκης για 21η Απριλίου: Χρειάζεται νέος αέρας Δημοκρατίας, με μια προοδευτική πολιτική αλλαγή

«Σήμερα, η δημοκρατία μας δεν απειλείται από τανκς, αλλά διαβρώνεται συστηματικά από μέσα: όταν τα θεσμικά αντίβαρα αντιμετωπίζονται ως εμπόδιο και όχι ως εγγύηση», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ
Ποδόσφαιρο 21.04.26

Σκάνδαλο με escort στο Μιλάνο: VIP πελάτες, ποδοσφαιριστές και σκιές γύρω από τη νυχτερινή ελίτ

Εκτεταμένη έρευνα στο Μιλάνο αποκαλύπτει κύκλωμα εκατομμυρίων με εμπλοκή γνωστών προσώπων, πολυτελή πακέτα διασκέδασης και σοβαρές κατηγορίες για εκμετάλλευση και ξέπλυμα χρήματος

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 21.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «γκρεμίζει» την κυβέρνηση – Οι γκρίνιες στο εσωτερικό και το αίτημα για πρόωρες κάλπες

Όλο και περισσότεροι είναι οι πολίτες που δηλώνουν ότι δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία «βυθίζεται» στα «γαλάζια» σκάνδαλα που δεν έχουν τελειωμό - Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η πρόσφατη, αρνητική για την κυβέρνηση, συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και μία σειρά δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι η ΝΔ βρίσκεται σε αποδρομή

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

