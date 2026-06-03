Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκλεισε με 45.000.000 ευρώ τον Έντερσον
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφτασε σε συμφωνία με την Αταλάντα για τον Έντερσον – Deal που μπορεί να φτάσει μέχρι 45 εκατ. ευρώ!
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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωρά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον, στην πρώτη της μεγάλη μεταγραφή, από τις πολλές που πρόκειται να γίνουν για ενισχυθεί το ρόστερ των «κόκκινων διαβόλων».
Ο 26χρονος Βραζιλιάνος μέσος θα μετακομίσει στο «Ολντ Τράφορντ» έναντι 40,5 εκατ. ευρώ, με επιπλέον 4,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων. Οι προσωπικοί όροι έχουν ήδη κλείσει, με τον Έντερσον να υπογράφει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2030, ενώ θα υπάρχει και οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.
Πότε θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Έντερσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Από εκεί και πέρα, το μόνο που απομένει είναι οι ιατρικές εξετάσεις, με όλες τις πλευρές να στοχεύουν στην ολοκλήρωση της μεταγραφής στις αρχές Ιουλίου.
Με δεδομένο ότι το συμβόλαιό του με την Αταλάντα έληγε το καλοκαίρι του 2027, οι «κόκκινοι διάβολοι» κατάφεραν να διαπραγματευτούν ένα ποσό σαφώς χαμηλότερο από όσα είχαν ακουστεί σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έντερσον με τη σειρά του, μετά από μια σεζόν στη Serie A με 41 συμμετοχές τρία γκολ και δύο ασίστ, θα κάνει το… άλμα στο «Νησί», στα 26 του!
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