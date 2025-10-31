newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
31.10.2025 | 14:20
Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινά η απεργία, τι ζητούν
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Αυτοδιοίκηση 31 Οκτωβρίου 2025 | 13:46

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Μελλοντικός προϋπολογισμός της ΕΕ: τα αιτήματα των δήμων και των περιφερειών στο επίκεντρο της έκκλησης των κορυφαίων πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Spotlight

Σε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, οι κορυφαίες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηχούν σήμερα τα κύρια αιτήματα που έχει επανειλημμένα εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ): να υπερασπιστούν τις πολιτικές συνοχής και τις γεωργικές πολιτικές ως βασικές ευρωπαϊκές επενδύσεις, να εγγυηθούν προβλέψιμους πόρους και επιμερισμένη διαχείριση και να διασφαλίσουν ότι η δημοκρατία και η επικουρικότητα παραμένουν στο επίκεντρο της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης.

Ηγετικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) παροτρύνουν τώρα την Επιτροπή να προβεί σε σημαντικές αλλαγές στην πρόταση, προκειμένου να παράσχει μια σταθερή βάση για τις διαπραγματεύσεις.

Οι πολιτικές ομάδες που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηχούν όλα τα κύρια ζητήματα που έθεσε η περιφέρεια της ΕΕ και παραθέτουν ως απάντηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ):

  • απέρριψαν κάθε επανεθνικοποίηση των επενδύσεων της ΕΕ για τη γεωργία και τη συνοχή·
  • επέμειναν στην ανάγκη να παρασχεθούν σε αυτές τις ζωτικής σημασίας πολιτικές προβλέψιμοι πόροι και μια σαφής και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση·
  • αναγνώρισαν τον καίριο ρόλο των περιφερειών και των τοπικών αρχών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
  • Υπογράμμισαν τους δημοκρατικούς κινδύνους που συνδέονται με μια εδαφικά τυφλή λογική cash-for-reforms.

Πλήρη υποστήριξη

Η Προεδρία της ΕτΠ και τα ηγετικά μέλη της ΕτΠ εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμερίζονται την έκκλησή τους για την υποβολή νέας αναθεωρημένης πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν.

Η Πρόεδρος της ΕτΠ Kata Tüttő δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης δεν αποτελεί συλλογή εθνικών κονδυλίων. Είναι η έκφραση του κοινού μας σχεδίου — του τρόπου με τον οποίο επενδύουμε από κοινού στην αλληλεγγύη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, καθώς και των κοινών επενδύσεων στο μέλλον των άλλων.

Με την επανασυγκέντρωση της εξουσίας, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των ανθρώπων που κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν —δήμαρχοι, περιφερειακοί πρόεδροι, τοπικές κοινότητες.

Χρειαζόμαστε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα διατηρεί την Ευρώπη ανταγωνιστική, συνεκτική και δημοκρατική, υπερασπιζόμενη την περιφερειακή της καρδιά.»

Η πρώτη αντιπρόεδρος της ΕτΠ και πρόεδρος της Ανδαλουσίας Juanma Moreno δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αντέδρασε αμέσως στην πρόταση στην οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες, οι δήμοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και οι ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα η ενότητα αυτή κινητοποιείται για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο επόμενος προϋπολογισμός να υπονομεύσει την εταιρική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και της ΕΕ.»

Η Sari Rautio (FI/EPP), εισηγήτρια της ΕτΠ για το μελλοντικό ΠΔΠ και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Hämeenlinna, δήλωσε: «Χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την έκκλησή μας για αναθεώρηση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση των περιφερειών να διατηρηθεί η καθιερωμένη πρακτική της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων, καθώς και ο ρόλος των περιφερειών στις πολιτικές συνοχής, γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν νομικές εγγυήσεις που να επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως βασικών εταίρων στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης. Η μετατόπιση της λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο χωρίς την ισχυρή συμμετοχή των περιφερειών θα αντέβαινε στη θεμελιώδη αρχή της επικουρικότητας, θα αποδυνάμωνε σημαντικά την καθιερωμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θα ερχόταν σε άμεση αντίθεση με την αρχή της εταιρικής σχέσης».

*πηγή αρχικού κειμένου και φωτογραφίας: https://cor.europa.eu/en/news/future-eu-budget-regions-and-cities-demands-core-european-parliament-top-political-groups-appeal

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

Μυτιληναίος: Στα 7,55 ευρώ ανά μετοχή δόθηκε το 3,7% της HELLENiQ ENERGY

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

4 λάθη που σαμποτάρουν την ευτυχία μας στη δουλειά

Τράπεζες
Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

Πειραιώς: Διπλή αναβάθμιση στόχων για απόδοση και πιστωτική επέκταση μετά το ισχυρό 9μηνο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου
Νησιωτικές αντιδράσεις 31.10.25

Ανάστατη η Πάρος για το κλείσιμο του καταστήματος ΕΛΤΑ στη Νάουσα-Επιστολή Δημάρχου

Αγανάκτηση του Δημάρχου Πάρου για το κλείσιμο του καταστήματος των ΕΛΤΑ, που με επιστολή του κάνει λόγω για το μεγάλο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί στους ηλικιωμένους κατοίκους.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών
Οικονομικά Αυτοδιοίκησης 29.10.25

Με οφέλη για τους Δήμους η συνάντηση της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών

Θετικό το πρόσημο για τους Δήμους της χώρας, κατόπιν της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύνταξη
Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο
Μείωση θερμοκρασίας 29.10.25

Δήμος Αθηναίων: Δύο «πράσινες» προτάσεις για Πλάκα και Βαρβάκειο

«Με το νέο Κλιματικό Σύμφωνο της Αθήνας και τη συμμετοχή μας στις 100 Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις της Ευρώπης, δεσμευόμαστε για μείωση 80% των εκπομπών έως το 2030» επισήμανε ο Δήμαρχος Αθηναίων.

Σύνταξη
Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ
Καλή πρακτική 27.10.25

Δήμος επιδοτεί τα εισιτήρια του ΚΤΕΛ

Μειωμένα εισιτήρια στο αστικό ΚΤΕΛ για δύο χρόνια με επιδότηση του δήμου Ιωαννιτών, ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, «βάζοντας πλάτη» υπέρ του πολίτη λόγω της ακρίβειας σε όλα τα επίπεδα που βιώνει η κοινωνία.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κολωνός: Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε ο 61χρονος οδηγός πριν από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων
Ελλάδα 31.10.25

Κολωνός: Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε ο 61χρονος οδηγός πριν από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων

Τόσο το αυτοκίνητο του 61χρονου όσο και αυτό που ήταν μπροστά δεν είχαν αυξημένη ταχύτητα - Οι κάμερες δείχνουν το προπορευόμενο αυτοκίνητο να φρενάρει, όχι όμως και αυτό του άτυχου οδηγού

Σύνταξη
Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ένωση (IFAB) συζητά περιορισμό χρόνου στις εκτελέσεις των πλάγιων άουτ

Ένα πιθανό νέο μέτρο για τον περιορισμό του χρόνου που αφιερώνει ένας ποδοσφαιριστής στη λήψη πλάγιου άουτ μπορεί να αλλάξει την ταχύτητα και τη ροή του παιχνιδιού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις: Κλείνει προσωρινά τμήμα της δεξιά λωρίδας της Μεσογείων το Σαββατοκύριακο
Οι ώρες 31.10.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Μεσογείων λόγω έργων

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος στη Μεσογείων, στην περιοχή των Δήμων Αγίας Παρασκευής, Παπάγου - Χολαργού και Φιλοθέης - Ψυχικού

Σύνταξη
«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»
«Απίστευτο» 31.10.25

«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Σε μία από τις πιο σφοδρές και προσωπικές επιθέσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ, ο θρυλικός ηθοποιός Χάρισον Φορντ καταγγέλει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση και τον πόλεμο στην επιστήμη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Έγινε μπαμπάς ο Πιρόλα – Το υπέροχο μήνυμα με το οποίο «υποδέχθηκε» την κόρη του (pics)

Ο Λορέντσο Πιρόλα είναι από την Πέμπτη... χαζομπαμπάς, με τον Ιταλό αμυντικό του Ολυμπιακού να υποδέχεται στον κόσμο την κόρη του με ένα υπέροχο μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Προκλητικός ο Κασιδιάρης – «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»
Ελλάδα 31.10.25

Προκλητικός ο Κασιδιάρης στην απολογία του - «Μαζί με τον Φύσσα, σκότωσαν κι εμένα»

Σε εξέλιξη είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής με την απολογία του Ηλία Κασιδιάρη που όπως και τα υπόλοιπα στελέχη της οργάνωσης αρνούνται τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί σε πρώτο βαθμό

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κουζίνα από την αρχή!
Τα Νέα της Αγοράς 31.10.25

Κουζίνα από την αρχή!

Η καρδιά του σπιτιού χτυπάει στην ΙΚΕΑ, με έξυπνες, προσιτές και ευέλικτες λύσεις που μεταμορφώνουν τον χώρο μας και μας φέρνουν πιο κοντά!

Σύνταξη
ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα – Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων
Ερώτηση στη Βουλή 31.10.25

ΚΚΕ: Παραδίδουν τα ΕΛΤΑ σε επιχειρηματικά συμφέροντα - Να σταματήσει το κλείσιμο καταστημάτων

Η ΚΟ του ΚΚΕ απευθύνει ερώτηση στους συναρμόδιους υπουργούς - Επισημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ πρέπει να λειτουργήσουν ως δημόσια, κοινωνική υπηρεσία και όχι ως πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σύνταξη
Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ
Κινητοποιήσεις σε δήμους 31.10.25

Δούκας: Να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε – Συνέδριο με διάθεση σύγκρουσης με την ΝΔ

Ο Χάρης Δούκας προτείνει κινητοποίηση των δήμων στη Βουλή τη μέρα ψήφισης του προϋπολογισμού - «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσει με τη ΝΔ»

Σύνταξη
Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17
Ποιους αφορά 31.10.25

Νέα ποινική δικογραφία στη Βουλή για τα Τέμπη – Περιλαμβάνει Μητσοτάκη, Καραμανλή και άλλους 17

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, διαβίβασε στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον νόμο 3126/2003 «Ποινική Ευθύνη των υπουργών», νέα ποινική δικογραφία για τα Τέμπη

Σύνταξη
Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ
ΣΥΡΙΖΑ 31.10.25

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ

Η απόφαση για τα ΕΛΤΑ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, «πλήττει τη λειτουργία των τοπικών κοινωνιών, τους συνταξιούχους, τους αγρότες, ιδιαίτερα την περιφέρεια και την ύπαιθρο»

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
«Υπηρέτρια της μητέρας της» – Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ
The Good Life 31.10.25

«Υπηρέτρια της μητέρας της» - Μαρία Ρίβα, η κόρη που απομυθοποίησε τον μύθο της Μαρλέν Ντίτριχ

Η Μαρία Ρίβα, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 29 Οκτωβρίου του 2025, στην ηλικία των 100, έγραψε μια βιογραφία βασισμένη σε μια οικεία -και κατά περιόδους οδυνηρή- ματιά στην ταραχώδη ζωή της μητέρα της και σταρ του κινηματογράφου, Μαρλέν Ντίντριχ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ταξί: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί από την ερχόμενη Τετάρτη
Κινητοποίηση 31.10.25

Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβούν οι οδηγοί ταξί - Πότε ξεκινάει η απεργία, τι ζητούν

Το (ΣΑΤΑ) απευθύνει κάλεσμα στους οδηγούς να συγκεντρωθούν με ταξί τους στις 10:00 το πρωί στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και Λεωφ. Αθηνών - Η απεργία λήγει την Παρασκευή στις 6:00 το πρωί

Σύνταξη
Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

Μαραντζίδης: Η κοινωνία θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη ο Αλέξης Τσίπρας να επανενεργοποιηθεί

Για τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού αναφέρθηκε το μέλος του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Νίκος Μαραντζίδης - «Η κοινωνία αποτίμησε ως εξαιρετικά θετική την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή», τόνισε

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ολυμπιακός: Χωρίς Έσε και Ορτέγκα κόντρα στον Άρη – Στην αποστολή ο Μαρτίνς (pic)

Χωρίς τον Σαντιάγκο Έσε και τον Φρανσίσκο Ορτέγκα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον Άρη (1/11, 20:00), για την 9η αγωνιστική της Super League – Επέστρεψε στην αποστολή ο Ζέλσον Μαρτίνς

Σύνταξη
Brain drain: Φόβος για νέο κύμα στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ – Μπορεί να ανακοπεί;
Τι λένε αναλυτές 31.10.25

Φόβος για νέο κύμα brain drain στις χώρες που ετοιμάζονται να εισέλθουν στην ΕΕ - Μπορεί να ανακοπεί;

Τι δείχνουν οι έρευνες για τον κίνδυνο του brain drain - Τι είχε συμβεί όταν εισήλθαν στην ΕΕ Κροατία και Ρουμανία - Τι μέτρα μπορούν να παρθούν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κρήτη: Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – Τέσσερα τα μπλόκα
Κλιμακώνουν 31.10.25

Mε αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις των αγροτών στην Κρήτη - Τέσσερα τα μπλόκα

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι στην Κρήτη δηλώνουν ότι ο αγώνας είναι για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και υπογραμμίζουν ότι θα παραμείνουν στους δρόμους «όσο χρειαστεί»

Σύνταξη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις
Media 31.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Έρωτες και αποκαλύψεις

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA φέρνει μια ανάλαφρη καλοκαιρινή αύρα μέσα στο φθινόπωρο. Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, στο MEGA.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο