Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Σε επιστολή προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, οι κορυφαίες ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηχούν σήμερα τα κύρια αιτήματα που έχει επανειλημμένα εκφράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ): να υπερασπιστούν τις πολιτικές συνοχής και τις γεωργικές πολιτικές ως βασικές ευρωπαϊκές επενδύσεις, να εγγυηθούν προβλέψιμους πόρους και επιμερισμένη διαχείριση και να διασφαλίσουν ότι η δημοκρατία και η επικουρικότητα παραμένουν στο επίκεντρο της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής της Ευρώπης.

Ηγετικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) παροτρύνουν τώρα την Επιτροπή να προβεί σε σημαντικές αλλαγές στην πρόταση, προκειμένου να παράσχει μια σταθερή βάση για τις διαπραγματεύσεις.

Οι πολιτικές ομάδες που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηχούν όλα τα κύρια ζητήματα που έθεσε η περιφέρεια της ΕΕ και παραθέτουν ως απάντηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ):

απέρριψαν κάθε επανεθνικοποίηση των επενδύσεων της ΕΕ για τη γεωργία και τη συνοχή·

επέμειναν στην ανάγκη να παρασχεθούν σε αυτές τις ζωτικής σημασίας πολιτικές προβλέψιμοι πόροι και μια σαφής και χωρίς αποκλεισμούς διακυβέρνηση·

αναγνώρισαν τον καίριο ρόλο των περιφερειών και των τοπικών αρχών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Υπογράμμισαν τους δημοκρατικούς κινδύνους που συνδέονται με μια εδαφικά τυφλή λογική cash-for-reforms.

Πλήρη υποστήριξη

Η Προεδρία της ΕτΠ και τα ηγετικά μέλη της ΕτΠ εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους στην πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμμερίζονται την έκκλησή τους για την υποβολή νέας αναθεωρημένης πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο δυνατόν.

Η Πρόεδρος της ΕτΠ Kata Tüttő δήλωσε: «Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης δεν αποτελεί συλλογή εθνικών κονδυλίων. Είναι η έκφραση του κοινού μας σχεδίου — του τρόπου με τον οποίο επενδύουμε από κοινού στην αλληλεγγύη, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα, καθώς και των κοινών επενδύσεων στο μέλλον των άλλων.

Με την επανασυγκέντρωση της εξουσίας, η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή των ανθρώπων που κάνουν τα πράγματα να λειτουργούν —δήμαρχοι, περιφερειακοί πρόεδροι, τοπικές κοινότητες.

Χρειαζόμαστε από την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα διατηρεί την Ευρώπη ανταγωνιστική, συνεκτική και δημοκρατική, υπερασπιζόμενη την περιφερειακή της καρδιά.»

Η πρώτη αντιπρόεδρος της ΕτΠ και πρόεδρος της Ανδαλουσίας Juanma Moreno δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αντέδρασε αμέσως στην πρόταση στην οποία συμμετέχουν οι περιφέρειες, οι δήμοι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και οι ενώσεις τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα η ενότητα αυτή κινητοποιείται για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ο επόμενος προϋπολογισμός να υπονομεύσει την εταιρική σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των περιφερειών, των πόλεων και της ΕΕ.»

Η Sari Rautio (FI/EPP), εισηγήτρια της ΕτΠ για το μελλοντικό ΠΔΠ και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Hämeenlinna, δήλωσε: «Χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την έκκλησή μας για αναθεώρηση της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Εθνικού και Περιφερειακού Σχεδίου Εταιρικής Σχέσης. Επαναλαμβάνουμε την έκκληση των περιφερειών να διατηρηθεί η καθιερωμένη πρακτική της επιμερισμένης διαχείρισης των κονδυλίων, καθώς και ο ρόλος των περιφερειών στις πολιτικές συνοχής, γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να λαμβάνουν νομικές εγγυήσεις που να επιβεβαιώνουν τον ρόλο τους ως βασικών εταίρων στην προετοιμασία, τη διαπραγμάτευση, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των εθνικών και περιφερειακών σχεδίων εταιρικής σχέσης. Η μετατόπιση της λήψης αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο χωρίς την ισχυρή συμμετοχή των περιφερειών θα αντέβαινε στη θεμελιώδη αρχή της επικουρικότητας, θα αποδυνάμωνε σημαντικά την καθιερωμένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θα ερχόταν σε άμεση αντίθεση με την αρχή της εταιρικής σχέσης».

*πηγή αρχικού κειμένου και φωτογραφίας: https://cor.europa.eu/en/news/future-eu-budget-regions-and-cities-demands-core-european-parliament-top-political-groups-appeal