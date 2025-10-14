Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη και δαπανηρή στεγαστική κρίση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε την έκτη έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών, την οποία παρουσίασε η Πρόεδρος Kata Tüttő στις 13 Οκτωβρίου κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της 23ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών στους Ευρωπαίους, εθνικούς και περιφερειακούς ηγέτες, στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η ετήσια έκθεση για το 2025 διερευνά τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ σε περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα με τις τοπικές λύσεις. Σε συνοδευτική έρευνα, η οποία ανατέθηκε από την ΕτΠ και διενεργήθηκε από την IPSOS,προσδιορίζονται ορισμένοι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι τοπικοί και οι περιφερειακοί πολιτικοί εκτιμούν τη στήριξη της ΕΕ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πιστεύουν ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί η συνεργασία.

Ο Πρόεδρος Tüttő δήλωσε: «Η παρούσα ετήσια έκθεση δείχνει τα σημεία πόνου και πίεσης του λαού μας και των εδαφών μας — αλλά αναγνωρίζει επίσης τη φιλοδοξία, την ηγετική θέση, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα καινοτομίας.

Δείχνει πώς η πολιτική συνοχής μας βοηθά να διατηρήσουμε την Ευρώπη ισχυρή εκ των έσω. Η πολιτική αυτή είναι το πιο συγκεκριμένο, αποκεντρωμένο και μακροπρόθεσμο εργαλείο σταθεροποίησης της Ευρώπης, το οποίο μας συνδέει μέσω αξιών και μέσω κοινών επενδύσεων στο μέλλον του άλλου.

Πρόκειται για τη στρατηγική ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Η νέα πρόταση προϋπολογισμού απειλεί να την εθνικοποιήσει, να την αποχρηματοδοτήσει και να την αποσυνδέσει από τις Βρυξέλλες, αναγκάζοντας τις περιφέρειες και τους γεωργούς να συμμετάσχουν σε έναν διαγωνισμό «Παιχνιδιών Πείνας» για πόρους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο κινητοποιούμαστε όλοι για το μέλλον της συνοχής.»

Η εναρκτήρια συνεδρίαση περιλάμβανε κεντρικές ομιλίες της Roberta Metsola, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Raffaele Fitto, Εκτελεστικού Αντιπροέδρου για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακολουθούμενες από βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. Πραγματοποιήθηκαν περαιτέρω συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, με επίκεντρο τη συνοχή και την ανάπτυξη για το μέλλον, το δικαίωμα παραμονής και τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούνται οι πόλεις αύριο,με τη συμμετοχή πολιτικών και εμπειρογνωμόνων.

Ορισμένα από τα σημαντικότερα σημεία της ετήσιας έκθεσης της ΕΕ για την κατάσταση των δήμων και των περιφερειών είναι τα εξής:

Η χρηματοδότηση της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη έχει οδηγήσει από καιρό στην οικονομική σύγκλιση, με τις περιφέρειες και τις πόλεις να συνδιαχειρίζονται έργα, να εφαρμόζουν πάνω από το 70 % των πολιτικών της ΕΕ και να διαχειρίζονται τα δύο τρίτα των δημόσιων δαπανών. Η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 αποδυναμώνει αυτό το ομόλογο συγκεντρώνοντας τις αποφάσεις σε ένα σχέδιο ανά κράτος μέλος. Αυτός ο συγκεντρωτισμός κινδυνεύει να υπονομεύσει τις ισχυρές προσπάθειες για ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, καθώς μια ενιαία προσέγγιση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες τοπικές προκλήσεις μιας καθαρής και δίκαιης μετάβασης ή να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα. Μόνο μια τοποκεντρική προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε τοπικές λύσεις και αποκεντρωμένες στρατηγικές, μπορεί να επιτύχειτους στόχους της Ένωσης στον τομέα της συνοχής, της ανθεκτικότηταςκαιτης υποκατάστασης.

Πολλές κοινότητες αντιμετωπίζουν αυξανόμενους κινδύνους από πολλαπλές φυσικές και κλιματικές καταστροφές,με έναν στους πέντε να εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι να αισθάνονται απροετοίμαστοι και οι πλημμύρες μόνο το 2024 να προκαλούν ζημίες ύψους 18 δισ. EUR. Το προτεινόμενο ΠΔΠ θα αποτελέσει οπισθοδρόμηση για τις πολιτικές που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα, καθώς οι λύσεις που βασίζονται στη φύση θα μπορούσαν να παρακαμφθούν, το πρόγραμμα LIFE να διακοπεί και να απειληθούν βασικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής.

47 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπορούν να θερμάνουν επαρκώς τα σπίτια τους,γεγονός που αναδεικνύει την αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια από το 2020 και την ανάγκη για συνεχή στήριξη της πολιτικής συνοχής για την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τους ευάλωτους πληθυσμούς.

Η ανθεκτικότητα στον τομέα της ασφάλειας βρίσκεται υπό πίεση,με τις υποδομές ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίζουν κυβερνοεπιθέσεις, την παραπληροφόρηση να διαταράσσει την πολιτική και τις περιφέρειες να καλούνται να ενισχύσουν τη μη στρατιωτική ετοιμότητα και τους βιομηχανικούς συνεργατικούς σχηματισμούς που σχετίζονται με την άμυνα, όπως αντικατοπτρίζεται στη νέα ομάδα εργασίας της ΕτΠ για την άμυνα.

Η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εκτεταμένη και δαπανηρή στεγαστική κρίση, με ένα χάσμα 2,3 εκατομμυρίων μονάδων ετησίως που απαιτεί κατ’ εκτίμηση 270 δισ. Ευρώ ετησίως,γεγονός που απαιτεί στενή συνεργασία με τις περιφέρειες και τις πόλεις για να διασφαλιστεί ότι η στέγαση είναι οικονομικά προσιτή.

Δύο στις τρεις περιφέρειες αναμένεται να σημειώσουν μείωση του πληθυσμού έως το 2050,επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις αγροτικές περιοχές, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για ισχυρότερες κοινωνικοοικονομικές πολιτικές για τη στήριξη των δημογραφικών μεταβάσεων.

Οι δημόσιες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές,οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας αλλά βρίσκονται υπό πίεση, απαιτούν οριζόντιες επενδύσεις, φορολογικά κίνητρα και στοχευμένες κρατικές ενισχύσεις,καθώς το 36 % των κατοίκων των αγροτικών περιοχών αναφέρουν την ποιότητα των υπηρεσιών ως την πλέον πιεστική ανησυχία τους, παρά τις μακροπρόθεσμες περικοπές των δαπανών.

Οι ανισότητες μεταξύ των φύλων παραμένουν σημαντικές, με επίμονα χάσματα απασχόλησης μεταξύ των κρατών μελών και υποεκπροσώπηση των γυναικών, οι οποίες το 2025 αποτελούσαν την πλειοψηφία μόνο σε 26 από τις 286 περιφερειακές συνελεύσεις.

*πηγή πρωτότυπου κειμένου και φωτογραφίας:https://cor.europa.eu/el/eidiseis/katastasi-ton-perifereion-kai-ton-poleon-mia-ishyri-kai-apokentromeni-politiki-synohis-einai-kairias