Σοβαρή καταγγελία για εγκατάλειψη αμιάντου σε δρόμο στα Χανιά
Αντιδήμαρχος του Δήμου Χανίων αναφέρθηκε στην απόρριψη αμιάντου στη μέση δρόμου των Χανίων.
Την έντονη ανησυχία και αγανάκτησή του εξέφρασε ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων Μιχαήλ Τσουπάκης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας περιστατικό συλλογής και απόρριψης αμιάντου. Όπως επισημαίνει, πέρα από τον σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, δημιουργήθηκε και άμεσος κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Αντιδήμαρχος Χανίων Μιχαήλ Τσουπάκης:
«Λέμε συχνά ότι η ανευθυνότητα και το θράσος έχουν όρια, αλλά κάποιοι κατάφεραν να τα ξεπεράσουν κι αυτά.
Ο αμίαντος είναι ένα άκρως επικίνδυνο υλικό. Κάποιοι, όχι μόνο τον μάζέψαν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας και τον πέταξαν όπου βρήκαν, αλλά μέσα στη βιασύνη τους τον παράτησαν στη μέση του δρόμου. Έτσι, εκτός από τη δημόσια υγεία, έβαλαν σε άμεσο κίνδυνο και τους οδηγούς που περνούσαν από το σημείο.»
Πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/mixalis.tsoupakis
