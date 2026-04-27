Εικόνες θλίψης: Άγνωστοι γέμισαν σημείο στα Κύθηρα με μπάζα και απορρίμματα-Τι είπε στο in ο Δήμαρχος Κυθήρων

Με σαρκασμό και έκδηλη απογοήτευση ο Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, Ευστάτιος Χαρχαλάκης, σχολίασε τις θλιβερές εικόνες σε βόρειο τμήμα των Κυθήρων, όπου άγνωστοι απόρριψαν κάθε λογής απορρίμματα σε κάδους αλλά και στον δημόσιο χώρο σε μια περίοδο που απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι κίνδυνοι αυξάνονται.

Αρχικά στην ανάρτηση του ο Δήμαρχος έγραψε:

«παιδεία, αυτός ο άγνωστος…

Ο δήμαρχος φταίει, αυτά είναι γνωστά….»

Τι είπε στο in ο Δήμαρχος

Σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο in ο Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων Ευστράτιος Χαρχαλάκης δήλωσε: «Ένα ζήτημα δυσχερές και άλυτο για δήμους χωρίς προσωπικό. Ξεκινάει το καλοκαίρι και πάντα αυτή την περίοδο τα ογκώδη αυξάνονται. Ο δήμος δεν έχει δημοτική αστυνομία, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιο όγκο με το δικό του προσωπικό. Σε λίγες εβδομάδες θα ξεκινήσει ιδιωτική εργολαβία. Δεν υπάρχει συνείδηση, ούτε παιδεία.

Στο νέο κανονισμό καθαριότητας που ετοιμάσαμε τα πρόστιμα θα είναι πολύ τσουχτερά, αλλά ακόμα και αυτά δύσκολα επιβάλλονται και δυσκολότερα εισπράττονται. Σήμερα η εικόνα είναι αυτή σε κεντρικό σημείο του βόρειου τμήματος Κυθήρων, αύριο σίγουρα θα είναι κάπου αλλού. Μόνο μέσω της παιδείας θα μετριαστούν αυτές οι καταστάσεις».

Δεδομένης την υποστελέχωσης σε αρκετούς δήμους της χώρας, κυρίως περιφερειακούς, νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, το in έχει καταδείξει την άμεση ανάγκη να στελεχωθούν επαρκώς κρίσιμες υπηρεσίες των Δήμων. Παρά όμως και τις προσπάθειες του Δημάρχου Κυθήρων αλλά και άλλων συναδέλφων του Αιρετών, πολλές φορές δεν αρκούν ούτε ένα επίδομα ενοικίου για να πειστεί ο κόσμος να εργαστεί εκτός μεγάλων αστικών κέντρων. Μάλιστα ο Δήμος Κυθήρων σε κάποιες περιπτώσεις προσφέρει και επιδότηση ενοικίου ύψους 400 ευρώ, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και παρόλα αυτά δεν προσελκύσει το αναμενόμενο ενδιαφέρον.

