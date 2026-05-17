Δήμαρχος Ιλίου: «Έργο που θωρακίζει το Ίλιον και συνολικά τη Δυτική Αττική»

«Είμαι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι ένα έργο-ορόσημο, η διευθέτηση του Ρέματος Εσχατιάς, μπαίνει πλέον οριστικά σε φάση υλοποίησης» ανέφερε σε ανάρτηση της η Δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου με αφορμή την ένταξη της πράξης συμπληρωματικών εργασιών στο ρέμα της Εσχατιάς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η Δήμαρχος Ιλίου πρόσθεσε μεταξύ άλλων στην ανάρτηση της: «Με πίστη, υπομονή, επιμονή και πολλή δουλειά, καταφέραμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά.

Η ένταξη του έργου με χρηματοδότηση 14 εκατομμυρίων ευρώ σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για το Ίλιον και τη Δυτική Αθήνα.

Ένα όνειρο, μια διεκδίκηση γενεών και μια υπόσχεση που κουβαλούσε αυτή η πόλη εδώ και χρόνια, γίνεται επιτέλους πράξη. Είναι ένα έργο που θωρακίζει το Ίλιον και συνολικά τη Δυτική Αττική.

Ένα έργο με ισχυρό αντιπλημμυρικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα, του οποίου το μεγαλύτερο μέρος θα υλοποιηθεί εντός των ορίων του Δήμου μας.

Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένα έργο ποιότητας ζωής. Ένα έργο που θα αναμορφώσει συνολικά την περιοχή με μία συνολική ανάπλαση.

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω όλους όσοι πίστεψαν σε αυτή την προσπάθεια και στάθηκαν δίπλα μας».

Τι περιλαμβάνει το έργο

Σύμφωνα με πληροφορίες το έργο αφορά το τμήμα από την πλατεία Ιλίου έως την συμβολή του αγωγού Ευπιριδων συνεχίζοντας μια σημαντική συνολική αντιπλημμυρική παρέμβαση. Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις

Περιβαλλοντική ανάβαθμιση

Δημιουργία ποδηλατόδρομων

Διαδρομών πεζοπορίας

Χώρο εκδηλώσεων

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρχει και πρόβλεψη προσβασιμότητας στο χώρο της ανάπλασης για συμπολίτες μας με κινητικές και άλλες δυσκολίες.