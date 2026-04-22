Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης: Κατεδάφιση 21 αυθαιρέτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης

«Στην κατεδάφιση 21 αυθαίρετων κτισμάτων εντός του ρέματος Πικροδάφνης προχώρησε την Τρίτη 21 Απριλίου η Πολεοδομία (Υπηρεσία Δόμησης) του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, σε συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης και προσθέτει:

«Πρόκειται για μια εξέλιξη που καταγράφεται για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια, έπειτα από μεθοδική, οργανωμένη και επίμονη δουλειά της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, η οποία συντόνισε τη διαδικασία και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Τα αυθαίρετα κτίσματα που κατεδαφίστηκαν παρεμπόδιζαν επί δεκαετίες την ομαλή λειτουργία του ρέματος, συμβάλλοντας στην εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα ασφάλειας εν γένει για την περιοχή.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προχώρησε στην εκτέλεση του έργου κατεδάφισης με δική της εργολαβία, όπως ορίζει ο νόμος, ενώ καθοριστική υπήρξε η συνεργασία με τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, καθώς και η συμβολή του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Σε δήλωσή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος τόνισε:

«Αυτή είναι μόνο η αρχή. Είμαστε υπερήφανοι γιατί η συντονισμένη και οργανωμένη προσπάθεια από κοινού έφερε αποτελέσματα. Συγχαρητήρια στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης που συντόνισε όλη αυτή τη διαδικασία, μελέτησε τα έγγραφα και μπόρεσε να επιμεληθεί, ως επιβλέπουσα αρχή στο ρέμα Πικροδάφνης, ακόμη και σε έναν όμορο Δήμο.

Είχαμε άψογη συνεργασία με τον Δήμαρχο Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλο, και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου τους, καθώς χάρη και στη δική τους αποφασιστικότητα και επιμονή προχώρησε το έργο αυτό. Ασφαλώς, ευχαριστίες και στον Δήμο Αγίου Δημητρίου, αλλά και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής για την αμεσότητά της, η οποία εκτελεί το έργο κατεδάφισης με δική της εργολαβία, όπως ορίζει ο νόμος».

*πηγή φωτογραφιών: Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης