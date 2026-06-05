Πέρασε από την Βουλή των ΗΠΑ νομοσχέδιο για βοήθεια στην Ουκρανία και κυρώσεις στη Ρωσία

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Πέμπτη νομοσχέδιο που προβλέπει βοήθεια προς την Ουκρανία και κυρώσεις σε βασικούς τομείς της ρωσικής οικονομίας, αγνοώντας τις αντιρρήσεις των ηγετών των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι το νομοσχέδιο θα υπονόμευε τις διαπραγματεύσεις.

Το νομοσχέδιο, το οποίο υποβλήθηκε από τον βουλευτή των Δημοκρατικών Γκρέγκορι Μικς, αποσκοπεί στην εδραίωση της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία μέσω της παροχής βοήθειας ύψους άνω του 1 δισ. δολαρίων για την ασφάλεια και την ανασυγκρότηση. Θα διαθέσει επιπλέον 8 δισ. δολάρια για την άμυνα της Ουκρανίας μέσω δανείων.

Η ψηφοφορία με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά αποτελεί ένδειξη ανυπομονησίας απέναντι στην προσέγγιση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πόλεμο και αντιπροσωπεύει τη δεύτερη σημαντική απόκλιση της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Τραμπ σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αυτή την εβδομάδα.

Ακόμα και αν περάσει από την Γερουσία και λάβει την πλήρη έγκριση του Κογκρέσου, είναι απειροελάχιστες οι πιθανότητες να το υπογράψει ο Τραμπ, εν μέσω των καταστροφικών χειρισμών στο Ορμούζ για την παγκόσμια προμήθεια ενέργειας.

Την προηγούμενη ημέρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, για πρώτη φορά, ψήφισμα σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες με στόχο την παύση της στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

Χρησιμοποιήθηκε η αίτηση απαλλαγής

Οι υποστηρικτές κατάφεραν να επιβάλουν τη λήψη μέτρων σχετικά με το νομοσχέδιο για την Ουκρανία συγκεντρώνοντας 218 υπογραφές σε μια αίτηση απαλλαγής (σ.σ. discharge petition), ένα νομοθετικό εργαλείο που επιτρέπει στην πλειοψηφία της Βουλής να παρακάμψει ουσιαστικά την ηγεσία του κόμματος στη Βουλή, αλλά και την αρμόδια επιτροπή.

Ο αριθμός 218 δεν είναι τυχαίος, καθώς αντιστοιχεί στο 50% + 1 ψήφο (218 εναντίον 217), καθώς τα συνολικά μέλη της Βουλής είναι 435.

Αν και σπάνια είχε επιτυχία στο παρελθόν, τα μέλη της Βουλής έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο της αίτησης απαλλαγής σε αυτό το Κογκρέσο για να περάσουν νομοσχέδια σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αρχείων της κυβέρνησης για τον Τζέφρι Έπσταϊν και για την επέκταση των επιδομάτων υγειονομικής περίθαλψης σε πολλούς από όσους λαμβάνουν υγειονομική κάλυψη μέσω του Affordable Care Act, αν και το τελευταίο μέτρο δεν πέρασε από τη Γερουσία.

Η διαδικασία για την ενεργοποίηση ενός νόμου, είναι να περάσει από την Βουλή των Αντιπροσώπων, να επικυρωθεί μέσω της ψήφου από τη Γερουσία και στην συνέχεια να υπογραφεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι βουλευτές θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα

Οι υποστηρικτές ελπίζουν ότι η ψήφιση του νομοσχεδίου για την Ουκρανία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα ασκήσει πίεση στη Γερουσία να πράξει το ίδιο.

«Πιθανότατα δεν θα συγκεντρώσει 60 ψήφους στη Γερουσία, αλλά ελπίζουμε ότι θα αναγκάσει τη Γερουσία να ασχοληθεί με το θέμα», δήλωσε ο βουλευτής Μπράιαν Φιτζπάτρικ, Ρεπουμπλικανός από την Πενσυλβάνια, ο οποίος υπέγραψε την αίτηση αποδέσμευσης και ψήφισε υπέρ της προώθησης του νομοσχεδίου. «Θα στείλει ένα σπουδαίο μήνυμα στους στρατιώτες της Ουκρανίας», όπως είπε στο PBS.

Είπε ότι η ψηφοφορία θα έστελνε επίσης ένα μήνυμα στον Πούτιν ότι «έχουμε ακόμα ζωή εδώ, ότι νοιαζόμαστε για την Ουκρανία και ότι θα χρησιμοποιήσουμε την εξουσία μας για να τους βοηθήσουμε».

Καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τους υποστηρικτές της Ουκρανίας στο Κογκρέσο να παρέχουν πρόσθετη οικονομική υποστήριξη για να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί.

Οι ΗΠΑ έχουν εγκρίνει περίπου 195 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανταπόκριση στην Ουκρανία, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του γενικού επιθεωρητή για την Επιχείρηση Atlantic Resolve, με περίπου το ένα τέταρτο του ποσού αυτού να προορίζεται για την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων του αμερικανικού στρατού, δηλαδή παραμένει στην αμερικανική οικονομία.

Η τελευταία σημαντική νομοθεσία που αποσκοπούσε στην ενίσχυση της ανταπόκρισης στην Ουκρανία ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2024, αν και έκτοτε έχουν συμπεριληφθεί μικρά ποσά στα ετήσια νομοσχέδια για τις πιστώσεις.

Οι κινήσεις στη Γερουσία σχετικά με την Ουκρανία επικεντρώθηκαν σε ένα νομοσχέδιο που θα επέβαλε εκτεταμένους δασμούς και δευτερεύουσες κυρώσεις σε χώρες που αγοράζουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο και άλλα εξαγωγικά προϊόντα της Ρωσίας, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση του ρωσικού στρατού. Ωστόσο, το νομοσχέδιο έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Οι κυρώσεις στη Ρωσία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβούν την δεδομένη στιγμή, χωρίς να φαίνεται λύση στην πολιορκία του Ιράν από τις ΗΠΑ, μέσω του ναυτικού αποκλεισμού και την Τεχεράνη να επιτρέπει σε λίγα πλοία να περνούν το Ορμούζ. Από την στιγμή που δεν έχει ομαλοποιηθεί η ροή του πετρελαίου, αν οι ΗΠΑ εισάγουν κυρώσεις ή δευτερογενείς δασμούς στο ρωσικό πετρέλαιο θα εκτινάξουν τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου στον αέρα.