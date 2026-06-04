Πούτιν: Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτική συμφωνία, αν και η Ουκρανία κάνει αμοιβαίες παραχωρήσεις
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Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν άφησε ανοιχτό παράθυρο για να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, με την προϋπόθεση να κάνει και το Κίεβο αμοιβαίες παραχωρήσεις.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, ο Πούτιν υποστήριξε ότι «τα σχέδια για τον έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και την επίτευξη συμφωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους».
Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η Ρωσία ελέγχει το 80% της περιφέρειας Ζαπορίζια, το 85% του Ντονέτσκ και το 100% του Λουγκάνσκ.
Δείτε σχετικό βίντεο:
Putin on Ukraine:
We have full control of the “Luhansk People’s Republic.” We have also acquired control of about 85% of the “Donetsk People’s Republic.”
Eighty percent of the Zaporizhzhia region is under our control, and this process is progressing. pic.twitter.com/iwkKm5ivGS
— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
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