Λαβρόφ: Ο «πόλεμος του Μπάιντεν» έχει γίνει πλέον «πόλεμος του Τραμπ»
Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί
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Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας καταδεικνύουν ότι αυτό που η Ρωσία αποκαλούσε «πόλεμο του Μπάιντεν» έχει πλέον γίνει «πόλεμος του Τραμπ», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.
Ο Λαβρόφ τόνισε ότι οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη τελειώσει αν οι ΗΠΑ επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία.
Ο Ρούμπιο δήλωσε χθες σε μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι θα υπάρξουν «πολύ σύντομα» νέα για 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για βοήθεια υπέρ της Ουκρανίας, ένα κονδύλι που είχε καθυστερήσει να χορηγηθεί από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.
Λαβρόφ: Δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης
Οι δηλώσεις στήριξης της Ουκρανίας από τον Ρούμπιο κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των προσεγγίσεων των ΗΠΑ και της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το RIA.
Όπως υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος αποκατέστησε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει.
Ο Τραμπ είχε δηλώσει λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι ο πόλεμος του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός του.
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