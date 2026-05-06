Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο ομόλογός του της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες Τρίτη κυρίως για τους πολέμους στο Ιράν και στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Kevin Lamarque, επάνω, Σεργκέι Λαβρόφ, αριστερά, και Μάρκο Ρούμπιο).

«Συζήτησαν για τη σχέση των ΗΠΑ με τη Ρωσία, για τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και για το Ιράν», σύμφωνα με λακωνική ανακοίνωση του εκπροσώπου της αμερικανικής διπλωματίας Τόμι Πίγκοτ.

Βομβαρδισμοί του ρωσικού στρατού σκότωσαν πάνω από 20 ανθρώπους χθες στην Ουκρανία και ουκρανικοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στην—προσαρτημένη στη Ρωσία από το 2014—χερσόνησο της Κριμαίας.

Οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν ενώ αναμενόταν πιθανή κατάπαυση του πυρός αρχικά από το Κίεβο, κατόπιν από τη Μόσχα, ενόψει των ρωσικών τιμητικών εκδηλώσεων για την 81η επέτειο της ημέρας της νίκης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το 1945.

Κατάπαυση του πυρός

Η Ρωσία είχε κάνει γνωστό τη Δευτέρα ότι θα εφαρμόσει μονομερώς κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία την Παρασκευή 8η και το Σάββατο 9η Μαΐου, στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για τη νίκη στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απειλώντας πως, σε περίπτωση που παραβιαστεί από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, θα εξαπολύσει «μαζική πυραυλική επίθεση» εναντίον του Κιέβου.

Η ουκρανική πλευρά αντέδρασε κηρύσσοντας δική της μονομερή κατάπαυση του πυρός από τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη 5η Μαΐου ως τα μεσάνυχτα σήμερα 6η Μαΐου, με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σχολιάζει πως «δεν είναι σοβαρό» να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός.