newspaper
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
weather-icon 23o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.05.2026 | 23:41
Οικογενειακή τραγωδία στον Χολαργό – Πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# FINAL FOUR
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian
Κόσμος 26 Μαΐου 2026, 00:10

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν κριθεί, σχολιάζει ο Guardian

Με τον ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απομακρύνεται και ένα πανεπιστήμιο να κλείνει τις πύλες του, όλα δείχνουν πως η αυταρχική δημοκρατία της Τουρκίας μετατρέπεται σε παράσταση για ένα ρόλο

Σύνταξη
Σχολιάστε
A
A
Vita.gr
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Οι επόμενες προεδρικές εκλογές στην Τουρκία έχουν προγραμματιστεί για το 2028. Πολλοί πιστεύουν ότι θα γίνουν νωρίτερα. Ωστόσο, μέχρι να ψηφίσει ο κόσμος, το αποτέλεσμα μπορεί να έχει ήδη κριθεί, ειδικά μετά τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον Guardian, ο οποίος αφιέρωσε το editorial του στην Τουρκία.

Την Πέμπτη, ένα εφετείο απέκλεισε τον πρόεδρο του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ, ακυρώνοντας τις εκλογές για την ηγεσία του κόμματος που είχαν διεξαχθεί το 2023. Ο 51χρονος είχε αναλάβει την αναζωογόνηση του CHP, το οποίο συνέτριψε το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης στις τοπικές εκλογές του 2024.

Ήταν επίσης μία από τις λίγες υψηλόβαθμες προσωπικότητες που δεν εμπλέχθηκαν στη μαζική καταστολή που οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων στελεχών και πολιτικών του CHP. Η Human Rights Watch αναφέρει ότι το δικαστικό σύστημα στην Τουρκία έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά της αντιπολίτευσης.

Τον Μάρτιο ξεκίνησε μια μαζική δίκη για διαφθορά, με κατηγορούμενους μεταξύ άλλων τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι την ημέρα που επιλέχθηκε ως υποψήφιος πρόεδρος του CHP. Αν καταδικαστεί για όλες τις κατηγορίες, ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή άνω των 1.900 ετών.

Ένας υποστηρικτής του Οζγκούρ Οζέλ, του απομακρυνθέντος προέδρου του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), κρατά μια φωτογραφία στην οποία ο επανεκλεγμένος ηγέτης του CHP, Κεμάλ Κιλίτσνταρογλου, απεικονίζεται ως μάσκα που αφαιρείται από το πρόσωπο του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, με το σύνθημα «Αφήστε το κόμμα μου ήσυχο!», κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, στις 24 Μαΐου 2026. REUTERS/Dilara Senkaya

Οι κινήσεις που έφτασαν την Τουρκία στην απολυταρχία

Η απόφαση της Πέμπτης θεωρήθηκε ευρέως ως μια προσπάθεια περαιτέρω υποταγής και διάσπασης του CHP, το οποίο την χαρακτήρισε «δικαστικό πραξικόπημα». Ο μη δημοφιλής προκάτοχος του Όζελ, ο Κεμάλ Κιλίτσνταρογλου – ο οποίος έχασε τις εκλογές του 2023 από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν – επανήλθε στη θέση του. Θεωρείται πλέον από μεγάλη μερίδα του CHP ως «προδότης».

Ο Ερντογάν ακολουθεί μια όλο και πιο αυταρχική πορεία από την άνοδό του στην εξουσία το 2003, ιδίως μετά τις διαμαρτυρίες στο πάρκο Γκεζί το 2013 και ειδικά μετά την απόπειρα πραξικοπήματος πριν από 10 χρόνια.

Πέρασε συνταγματικές αλλαγές που αντικατέστησαν το κοινοβουλευτικό σύστημα με ένα εξαιρετικά συγκεντρωτικό προεδρικό. Οι ακόλουθοί του ελέγχουν τα μέσα ενημέρωσης. Η κοινωνία των πολιτών έχει δεχτεί σφοδρό πλήγμα. Την Πέμπτη, υπέγραψε διάταγμα για το κλείσιμο ενός ιδιωτικού πανεπιστημίου γνωστού ως κέντρο φιλελεύθερων απόψεων.

Υπάρχει όριο δύο θητειών για τον πρόεδρο, αλλά ο κ. Ερντογάν θα μπορούσε να θέσει ξανά υποψηφιότητα σε περίπτωση πρόωρων εκλογών. Η αποκλιμάκωση των εντάσεων με τους Κούρδους θα μπορούσε επίσης να του εξασφαλίσει την υποστήριξη του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών για την αλλαγή του Συντάγματος.

Η ζοφερή κατάσταση της οικονομίας είναι απίθανο να βελτιωθεί, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης της Τουρκίας από τις εισαγωγές καυσίμων.

Η σταδιακή υπονόμευση της τουρκικής δημοκρατίας

Ο Ερντογάν έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως τη λύση στα προβλήματα που ο ίδιος δημιούργησε. Ωστόσο, η ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης υπονομεύει την υποστήριξη προς το πρόσωπό του. Η κεντρική τράπεζα αύξησε αυτό το μήνα τον στόχο για τον πληθωρισμό του τρέχοντος έτους από 16% σε 24%.

Η χρηματιστηριακή αγορά έπεσε κατά 6% μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης του Οζέλ, και η λίρα έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αν και την Παρασκευή σημειώθηκε ανάκαμψη. Η ανακοίνωση μιας νέας φορολογικής αμνηστίας δεν θα ανακουφίσει τα οικονομικά προβλήματα, ούτε θα προσελκύσει ξένους επενδυτές σε αυτό το αβέβαιο νομικό και πολιτικό κλίμα.

Ο πρόεδρος έχει διατηρήσει την υποστήριξη στο εσωτερικό και τη συμμόρφωση στο εξωτερικό, διαχειριζόμενος επιδέξια ένα περίπλοκο διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των πολέμων στον Κόλπο και στην Ουκρανία, καθώς και της ευπάθειας της Συρίας. Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε έναν «σκληρό τύπο» που έχει «κάνει πολύ καλή δουλειά».

Για την ΕΕ, που κάποτε αποτελούσε βασική πηγή πίεσης, προτεραιότητα αποτελεί πλέον η Ουκρανία. Και όπως επισήμανε οργισμένα ο Οζέλ, ο Κιρ Στάρμερ και το Εργατικό Κόμμα – ένα άλλο κεντροαριστερό κόμμα – δεν είχαν πολλά να πουν για τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Αυτό είναι λάθος. Η δημοκρατία δεν εξαφανίζεται από τη μια μέρα στην άλλη· υπονομεύεται σταδιακά, μέσα σε μήνες, χρόνια και δεκαετίες. Μπορεί να μην υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την άσκηση και την καταμέτρηση των ψήφων στις επόμενες εκλογές της Τουρκίας.

Ωστόσο, η δημοκρατία δεν καθορίζεται μόνο από το τι συμβαίνει την ημέρα των εκλογών, αλλά και από το ποιος μπορεί να είναι υποψήφιος και αν μπορεί να ακουστεί. Χωρίς αντίδραση, η επόμενη αναμέτρηση έχει ήδη αποφασιστεί.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Όταν ο θυμός «χτυπά κόκκινο»: Πώς να τον τιθασεύσετε πριν σας κατακλύσει

Φυσικό αέριο
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Βραζιλία 25.05.26

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου
Κινητοποιήσεις 25.05.26

Λαϊκές αντιδράσεις στη Βολιβία – Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση του προέδρου

Ο πρόεδρος Πας αντιμετωπίζει ένα κίνημα αμφισβήτησης, αν και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, σε μια περίοδο που η Βολιβία διανύει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση εδώ και 40 χρόνια

Σύνταξη
Ισπανία: Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών
Παρέμβαση 25.05.26

Ο πρώην πρωθυπουργός Φελίπε Γκονθάλεθ ζητά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών στην Ισπανία

Ο νυν πρωθυπουργός Φελίπε Σάντσεθ δήλωσε ότι οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν το 2027 - Τι είπε ο Φελίπε Γκονθάλεθ μετά την άσκηση δίωξης στον Χοσέ Λουίς Ροδρίγκες Θαπατέρο

Σύνταξη
Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές
Τα ονόματα 25.05.26

Εκλογές στην Κύπρο: Αυτοί είναι οι 56 νέοι βουλευτές

Η νέα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου αναμένεται να συνέλθει για πρώτη φορά στις 4 Ιουνίου. Εκλέχθηκαν βουλευτές από τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ, ΑΛΜΑ, ΔΗΜΟ και Άμεση Δημοκρατία Κύπρου, όπως και εκπρόσωποι μειονοτήτων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
NASA: Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» – Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»
Διάστημα 26.05.26

Το διαστημικό «πρατήριο καυσίμων» της NASA - Ο ρόλος των υπερυπολογιστών και το μεγάλο «στοίχημα»

Από το 2021 η NASA συνεργάζεται με τους εξειδικευμένους μηχανικούς συστημάτων της Eta Space σε ένα πρόγραμμα γνωστό ως LOXSAT. Ο στόχος είναι να δοκιμαστούν τεχνολογίες (CFM) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ενός διαστημικού «πρατηρίου καυσίμων». Σήμερα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα με την 17η Ιουλίου να αποτελεί ημερομηνία ορόσημο.

Σύνταξη
Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Εβάν Φουρνιέ – Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
Μπάσκετ 25.05.26

Η απόλυτη ευτυχία σε μια φωτογραφία για τον Φουρνιέ - Η ανάρτηση με τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)

Η απόλυτη στιγμή για τον Εβάν Φουρνιέ μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε μια φωτογραφία που ανέβασε ο Γάλλος φόργουορντ από τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά.

Σύνταξη
Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο
Κόσμος 25.05.26

Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να απομακρυνθούν οι αμερικανοί διπλωμάτες από το Κίεβο

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε τον αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, για την απόφαση της Ρωσίας να επιτεθεί σε στόχους στο Κίεβο που συνδέονται με τον στρατό

Σύνταξη
«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ, άνω των έξι εκατομμυρίων ευρώ»
Μπάσκετ 25.05.26

«Πρόταση του Παναθηναϊκού σε Πασκουάλ - Πόσα προσφέρουν οι πράσινοι»

Ο Τσάβι Πασκουάλ αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μπαρτσελόνα και σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ εκτός από τη Ντουμπάι BC και τη Χάποελ Τελ Αβίβ, πρόταση στον Ισπανό τεχνικό έχει καταθέσει και ο Παναθηναϊκός.

Σύνταξη
Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο
«Απέχεις» 25.05.26

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ «ζητά την ευλογία» του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Χαβιέ Μπαρδέμ πρόκειται να υποδηθεί τον Μαξ Κάντι σε μια νέα σειρά και θέλησε να «βγάλει το καπέλο» στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ο οποίος εκσάρκωσε τον ίδιο χαρακτήρα πριν από δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρασκευάς Άντζας: Το καλύτερο παιδί…
On Field 25.05.26

Το καλύτερο παιδί…

Όσοι δεν είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον Παρασκευά Άντζα, έχουν στο μυαλό τους την μια εικόνα, μια στιγμή, που δεν συνάδει με την ζωή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία
Βραζιλία 25.05.26

Μια ταινία, ένα σκάνδαλο και οι Ευαγγελιστές, μπορεί να στοιχίσουν στον Μπολσονάρο την προεδρία

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο προσπαθεί να εκλεγεί πρόεδρος της Βραζιλίας, αλλά μια ταινία για τον πατέρα του, η οποία χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια από φερόμενο ως απατεώνα, απειλεί την εκλογή του.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 25.05.26

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με τρυφερότητα»
«Ο κόσμος του» 25.05.26

Δήμαρχος Πάτμου για Δέλλα και Μαστροκώστα: «Την πήρε στα χέρια του με μια τρυφερότητα που δεν περιγράφεται»

Ο Νικήτας Τσαμπαλάκης, δήμαρχος Πάτμου, συνάντησε τυχαία τον Τραϊανό Δέλλα στον «Ευαγγελισμό» όπου νοσηλεύονταν η αγαπημένη του, Γωγώ Μαστροκώστα.

Σύνταξη
Τουρισμός: Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού «θαύματος» – Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση
Έρευνα 25.05.26

Το «κρυφό» κόστος του ελληνικού τουριστικού «θαύματος» - Οι αντιφάσεις και η «αόρατη» κρίση

Ο τουρισμός αποτελεί τον αιμοδότη της ελληνικής οικονομίας όμως παρά τη δυναμική του τομέα, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν συστηματική υποαμοιβή, απλήρωτες υπερωρίες και μια γενικότερη αίσθηση εργασιακής υποτίμησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!
Ποδόσφαιρο 25.05.26

Ο αγχώδης Ιταλός διαιτητής του τελικού του Conference League και οι ασκήσεις οραματισμού!

Μεγάλο ραντεβού έχει το βράδυ της Τετάρτης ο Μαουρίτσιο Μαριάνι καθώς θα σφυρίξει τον τελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Ράγιο Βαγεκάνο στη Λειψία. Συνεργάζεται και με ψυχολόγο

Βάιος Μπαλάφας
Καθυστερήσεις στην συμφωνία για ΗΠΑ και Ιράν, εξαιτίας της ορολογίας για τα πυρηνικά και τις κυρώσεις
Κόσμος 25.05.26

Χαμένοι στη μετάφραση» Ιράν και ΗΠΑ - Η ορολογία για τα πυρηνικά καθυστερεί τη συμφωνία

Καθώς τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν φοβούνται πως «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», είναι πολύ αυστηροί στις διατυπώσεις τους, ώστε να μην υπάρχουν ασάφειες, κάτι που καθυστερεί την διαδικασία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει
Ίδιος παρονομαστής 25.05.26

EE: Από τους ρωσικούς αγωγούς στο αμερικανικό LNG – Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα όμως παραμένει

Η παρατεταμένη εξάρτηση από μια πηγή ενέργειας που δεν είναι ούτε άφθονη ούτε βιώσιμη εντός της ΕΕ ενέχει σημαντικούς κινδύνους. Ο κίνδυνος αυτός έγινε για άλλη μια φορά εμφανής κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης με το Ιράν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νετανιάχου: Διέταξε «αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο – Νέα κλιμάκωση
Βιντεοσκοπημένη δήλωση 25.05.26

Νέα κλιμάκωση - «Αύξηση της πίεσης» στον Λίβανο διέταξε ο Νετανιάχου

Η εντολή Νετανιάχου ήρθε λίγες ώρες αφότου οι ακροδεξιοί υπουργοί του ζήτησαν να επανεκκινήσει τον πόλεμο στον Λίβανο - Εντολές εκκένωσης από το Ισραήλ για πολλές περιοχές

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό
Κόσμος 25.05.26

Ισπανός υπήκοος που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο ανιχνεύτηκε θετικός στον χανταΐό

Ένας Ισπανός ο οποίος βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Μαδρίτης, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Καμία αλλαγή στην επιδημιολογική αντίδραση στην Ισπανία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)
Μπάσκετ 25.05.26

ΑΕΚ – Άρης Betsson 102-99: Πρόκριση «θρίλερ» για την «Ενωση», με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά (vids)

H ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της GBL, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους «4», όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα.

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τρίτη 26 Μαϊου 2026
Cookies